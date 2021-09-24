Главная
Новости
Мнения
Чаты
Ещё
Коронавирус
Украина
Политика
Деньги
Мир
Stars
Спорт
Техно
Наука
Синоптик
Здоровье
Мода и красота
Поздравления
Гороскоп
Праздники
Рецепты
Жизнь
Сонник
Приметы
Лайфхаки
Досье
Статьи
Кино и сериалы
Шоу
Укр
Рус
Укр
Рус
В "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных станут еще жестче - Радуцкий
По словам нардепа, в Украине нет принудительной вакцинации.
Мнения
София Глушко
Сегодня, 08:39
Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков
Кость Бондаренко
Сегодня, 06:35
Охота на ведьм: как будет работать закон об олигархах
Юрий Бутусов
Вчера, 19:26
Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка
Александр Кочетков
Вчера, 07:11
Передали привет, но не президенту
Владимир Фесенко
22 сентября, 16:48
Повод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на Шефира
все мнения
Реклама
Популярные новости
Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры
Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден
Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент, о котором мечтает каждый подросток
Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь
Новости партнеров
Главное за день
"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина
Локдаун и остановка транспорта в Киеве: у Кличко рассказали об "очень тяжелом шаге" и пропусках
Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС
Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения
Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021
Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв
Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум
Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто
Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет
В Украину ворвется потепление с опасной погодой
Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину
все главные новости
Последние новости
17:04
Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете
16:57
Нет прививки – до свидания: в киевском вузе невакцинированным студентам грозят отчислением
16:53
Сердце запускали дважды: во Львове студентки вернули с того света пассажира трамвая
16:51
Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства
16:37
Приметы на 25 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду
Видео
16:34
В "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных станут еще жестче - Радуцкий
16:23
В Каневе в рамках "Большой стройки" достроили Шевченковский центр, теперь создают парк
16:20
Развязку на Дарницком мосту должны закончить до конца 2022 года - СМИ
16:01
Резкое подорожание: стоимость электроэнергии в Украине взлетела на 41%
Видео
16:00
"Маскарад" на 1+1: фантастическая Мавка сыграет на бокалах с водой, а таинственная Кошка взлетит под потолок съемочной площадки
15:58
США сокрушают РФ и СП-2: в Кремле заявили о "худшем сценарии" и срыве диалога Путина с Байденом
Видео
15:49
В Херсоне горе-отец забыл дочь на детской площадке: девочка ждала папу до ночи
Видео
15:45
Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами
15:31
Стрельба в университете: стали известны первые слова очнувшегося "пермского палача"
Видео
15:00
Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание
Видео
14:57
Не проспите: когда и где смотреть мегафайт Александр Усик – Энтони Джошуа
Видео
14:37
"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах"
Видео
14:27
Профессор из Оксфорда дал положительный прогноз относительно пандемии коронавируса
Видео
14:19
"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина
Видео
14:11
Во Львове открыли уникальную скульптуру "Звуки города"
14:09
Вешали уже труп: экс-замгенпрокурора рассказал жуткие детали смерти легендарного Владимира Ивасюка
Видео
13:40
Отчитала за опоздание: в Кривом Роге ученица попала в больницу из-за конфликта с директором школы
13:38
Пациенты выздоравливают за неделю: врачи совершили прорыв в лечение одного из видов рака
Видео
13:34
Локдаун и остановка транспорта в Киеве: у Кличко рассказали об "очень тяжелом шаге" и пропусках
Видео
13:07
Доктор объяснил, почему пахнут ваши ноги и рассказал, как они могут спасти жизнь
Видео
13:00
Сильный ветер и снег с дождем: спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах
Видео
12:47
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана
12:19
Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила украиноязычную песню и клип на нее
Видео
12:11
Ножи, снайперский прицел и наручники: на границе с Россией задержали женщину с "рюкзаком сына"
11:55
На Херсонщине подростки систематически травили учительницу: это отразилось на ее здоровье
Видео
11:32
"Голову склонила - Оксана, не умирай": под Житомиром отравилась насмерть семья певца с "Голоса страны"
Видео
11:27
Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного
11:20
Прыгнул на крышу троллейбуса и сыграл на скрипке: в Харькове "музыкант" спровоцировал скандал
Видео
11:07
Андрей Иванов - предпринимательство, инвестиции и инновации
досье
10:37
Погибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лице
Видео
10:29
Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь
Видео
10:23
Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС
10:15
"Работал законно, но хотят депортировать": мужу украинки, родившей четверых детей, грозит выдворение из Польши
09:44
Ветер будет сбивать с ног: в Украине объявили штормовое предупреждение
Видео
09:25
Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения
09:16
Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021
Видео
09:03
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден
08:50
Удар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы Газпрома
Видео
08:45
День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику
08:42
Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок
Видео
08:39
Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков
мнение
08:17
Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв
Видео
07:52
"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце
07:28
"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента
Видео
06:48
"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": Друзенко и Милованов повздорили в прямом эфире
Видео
все новости
Подпишитесь на нас
Реклама
Статьи
Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения
Попытка запугать Зеленского? Все, что известно о покушении на Шефира в Лесниках
Все статьи
Чаты
Архив чатов
33
Вадим Аристов
Стратег, инфекционист, консультант по управленению изменениями
Читать ответы
47
Лариса Ницой
Писательница, педагог, общественный деятель
Читать ответы
39
Андрей Илларионов
Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа
Читать ответы
все чаты
Видео
Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете
Приметы на 25 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду
Резкое подорожание: стоимость электроэнергии в Украине взлетела на 41%
США сокрушают РФ и СП-2: в Кремле заявили о "худшем сценарии" и срыве диалога Путина с Байденом
В Херсоне горе-отец забыл дочь на детской площадке: девочка ждала папу до ночи
Стрельба в университете: стали известны первые слова очнувшегося "пермского палача"
все видео
Фото
В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию
Мерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик
Более сотни нацгвардейцев и осмотр каждого авто: эксклюзивные кадры с места покушения на Шефира
Покушение на Шефира и патроны с гильзами: СМИ узнали об "уликах", по которым можно выйти на киллера
В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты
Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
все фото
Реклама
Деньги
Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС
Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу
Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину
Как украинцам получить субсидии: в Минсоцполитики рассказали, на какой срок их назначают
В Украине цены на хлеб могут взлететь на четверть
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить
Новости экономики
Украина
Нет прививки – до свидания: в киевском вузе невакцинированным студентам грозят отчислением
Сердце запускали дважды: во Львове студентки вернули с того света...
В "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных станут...
В Каневе в рамках "Большой стройки" достроили Шевченковский центр,...
Развязку на Дарницком мосту должны закончить до конца 2022 года -...
Новости Украины
Политика
"Льготный период" – 6 месяцев: в Кабмине поставили олигархам главное условие
Возврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал...
"Власти олигархов в Украине больше не будет": Зеленский объявил ультиматум...
Зеленский с большим отрывом от Порошенко: обнародован новый президентский...
"Высшая мера наказания": Кулеба объяснил сценарий разрыва дипотношений...
Новости политики
Техно
Меньше чем туркам и бразильцам: сколько нужно работать украинцу, чтобы купить iPhone 13
Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит
Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление
Эксперты рассказали, стоит ли проводить апгрейд с AMD FX-8350 на AMD FX-9590
новости компании
Украинским проектом "умные жалюзи" заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA: подробности
Снова в школу: IT-специалисты рассказали, как защитить смартфон ребенка от онлайн-угроз
Новости Техно
Мода и красота
"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021
Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать
Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне
Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов
Супер-модель объяснила, как сохранить молодость и красоту кожи до старости
Новости Моды и красоты
Stars
"Маскарад" на 1+1: фантастическая Мавка сыграет на бокалах с водой,...
"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах"
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана
Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила украиноязычную песню и клип...
Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери
Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула...
Новости шоу бизнеса
Здоровье
Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства
Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19 и каким препаратом - ответ врача
Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться
Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода
Восстанавливаем организм после переедания: рецепт быстрого детокса
Новости Здоровья
O нас
Редакционная политика
Правила пользования сайтом
Политика конфиденциальности
Редакция
Реклама на сайте
Мы в соцсетях
Архив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем
cookies
Принять