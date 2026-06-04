Детей лучше не сажать в тележки в супермаркетах: врач объяснил, почему

Специалист рассказал о скрытой опасности специальных тележек для детей в магазинах.

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Чем опасна тележка в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что опасного в продуктовых тележках

Почему детям лучше не сидеть в тележках супермаркетов во время покупок

Родители во время покупок в супермаркете часто сажают своего ребенка в продуктовую тележку. Но тем самым они подвергают малышей опасности. Об этом в TikTok рассказал известный британский врач Сермеда Межера.

Главред узнал, чем опасны обычные продуктовые тележки для детей. Выяснилось, что риски для здоровья представляет не конструкция тележки, а то, что находится на ее поверхности.

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По словам врача, тележки для покупок ежедневно контактируют с большим количеством людей и различными поверхностями. Именно поэтому они становятся рассадниками бактерий.

Специалист отмечает, что родители часто не задумываются о том, сколько людей пользовались тележкой до них и какие микроорганизмы могли остаться на ее поверхности.

Что показало исследование бактерий на продуктовых тележках

Межера рассказал, что ученые провели исследование, в ходе которого проверили состояние тележек для покупок в супермаркетах.

"Они взяли мазки со 100 различных тележек для покупок с разных частей, включая ручки и детские сиденья, и проанализировали их под микроскопом. То, что они обнаружили, довольно шокирующе", — отметил врач.

Почти 2/3 из исследованных тележек для покупок содержали бактерии из каловых масс. Их на поверхностях тележек было больше, чем в общественных туалетах.

Смотрите видео с объяснением врача:

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О персоне: Сермед Межер Сермед Межер (Dr. Sermed Mezher) – известный британский врач общей практики из Лондона, который стал популярен благодаря просветительскому медицинскому контенту в социальных сетях. В TikTok у него более 335 тысяч подписчиков.

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