Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Есть несколько причин, по которым двери в кабинках туалета не прилегают к полу.

https://glavred.info/life/zachem-v-obshchestvennyh-tualetah-ostavlyayut-zazor-pod-dveryu-znayut-lish-edinicy-10770674.html Ссылка скопирована

Почему двери в общественных туалетах не доходят до пола / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью

Как это помогает во время чрезвычайных ситуаций

Наверное, все замечали, что в общественных туалетах, как правило, большое расстояние между дверью каждой кабинки и полом. Такие укороченные двери часто смущают людей и вызывают много вопросов.

Главред решил разобраться, почему в общественных туалетах укороченные двери.

видео дня

Для чего нужны укороченные двери в туалете

Эксперты компании по аренде переносных туалетов WC Portables говорят, что укороченные двери в общественных туалетах — это не дизайнерское решение. На самом деле все дело в практичности, гигиене и стоимости, передает LADbible.

Преимущества укороченных дверей в туалете

Одна из главных причин, почему двери в общественных туалетах не доходят до пола, — это необходимость оказать помощь человеку в случае любой чрезвычайной ситуации.

Также такое решение упрощает уборку, ведь общественные туалеты используются довольно часто, а значит, и убирать их нужно регулярно.

Кроме того, по словам экспертов, изготовление укороченных дверей может обойтись заказчику дешевле, чем полноценных.

Почему японцы садятся на унитаз лицом вперед / Инфографика: Главред

Как укороченные двери влияют на неприятный запах

Что интересно, более короткие двери также помогают быстрее избавляться от неприятного запаха.

"Промежуток между дверью и полом позволяет быстро избавиться от запаха, оставленного предыдущими пользователями. Без зазора запах сохраняется в кабине", — отметили специалисты.

Почему между дверью и полом в общественных туалетах есть щель – видео:

Читайте также:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group — британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков по всему миру на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их контент охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред