Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Для целого поколения украинцев кислородный коктейль — это не просто напиток, а настоящий символ детских санаториев времен СССР: белые стены, стерильный запах и высокий стакан, наполненный густой, слегка сладковатой пеной. Сегодня этот ностальгический "десерт" переживает неожиданное возвращение — его снова подают в фитнес-клубах, SPA и даже в некоторых кофейнях.
Поэтому Главред решил выяснить, действительно ли он работает так, как нам когда-то обещали.
Как появился кислородный коктейль
Идея превратить кислород в съедобную пену принадлежит советскому патофизиологу, академику Николаю Сиротинину. В 1960-х он работал в Киеве и пытался найти способ помочь пациентам с гипоксией — недостатком кислорода в тканях. Ученый предполагал, что организм может усваивать кислород не только через легкие, но и через слизистую желудка, пишет Oboz.ua.
Первые эксперименты были довольно радикальными: кислород вводили в желудок через зонд, что вызывало сильный дискомфорт. Тогда Сиротинин и предложил другой способ — взбивать кислород в пену на основе сиропа, сока или настоя шиповника, добавляя пенообразователь (яичный белок или экстракт корня солодки). Так родился напиток, который десятилетиями считали "панацеей в стакане".
Чем он привлекал
Пена получалась почти невесомой, таяла во рту и оставляла легкий привкус шиповника или яблочного сока. Но многие помнят именно характерный оттенок корня солодки — тот самый "аптечный" вкус, который трудно спутать с чем-то другим. Пить коктейль нужно было ложкой: через соломинку он просто "исчезал".
Что говорит современная медицина
Несмотря на новую волну популярности, ученые относятся к кислородным коктейлям гораздо сдержаннее, чем советские врачи. Главный аргумент: желудок не способен поглощать кислород в количествах, которые могли бы повлиять на насыщение крови. Поэтому утверждения об "эффекте прогулки в сосновом лесу" не имеют доказательной базы.
Впрочем, полностью списывать коктейль со счетов тоже не стоит. Пена может стимулировать перистальтику, а сам ритуал ее употребления — создавать ощущение легкости и релакса. Специалисты отмечают: вреда от напитка обычно нет, если нет обострений гастрита или язвенной болезни. Но и серьезного лечебного действия ждать не стоит.
Вывод
Кислородный коктейль — это скорее часть культурной памяти, чем медицинский прорыв. Он возвращается как модный wellness-атрибут, но не как настоящее лечебное средство. Однако для многих украинцев он по-прежнему остается маленьким кусочком детства, который хочется почувствовать снова.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
