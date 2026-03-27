Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Дарья Пшеничник
27 марта 2026, 05:11
Это скрытое лесное поселение возникло вовсе не случайно. Его появление - результат решения советских физиков-ядерщиков.
Скрытый город посреди леса / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

  • Какой город в СССР прятали в лесу
  • Кто в нем жил

В советские времена скрытые города были не исключением, а частью системы. Однако некоторые из них маскировали настолько тщательно, что даже местные жители могли случайно наткнуться на многоэтажки прямо посреди глухого леса.

видео дня

Именно так выглядело знакомство с Протвино — городом, который десятилетиями оставался тенью на карте Московской области. Об этом пишет Oboz.ua.

Научный мегапроект, требовавший тишины

Идея создать здесь научный центр возникла в конце 1950-х, когда советские физики задумали строительство одного из самых амбициозных ускорителей того времени — протонного У-70. Его кольцо длиной около полутора километров должно было стать символом технологического прорыва СССР. Но в то же время — и объектом повышенной секретности.

Чтобы избежать лишних взглядов, место выбрали подальше от трасс и населенных пунктов. Лес должен был стать естественной завесой, которая скрывала бы и научный комплекс, и жилую инфраструктуру для специалистов.

Город, который должен был быть невидимым

В 1960 году началось строительство. Параллельно формировался закрытый населенный пункт с техническим названием Серпухов-7. Его жителями становились преимущественно сотрудники будущего Института физики высоких энергий, открытого в 1963 году. Именно институт определил судьбу города: вся жизнь здесь вращалась вокруг науки.

Архитекторы получили четкое указание — застройка не должна выделяться с воздуха. Поэтому часть леса сохранили намеренно, а кварталы размещали так, чтобы они терялись среди деревьев. Протвино фактически существовало как научный анклав, скрытый от посторонних глаз.

От секретного объекта до города-артефакта

Со временем статус населенного пункта менялся. В 2023 году его объединили с Пущиным и Серпуховом в один округ, и формально Протвино перестало быть отдельным наукоградом. Однако научный характер территории сохранился.

Сегодня город часто называют "фрагментом будущего из прошлого". Его планировка и архитектура остались почти неизменными с 1960-х годов — широкие пространства, много зелени, функциональные здания. Это своеобразная материализация того, каким советские проектировщики представляли себе XXI век.

Секретность, ставшая ловушкой

Несмотря на амбиции, СССР так и не стал мировым лидером в науке. Одной из причин стала именно чрезмерная закрытость. История Протвина — яркий пример того, как изоляция и сокрытие технологий от международного сообщества в конечном итоге тормозили развитие, а не ускоряли его.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Ещё
Реклама

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять