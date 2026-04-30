Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

Эксперт объясняет, что восстановление украинских городов после деоккупации должно основываться не на воссоздании прошлого, а на новой экономической стратегии.

Реальные намерения России в вопросе восстановления временно оккупированных территорий существенно отличаются от ее публичных заявлений. На фоне затяжной войны и растущих экономических проблем РФ рассчитывать на развитие или восстановление захваченных украинских городов со стороны оккупантов не приходится. Об этом в колонке для Главреда рассказал экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Россия не будет ничего восстанавливать и отстраивать на временно оккупированных ею украинских территориях на востоке и юге. Оккупационные власти никогда не занимаются развитием захваченных территорий — они лишь эксплуатируют их. То есть оккупанты просто используют природные, производственные, технические и человеческие ресурсы оккупированных территорий. О каком-либо развитии там не идет и не пойдет речь никогда. Поэтому надежды на то, что Россия будет восстанавливать и развивать города, которые до этого она полностью или частично разрушила, почти полностью — это иллюзии", — указал он. видео дня

По словам Новака, в войне против Украины Россия движется к военному и политическому поражению, которое может завершиться демонтажем государства в его нынешнем виде. В таких условиях не стоит рассчитывать, что российские власти — нынешние или будущие — будут заниматься восстановлением и развитием оккупированных территорий. Обещания о восстановлении разрушенных городов он считает сознательной дезинформацией, а надежды людей на это — иллюзорными.

Он подчеркнул, что уничтоженные российской армией населенные пункты могут остаться в руинах, что подтверждается ситуацией в Донецке и Луганске, где даже базовые проблемы, в частности с водоснабжением, остаются нерешенными.

"Если страна-оккупант не имеет ресурсов и желания обеспечить население "освобожденных" территорий самым необходимым, то есть водой, едой и отоплением, то о каком развитии вообще может идти речь? Россия не хочет тратить даже мизерные суммы на захваченные территории и людей, которые там остались, то о каких тогда капитальных стройках может идти речь?", — подчеркивает экономист.

В качестве примера он привел Мариуполь, где заявленное "восстановление" носит показательный характер и не соответствует реальным потребностям, ведь даже новые здания уже сталкиваются с коммунальными трудностями. Такие проекты, по его словам, создаются больше для демонстрации, чем для комфортной жизни.

Также он обратил внимание на планы России привлечь десятки тысяч граждан к жизни на оккупированных территориях к 2045 году, отметив, что подобные обещания ранее не сбывались. Он подчеркнул, что экономические потери России уже значительны, а ресурсы продолжают тратиться на войну, из-за чего не хватает средств даже для решения внутренних проблем. В таких условиях реальное восстановление оккупированных территорий выглядит маловероятным.

Будет ли Украина восстанавливать разрушенные населенные пункты

"Любое восстановление ныне оккупированных населенных пунктов, которые Россия превратила в "призраков", возможно только после их возвращения под контроль Украины. Впрочем, даже тогда это восстановление не будет тотальным. Необходимо будет провести серьезный экономический аудит: что стоит восстанавливать и в какой форме. Восстанавливать разрушенные города после деоккупации точно не нужно в их довоенном виде. Нет смысла восстанавливать старую модель, ведь на Донбассе была устаревшая энергоемкая промышленность. Нужно будет избегать советского подхода гигантомании, то есть строительства огромных заводов. Современные технологии позволяют наладить более эффективное производство без таких масштабов. Поэтому восстановление разрушенных городов будет зависеть от новой экономической стратегии Украины, то есть от того места, которое мы хотим занять в мировой экономике", — подчеркнул он.

Новак обратил внимание, что Украине придется учитывать проблему депопуляции, поэтому важно четко определить приоритеты восстановления. Не все населенные пункты целесообразно восстанавливать, ведь их существование зависит от экономической активности: без производства и рабочих мест город фактически теряет смысл.

Он также подчеркнул серьезную угрозу загрязнения деоккупированных территорий, в частности заброшенных городов, взрывоопасными предметами. Процесс разминирования потребует значительного времени и ресурсов, что станет дополнительной финансовой нагрузкой.

По имеющимся оценкам, общие убытки от разрушений в Украине по состоянию на середину 2025 года составляют примерно 600–750 миллиардов долларов, однако определить масштабы потерь и расходы на восстановление оккупированных территорий пока невозможно из-за отсутствия доступа к ним.

"Впрочем, уже сейчас нам следует осознавать тот факт, что значительная часть разрушенных оккупантами населенных пунктов Украины не подлежит восстановлению. Восстанавливать стоит только те города, где есть смысл возрождать экономическую жизнь. Если, например, речь идет о ресурсах, привязанных к местности (в частности, соляные шахты), то при условии экономической целесообразности эту промышленность, а, соответственно, и населенный пункт вокруг нее стоит восстанавливать. А вот, например, угольную промышленность восстанавливать не стоит – это энергетика прошлого", – отметил экономист

Новак подчеркнул, что Донбасс должен трансформировать свою экономическую модель и отойти от зависимости от угольной промышленности. Регион сможет развиваться при условии перехода к современным отраслям, в частности связанным с добычей редкоземельных металлов. Дальнейшее восстановление как оккупированных территорий, так и страны в целом будет зависеть от того, будет ли выбрана сырьевая или высокотехнологичная модель экономики.

Напомним, как ранее сообщал Главред, планы российской армии по захвату Донбасса остаются неизменными, однако параллельно она рассматривает возможность создания так называемой буферной зоны и в других регионах Украины, заявил Павел Палиса.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что территориальные претензии России не ограничиваются только Донбассом. В частности, представители оккупационных властей в Донецкой области озвучивают идеи создания "буферной зоны" в Днепропетровской области и полного захвата неоккупированной части Запорожской области.

В то же время часть захваченных украинских городов может надолго остаться разрушенной без шансов на быстрое восстановление, поскольку Россия не заинтересована в восстановлении населенных пунктов, которые были уничтожены во время боевых действий, считает экономист Владимир Милов.

О личности: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

