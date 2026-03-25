В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

Вы узнаете:
- Чем в СССР мыли посуду
- Какие натуральные средства заменяли химию
Современную кухню трудно представить без гелей, концентратов и ароматизированных пен. Но еще полвека назад хозяйки обходились без бытовой химии — и делали это удивительно эффективно.
В советскую эпоху использовали натуральные средства, о которых сегодня вспоминают разве что в этнографических исследованиях. Об этом пишет Oboz.ua.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Горчичный порошок — главное моющее средство советской кухни
Самым популярным средством был обычный сухой горчичный порошок. Его сыпали на губку или прямо на загрязненную посуду. Горчица работала как природный абсорбент: впитывала жир, частично его расщепляла и легко смывалась водой.
Особенно хорошо она очищала сковородки и кастрюли после жареных или тушеных блюд. К тому же горчица не оставляла запаха, не требовала длительного ополаскивания и была полностью безопасной для кожи. Именно поэтому многие хозяйки продолжали пользоваться ею даже после появления первых советских моющих средств.
Древесная зола — сельский универсальный очиститель
В деревнях активно применяли другой природный ресурс — золу. Ее смешивали с водой, получая щелочной раствор, который прекрасно растворял жир и грязь.
Такой метод был особенно удобен в домах с печным отоплением: пепел всегда был под рукой, а его свойства позволяли мыть не только посуду, но и кухонные принадлежности или даже грубые поверхности.
Натуральность как главное преимущество
И горчица, и зола обладали природными химическими свойствами, которые обеспечивали эффективную очистку без синтетических добавок. Горчица действовала как мягкий абсорбент, а зола — как природная щелочь.
Сегодня, на фоне растущего интереса к экологичным решениям, эти старые методы вновь привлекают внимание — как пример того, что иногда самые простые средства оказываются самыми эффективными.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред