В советские времена использовали средства, о которых сегодня почти забыли.

Чем мыли посуду в СССР, когда не было химических средств

Современную кухню трудно представить без гелей, концентратов и ароматизированных пен. Но еще полвека назад хозяйки обходились без бытовой химии — и делали это удивительно эффективно.

В советскую эпоху использовали натуральные средства, о которых сегодня вспоминают разве что в этнографических исследованиях. Об этом пишет Oboz.ua.

Горчичный порошок — главное моющее средство советской кухни

Самым популярным средством был обычный сухой горчичный порошок. Его сыпали на губку или прямо на загрязненную посуду. Горчица работала как природный абсорбент: впитывала жир, частично его расщепляла и легко смывалась водой.

Особенно хорошо она очищала сковородки и кастрюли после жареных или тушеных блюд. К тому же горчица не оставляла запаха, не требовала длительного ополаскивания и была полностью безопасной для кожи. Именно поэтому многие хозяйки продолжали пользоваться ею даже после появления первых советских моющих средств.

Древесная зола — сельский универсальный очиститель

В деревнях активно применяли другой природный ресурс — золу. Ее смешивали с водой, получая щелочной раствор, который прекрасно растворял жир и грязь.

Такой метод был особенно удобен в домах с печным отоплением: пепел всегда был под рукой, а его свойства позволяли мыть не только посуду, но и кухонные принадлежности или даже грубые поверхности.

Натуральность как главное преимущество

И горчица, и зола обладали природными химическими свойствами, которые обеспечивали эффективную очистку без синтетических добавок. Горчица действовала как мягкий абсорбент, а зола — как природная щелочь.

Сегодня, на фоне растущего интереса к экологичным решениям, эти старые методы вновь привлекают внимание — как пример того, что иногда самые простые средства оказываются самыми эффективными.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

