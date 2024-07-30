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Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа

Анастасия Заремба
30 июля 2024, 12:00
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В августе украинцев ждут ряд доплат, однако гражданам придется быть готовыми к подорожанию мяса и молочных продуктов.
Пенсии, доплаты
Украинцев в августе 2024 года ждет ряд новшеств / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Последний месяц лета сулит украинцам ряд изменений и может принести подорожание некоторых продуктов питания. Главред узнавал, что меняется для украинцев с 1 августа.

Водительские права нового образца

С 1 августа согласно решению Главного сервисного центра МВД внедряются водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца.

Одним из ключевых изменений является наличие дополнительных элементов защиты на новых документах. Бланки удостоверений и свидетельств получат специальную защитную маркировку и QR-код в правом нижнем углу, что позволит проверить их легитимность через онлайн сервис Главного сервисного центра МВД. Это не только усложнит возможность подделки, но и будет способствовать быстрой проверке документов в режиме реального времени.

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Стоимость и срок действия новых удостоверений остаются неизменными, а уже действующие документы не нужно будет обменивать.

Доплаты для ВПЛ

С 1 августа 2024 года для переселенцев в Украине готовят изменения в выплатах. Так, выплаты назначаются семье, которая впервые обратилась за помощью, на полгода и выплачиваются одному из ее членов.

Пособие на проживание для ВПЛ — это государственная поддержка, выплачиваемая ежемесячно:

  • 3000 грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью;
  • 2000 грн для других лиц.

Определенным категориям лиц могут быть продлены выплаты еще на шесть месяцев.

Право на помощь имеют:

  • ВПЛ, которые переселились с 1 января 2022 года из зон боевых действий или временно оккупированных территорий;
  • ВПЛ, чье жилье было уничтожено или повреждено до состояния непригодности для проживания;
  • дети, родившиеся у ВПЛ.

Выплаты от ВПП ООН продлили

Также с 1 августа и до конца 2024 года продлили дополнительную выплату от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии. Сумма выплат равна разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую пенсионер получает сейчас.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. А выплаты производится или на банковскую карту, или через отделение Укрпочты.

Выплаты ко Дню Независимости 2024

Кроме того, ко Дню Независимости некоторые категории украинцев смогут получить разовую помощь от 450 до 3100 гривен.

Ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций по месту службы\работы на основании поданных заявок как лично, так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ соответствующее заявление (произвольной формы), после чего выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в уполномоченном банке.

Сумма помощи будет варьироваться.

Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет):

  • I группы – 3100 гривен;
  • II группы – 2900 гривен;
  • III группы – 2700 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 гривен.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Украиной – 3100 гривен. Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен.

Для участников войны и бывших узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лиц, насильственно вывезенных на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 450 гривен.

Надбавки к пенсии кто может рассчитывать на них в августе

Дополнительную надбавку к пенсии по возрасту с 1 августа могут получить украинцы, которым исполнилось 70 лет. Как сообщили в ПФУ, выплату добавят к пенсии автоматически, а потому обращение в Пенсионный фонд для получения надбавки не требуется. Выплата будет начисляться пенсионерам при условии, что их ежемесячная пенсия меньше 10 340 гривен.

Также на выплату могут рассчитывать люди 75 и 80 лет. Размер выплат, в зависимости от возраста может отличаться. В частности, для пенсионеров 70-75 лет доплата составит 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, от 80 лет – 570 гривен.

Из оборота изымут банкноту в 500 гривен

С 1 августа 2024 Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом 500 гривен 2003-2007 года выпуска с последующей заменой на купюры образца 2014 года и новее. При этом, как отмечают в регуляторе, граждане без ограничений смогут продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, их не нужно специально обменивать.

Кто такой Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый экономический эксперт.

Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия".

Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Каким будет курс доллара и евро в августе 2024 года в Украине

Июль выдался для гривны довольно тяжелым, поскольку был установлен рекорд, в рамках которого курс доллара США по отношению к гривне достиг отметки в 41,69 гривен. достигнув 41,69 грн. По словам экономиста Александра Хмелевского, причиной ослабления гривны стал отказ Нацбанка от фиксированного курса гривны и переход к плавающему курсу. Повлияло также и снижение объемов поступлений иностранных кредитов, благодаря которым в условиях войны пополнялись валютные резервы.

Отразились на состоянии экономики и отключения электроэнергии, поскольку это повлияло на работу предприятий.

"Девальвация гривны и инфляция могли бы обеспечить дополнительное финансирование дефицита. Ведь чем выше цены, тем выше и налоговые поступления. Не исключено, что значительную часть дефицита придется профинансировать за счет денежной эмиссии. А это будет создавать дополнительное давление на гривну. Потому, несмотря на недавнюю коррекцию, курс гривны в августе будет преимущественно снижаться. В целом курс гривны по отношению к доллару будет колебаться на межбанковском рынке на уровне 41-42 грн., а курс евро 44,5 – 46,0 грн.", – рассказал "Главреду" Хмелевский.

Схожий прогноз озвучивают и банкиры. По мнению директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в конце июля гривна начала динамично укрепляться из-за уменьшения спроса на валюту во всех сегментах рынка и роста предложения, в частности со стороны агропроизводителей, которые сейчас входят в новый маркетинговый год.

Кроме того, укрепление гривни существенно ослабило девальвационные ожидания и спрос на валюту. Поддержку национальной валюте оказали и вербальные интервенции регулятора: НБУ по результатам заседания монетарного комитета не стал снижать учетную ставку в прошлый четверг и артикулировал намерение приложить дополнительные усилия к стабилизации ситуации на валютном рынке.

Также Украина в конце июля получила 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС, и было анонсировано поступление помощи в размере $3,9 млрд от США, что окажет мощную поддержку золотовалютным резервам.

"Ожидается ощутимый рост предложения валюты со стороны агроэкспортеров. Следовательно, есть все основания считать, что в течение августа ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Это не значит, что курс будет неизменным – колебания стоимости американского доллара неизбежны. Однако, по моему мнению, в основном котировки на ВРУ будут находиться в диапазоне 41,0-42,0 грн./$", – отметила Анна Золотько.

Мясо и молочку ждет подорожание?

Отключения электроэнергии в августе отразятся и на ценах на продукты. Как рассказал "Главреду" эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, в целом прирост к текущей стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости в августе ожидается на уровне до 1,5 процентов.

"Есть достаточно большое количество продуктов питания, хранение которых предполагает соблюдение определенного температурного режима. И несоблюдение может привести к потере продуктов, причем эти потери будут перекладывать на конечного потребителя… Наибольше на это будут реагировать молочные и мясные продукты. Потому молочное сырье нужно охлаждать как при переработке, так и при транспортировке и хранении в магазинах. То есть везде требуется электроэнергия, и если не будет надлежащего охлаждения, все будет быстро портиться и терять свои пищевые качества. Потому молочная и мясная продукция, вероятно, будут расти в цене больше всего, тогда как остальные товары более умеренно", – считает Пендзин.

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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