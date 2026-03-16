Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

В советском обществе еда часто становилась показателем статуса. Возможность поставить на стол определенные продукты означала не только гостеприимство, но и успех. Деликатесы делились на те, что изредка появлялись в продаже, и те, которые можно было получить только через систему личных связей — так называемый "блат".
Крабы и печень трески
В 1960-х годах консервированное крабовое мясо считалось настоящей роскошью, пишет Oboz.ua. Несмотря на то, что вылов достигал 100 тысяч тонн в год, цена за небольшую банку (около двух рублей) делала продукт недоступным для большинства. Его приберегали для особых случаев и самых почетных гостей. Не менее популярна была печень трески. Ее ценили за вкус и пользу, использовали для бутербродов и салатов. Цена в полтора рубля за банку также делала ее не повседневной покупкой, а скорее праздничным продуктом.
Шпроты и сельдь
В отличие от крабов или трески, шпроты в масле и сельдь в томате были более доступными. Их цена колебалась от 50 до 80 копеек, поэтому они не считались дефицитом. В то же время именно эти консервы стали символом советского застолья. Бутерброды со шпротами украшали праздничные столы, а запасы таких банок хранились на кухнях месяцами.
Черная икра
1960-1970-е годы стали "золотым временем" для черной икры. Добыча достигала 2,5 тысячи тонн в год, а цена — от 4 до 6 рублей за килограмм. При средней зарплате в 100 рублей многие семьи могли позволить себе купить икру хотя бы на большие праздники. Однако уже в последующие десятилетия цены резко выросли, а в 1980-х черная икра практически исчезла из магазинов.
Красная икра
В отличие от черной, красная икра в 1960-х была более массовой. Ее добыча достигала 20 тысяч тонн в год, а цена — 3,5 рубля за килограмм. Она была привычным ингредиентом для салатов и праздничных блюд, таких как оливье или "селедец под шубой". Красная икра воспринималась не как недосягаемая роскошь, а как традиционный атрибут торжеств.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
