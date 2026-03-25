В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

Дарья Пшеничник
25 марта 2026, 05:11
В советские времена использовали средства, о которых сегодня почти забыли.
Чем мыли посуду в СССР, когда не было химических средств / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Чем в СССР мыли посуду
  • Какие натуральные средства заменяли химию

Современную кухню трудно представить без гелей, концентратов и ароматизированных пен. Но еще полвека назад хозяйки обходились без бытовой химии — и делали это удивительно эффективно.

В советскую эпоху использовали натуральные средства, о которых сегодня вспоминают разве что в этнографических исследованиях. Об этом пишет Oboz.ua.

Горчичный порошок — главное моющее средство советской кухни

Самым популярным средством был обычный сухой горчичный порошок. Его сыпали на губку или прямо на загрязненную посуду. Горчица работала как природный абсорбент: впитывала жир, частично его расщепляла и легко смывалась водой.

Особенно хорошо она очищала сковородки и кастрюли после жареных или тушеных блюд. К тому же горчица не оставляла запаха, не требовала длительного ополаскивания и была полностью безопасной для кожи. Именно поэтому многие хозяйки продолжали пользоваться ею даже после появления первых советских моющих средств.

Древесная зола — сельский универсальный очиститель

В деревнях активно применяли другой природный ресурс — золу. Ее смешивали с водой, получая щелочной раствор, который прекрасно растворял жир и грязь.

Такой метод был особенно удобен в домах с печным отоплением: пепел всегда был под рукой, а его свойства позволяли мыть не только посуду, но и кухонные принадлежности или даже грубые поверхности.

Натуральность как главное преимущество

И горчица, и зола обладали природными химическими свойствами, которые обеспечивали эффективную очистку без синтетических добавок. Горчица действовала как мягкий абсорбент, а зола — как природная щелочь.

Сегодня, на фоне растущего интереса к экологичным решениям, эти старые методы вновь привлекают внимание — как пример того, что иногда самые простые средства оказываются самыми эффективными.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Новости партнеров

Главное за день

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человек

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человек

06:54Украина
"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:56Война
Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:53Экономика
Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

Гороскоп на сегодня, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Последние новости

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человек

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

Реклама
02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

Реклама
22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

21:09

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

21:00

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

Реклама
18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

