Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Вы узнаете:
- Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью
- Как это помогает во время чрезвычайных ситуаций
Наверное, все замечали, что в общественных туалетах, как правило, большое расстояние между дверью каждой кабинки и полом. Такие укороченные двери часто смущают людей и вызывают много вопросов.
Главред решил разобраться, почему в общественных туалетах укороченные двери.
Для чего нужны укороченные двери в туалете
Эксперты компании по аренде переносных туалетов WC Portables говорят, что укороченные двери в общественных туалетах — это не дизайнерское решение. На самом деле все дело в практичности, гигиене и стоимости, передает LADbible.
Преимущества укороченных дверей в туалете
Одна из главных причин, почему двери в общественных туалетах не доходят до пола, — это необходимость оказать помощь человеку в случае любой чрезвычайной ситуации.
Также такое решение упрощает уборку, ведь общественные туалеты используются довольно часто, а значит, и убирать их нужно регулярно.
Кроме того, по словам экспертов, изготовление укороченных дверей может обойтись заказчику дешевле, чем полноценных.
Как укороченные двери влияют на неприятный запах
Что интересно, более короткие двери также помогают быстрее избавляться от неприятного запаха.
"Промежуток между дверью и полом позволяет быстро избавиться от запаха, оставленного предыдущими пользователями. Без зазора запах сохраняется в кабине", — отметили специалисты.
Почему между дверью и полом в общественных туалетах есть щель – видео:
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Об источнике: LADbible Group Limited
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