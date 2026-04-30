Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

30 апреля члены международного жюри 61-й Международной художественной выставки подали заявления о сложении полномочий.

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку

Причиной отставки стали разногласия с решением допустить участие РФ в выставке

После ухода жюри организаторы сообщили о переносе церемонии вручения наград

Организаторы Венецианской биеннале сообщили, что международное жюри 61-й художественной выставки ушло в отставку на фоне разногласий вокруг допуска России к участию в мероприятии. Об этом сообщает Labiennale.org.

Отмечается, что 30 апреля члены международного жюри 61-й Международной художественной выставки подали заявления о сложении полномочий.

Речь идет о проекте "В минорных тональностях", куратором которого выступает Койо Куо. Выставка должна пройти с 9 мая по 22 ноября 2026 года.

В состав жюри входили Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

Причиной отставки стали разногласия с решением организаторов допустить участие России в выставке. Ранее жюри заявляло, что не будет оценивать работы представителей стран, в отношении лидеров которых ведутся расследования Международного уголовного суда.

Конкретные государства не назывались, однако известно, что МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После ухода жюри организаторы сообщили о переносе церемонии вручения наград.

Изначально она должна была состояться в день открытия 9 мая, однако теперь ее проведение запланировано на 22 ноября - дату закрытия выставки.

Венецианская биеннале и ордер на арест Путина

Министерство культуры Италии и итальянское правительство в целом не поддерживали инициативу организаторов 61-й Венецианской биеннале позволить России принимать участие в мероприятии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина еще в марте 2023 года.

В МИД России заявили, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

О событии: Венецианская биеннале Венецианская биеннале - старейшая и одна из самых престижных международных выставок современного искусства в мире, основанная в 1895 году. Она проходит каждые два года в Венеции (Италия) и служит глобальной платформой для презентации актуальных художественных идей и национальных культур. Каждая страна-участница (их более 80) представляет собственных художников в отдельных павильонах. Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.

