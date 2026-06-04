Детей лучше не сажать в тележки в супермаркетах: врач объяснил, почему

Вы узнаете:
- Что опасного в продуктовых тележках
- Почему детям лучше не сидеть в тележках супермаркетов во время покупок
Родители во время покупок в супермаркете часто сажают своего ребенка в продуктовую тележку. Но тем самым они подвергают малышей опасности. Об этом в TikTok рассказал известный британский врач Сермеда Межера.
Главред узнал, чем опасны обычные продуктовые тележки для детей. Выяснилось, что риски для здоровья представляет не конструкция тележки, а то, что находится на ее поверхности.
По словам врача, тележки для покупок ежедневно контактируют с большим количеством людей и различными поверхностями. Именно поэтому они становятся рассадниками бактерий.
Специалист отмечает, что родители часто не задумываются о том, сколько людей пользовались тележкой до них и какие микроорганизмы могли остаться на ее поверхности.
Что показало исследование бактерий на продуктовых тележках
Межера рассказал, что ученые провели исследование, в ходе которого проверили состояние тележек для покупок в супермаркетах.
"Они взяли мазки со 100 различных тележек для покупок с разных частей, включая ручки и детские сиденья, и проанализировали их под микроскопом. То, что они обнаружили, довольно шокирующе", — отметил врач.
Почти 2/3 из исследованных тележек для покупок содержали бактерии из каловых масс. Их на поверхностях тележек было больше, чем в общественных туалетах.
Смотрите видео с объяснением врача:
@drsermedmezher Я больше никогда не посажу сюда своего ребенка ? #shopping. Тележки для покупок, казалось бы, безобидные по своему назначению, могут быть неожиданной питательной средой для бактерий. Эти тележки перемещаются по различным местам, соприкасаясь с руками, свежими продуктами и даже пролитыми жидкостями. Со временем на них скапливается огромное количество микробов, включая бактерии с немытых рук, сырого мяса и других загрязнений. Исследования показали, что ручки тележек, в частности, содержат значительное количество бактерий, в том числе потенциально опасных патогенов. Отсутствие регулярной уборки и то, что к этим тележкам часто прикасаются, способствуют накоплению микробов, создавая риск перекрестного заражения. Такие факторы, как температура и влажность, еще больше способствуют росту бактерий, превращая эти, казалось бы, обычные тележки в настоящие очаги микробов. Поскольку покупатели взаимодействуют с этими тележками и прикасаются к лицу или продуктам, существует вероятность передачи бактерий. Соблюдение правил гигиены, например использование дезинфицирующих салфеток, предоставляемых магазинами, может снизить риск контакта с вредными бактериями во время покупок. #BактерииНаТележках#ГигиеническаяОсведомленность#ОчагиМикробов#НакоплениеБактерий#ЗдоровьеИПокупки#РискПерекрестногоЗаражения#ГигиенаВПродуктовыхМагазинах#ЧистыеПокупательскиеПривычки#ОсведомленностьОМикробах#ПередачаБактерий#ЧистотаТележек#ЗдоровьеИБезопасностьПревышеВсего#УмныеПокупки#ПокупкиБезМикробов#ГигиеничныеПривычки#ПредупреждениеОбщественногоЗдоровья#ОсведомленностьОБактериях#КампанияЗаЧистыеТележки#ГорячиеТочкиБактерий#МикробыВезде#fyp#fypシ#medicine♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
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О персоне: Сермед Межер
Сермед Межер (Dr. Sermed Mezher) – известный британский врач общей практики из Лондона, который стал популярен благодаря просветительскому медицинскому контенту в социальных сетях. В TikTok у него более 335 тысяч подписчиков.
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