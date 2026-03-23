Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Кислородный коктейль — это напиток в виде устойчивой воздушной пены, состоящей из тысяч мелких пузырьков, наполненных чистым медицинским кислородом.

Как в СССР появился кислородный коктейль

Главное из новости:

Кто придумал кислородный коктейль времен СССР

Действительно ли этот коктейль полезен для здоровья

Для целого поколения украинцев кислородный коктейль — это не просто напиток, а настоящий символ детских санаториев времен СССР: белые стены, стерильный запах и высокий стакан, наполненный густой, слегка сладковатой пеной. Сегодня этот ностальгический "десерт" переживает неожиданное возвращение — его снова подают в фитнес-клубах, SPA и даже в некоторых кофейнях.

Поэтому Главред решил выяснить, действительно ли он работает так, как нам когда-то обещали.

Как появился кислородный коктейль

Идея превратить кислород в съедобную пену принадлежит советскому патофизиологу, академику Николаю Сиротинину. В 1960-х он работал в Киеве и пытался найти способ помочь пациентам с гипоксией — недостатком кислорода в тканях. Ученый предполагал, что организм может усваивать кислород не только через легкие, но и через слизистую желудка, пишет Oboz.ua.

Первые эксперименты были довольно радикальными: кислород вводили в желудок через зонд, что вызывало сильный дискомфорт. Тогда Сиротинин и предложил другой способ — взбивать кислород в пену на основе сиропа, сока или настоя шиповника, добавляя пенообразователь (яичный белок или экстракт корня солодки). Так родился напиток, который десятилетиями считали "панацеей в стакане".

Чем он привлекал

Пена получалась почти невесомой, таяла во рту и оставляла легкий привкус шиповника или яблочного сока. Но многие помнят именно характерный оттенок корня солодки — тот самый "аптечный" вкус, который трудно спутать с чем-то другим. Пить коктейль нужно было ложкой: через соломинку он просто "исчезал".

Что говорит современная медицина

Несмотря на новую волну популярности, ученые относятся к кислородным коктейлям гораздо сдержаннее, чем советские врачи. Главный аргумент: желудок не способен поглощать кислород в количествах, которые могли бы повлиять на насыщение крови. Поэтому утверждения об "эффекте прогулки в сосновом лесу" не имеют доказательной базы.

Впрочем, полностью списывать коктейль со счетов тоже не стоит. Пена может стимулировать перистальтику, а сам ритуал ее употребления — создавать ощущение легкости и релакса. Специалисты отмечают: вреда от напитка обычно нет, если нет обострений гастрита или язвенной болезни. Но и серьезного лечебного действия ждать не стоит.

Вывод

Кислородный коктейль — это скорее часть культурной памяти, чем медицинский прорыв. Он возвращается как модный wellness-атрибут, но не как настоящее лечебное средство. Однако для многих украинцев он по-прежнему остается маленьким кусочком детства, который хочется почувствовать снова.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

