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Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Дарья Пшеничник
3 июня 2026, 05:11
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Внутри здания звук вел себя неестественно: эхо словно жило собственной жизнью.
Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса
Что известно о гигантском загадочном шаре, который СССР прятал в лесу / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

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  • Для чего СССР прятал в лесу гигантский шар
  • Что с ней сейчас

В лесах на границе Тверской и Московской областей десятилетиями стояло сооружение, которое и сегодня вызывает удивление. Среди болот и зарослей скрывалась гигантская белая сфера — пустая внутри конструкция

с пятиэтажный дом.

Ее случайно находили грибники или целенаправленно искали те, кого привлекали заброшенные объекты и советские тайны, пишет Oboz.ua.

Происхождение, породившее легенды

О появлении шара возле села Игнатово заговорили еще в начале 1980-х. Он стоял прямо посреди глуши, без дорог и следов техники, словно его действительно сбросили с неба. Диаметр конструкции достигал примерно 18 метров, а многослойные панели из стеклопластика образовывали почти идеальную форму. Нижнюю часть срезали, а саму сферу установили на металлические опоры.

Больше всего удивляло то, как ее вообще доставили в эту местность. До ближайших дорог — километры болот. Из-за этого возникла популярная версия о транспортировке вертолетом, хотя она не объясняла, как объект оказался так надежно закрепленным на месте. Именно такие детали и подпитывали интерес к советским секретным проектам.

Сбивающая с толку акустика

Настоящая слава пришла к объекту благодаря тому, что происходило внутри. Любой звук вел себя неестественно: шепот превращался в глухой гул, шаги эхом отзывались так, будто отскакивали от стен, а резкие звуки долго кружились в пространстве. Невозможно было определить, откуда именно они раздаются — волны скользили по поверхности и смещались между стенами и потолком.

Это породило десятки версий — от военных экспериментов до фантастических предположений об НЛО. Несмотря на то, что объяснение было чисто физическим, сфера стала культовой локацией для путешественников и фотографов. В 2012 году внутри даже провели концерт, использовав необычную акустику как часть выступления.

Каково реальное назначение

Лишь со временем появилась более приземленная версия. По словам инженеров, конструкция представляла собой радиопрозрачный купол — защитную оболочку для антенн радиолокационных станций. Подобные сооружения применялись в оборонной сфере СССР, в частности в проектах, связанных со структурами ЦКБ "Алмаз". Существовали планы превратить кулю в культурное пространство, но после распада Союза они так и не были реализованы.

Как популярность уничтожила сооружение

Со временем сфера стала одной из самых известных заброшенных локаций региона. К ней ехали на внедорожниках, квадроциклах и даже зимой по льду. Но у интереса была и темная сторона: конструкцию разрисовывали, вырезали отверстия, оставляли мусор. Впоследствии в стене появился большой проем, через который внутрь могла заехать машина. Это существенно ослабило корпус.

Зимой 2021 года сфера окончательно разрушилась. По разным версиям, ее добили перепады температуры или же поврежденная конструкция просто не выдержала нагрузки. Огромный шар рассыпался на фрагменты, превратившись в белую скорлупу посреди леса.

Почему о ней до сих пор говорят

Сегодня от объекта остались лишь обломки, но интерес не исчезает. Сфера стала символом эпохи — технологической, масштабной и в то же время закрытой. Она существовала без объяснений и документов, что только усиливало ореол таинственности. Именно такие места и рождают легенды, особенно когда стоят среди болот и выглядят так, будто попали сюда из другого мира.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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