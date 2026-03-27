Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Это скрытое лесное поселение возникло вовсе не случайно. Его появление - результат решения советских физиков-ядерщиков.

Скрытый город посреди леса / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

В советские времена скрытые города были не исключением, а частью системы. Однако некоторые из них маскировали настолько тщательно, что даже местные жители могли случайно наткнуться на многоэтажки прямо посреди глухого леса.

Именно так выглядело знакомство с Протвино — городом, который десятилетиями оставался тенью на карте Московской области. Об этом пишет Oboz.ua.

Научный мегапроект, требовавший тишины

Идея создать здесь научный центр возникла в конце 1950-х, когда советские физики задумали строительство одного из самых амбициозных ускорителей того времени — протонного У-70. Его кольцо длиной около полутора километров должно было стать символом технологического прорыва СССР. Но в то же время — и объектом повышенной секретности.

Чтобы избежать лишних взглядов, место выбрали подальше от трасс и населенных пунктов. Лес должен был стать естественной завесой, которая скрывала бы и научный комплекс, и жилую инфраструктуру для специалистов.

Город, который должен был быть невидимым

В 1960 году началось строительство. Параллельно формировался закрытый населенный пункт с техническим названием Серпухов-7. Его жителями становились преимущественно сотрудники будущего Института физики высоких энергий, открытого в 1963 году. Именно институт определил судьбу города: вся жизнь здесь вращалась вокруг науки.

Архитекторы получили четкое указание — застройка не должна выделяться с воздуха. Поэтому часть леса сохранили намеренно, а кварталы размещали так, чтобы они терялись среди деревьев. Протвино фактически существовало как научный анклав, скрытый от посторонних глаз.

От секретного объекта до города-артефакта

Со временем статус населенного пункта менялся. В 2023 году его объединили с Пущиным и Серпуховом в один округ, и формально Протвино перестало быть отдельным наукоградом. Однако научный характер территории сохранился.

Сегодня город часто называют "фрагментом будущего из прошлого". Его планировка и архитектура остались почти неизменными с 1960-х годов — широкие пространства, много зелени, функциональные здания. Это своеобразная материализация того, каким советские проектировщики представляли себе XXI век.

Секретность, ставшая ловушкой

Несмотря на амбиции, СССР так и не стал мировым лидером в науке. Одной из причин стала именно чрезмерная закрытость. История Протвина — яркий пример того, как изоляция и сокрытие технологий от международного сообщества в конечном итоге тормозили развитие, а не ускоряли его.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

