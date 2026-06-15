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7 стильных вещей заменят целый шкаф: капсульный гардероб на лето 2026

Кристина Трохимчук
15 июня 2026, 17:06
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Всего несколько базовых вещей помогут создать десятки актуальных летних образов для города, отдыха и работы.
Капсула на лето 2026 года
Капсула на лето 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • как создать капсульный гардероб на лето 2026
  • какие базовые вещи на лето должны быть в шкафу
  • как собрать стильный летний гардероб для разных ситуаций

Летний гардероб не обязательно должен состоять из большого количества вещей. Достаточно нескольких универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой и позволяют создавать образы для любого случая. Главред расскажет о семи вещах, которые помогут полностью покрыть потребности базового летнего гардероба.

Базовый топ для летнего гардероба

Стилистка и блогер Анастасия Кривицкая рассказала, что основой большинства летних образов остается качественный базовый топ. Именно он легко комбинируется с юбками, брюками, шортами и жакетами.

видео дня

"Начнем с базового топа. Крой и стиль подбирайте под свою фигуру, но главное, чтобы он был из качественного материала и сохранял форму", — отметила Кривицкая.

Белый топ
Белый топ / скриншот из видео

Светлые брюки или джинсы на лето

Светлые оттенки одежды не только выглядят свежо, но и более комфортны в жаркую погоду. Для летнего гардероба стилистка советует обратить внимание на светлые джинсы или брюки прямого кроя, которые легко интегрировать в повседневные и офисные образы.

"Светлые брюки или джинсы. В них не так жарко, лучше выбирать прямой крой", — пояснила стилистка.

Светлые брюки
Светлые брюки / скриншот из видео

Юбка миди или макси для стильных образов

Юбки средней и максимальной длины остаются одними из самых универсальных вещей летнего сезона. Они обеспечивают комфорт даже в жару и позволяют создавать женственные образы.

"Юбки миди или макси. Юбки обеспечивают комфорт в жаркую погоду. Здесь главное — найти свою модель. Я ношу такую юбку как в городе, так и на пляже", — поделилась Кривицкая.

Базовая юбка на лето
Базовая юбка на лето / скрин из видео

Универсальное летнее платье

Еще одна незаменимая вещь в капсуле — платье, которое подходит сразу для нескольких жизненных ситуаций. Такой вариант поможет быстро собрать образ без лишних усилий.

"Это платье, которое можно носить в городе, на вечеринке, на работе и даже на пляже", — подчеркнула стилистка.

Универсальное платье
Универсальное платье / скриншот из видео

Комфортные шорты-бермуды

Бермуды уже несколько сезонов подряд остаются среди главных трендов. Они сочетают в себе комфорт, практичность и актуальный вид.

"Они визуально удлиняют ноги благодаря широким штанинам. Здесь главное — найти свою длину", — отметила Кривицкая.

Шорты-бермуды
Шорты-бермуды / скрин из видео

Оверсайз-рубашка как завершение образа

Оверсайз-рубашка может выполнять сразу несколько функций: защищать от солнца, создавать многослойность и придавать образу завершенность.

"Не только защищают от жары, но и помогают завершить образ. Добавляют объем сверху, а в летних образах его очень часто не хватает", — пояснила стилистка.

Рубашка оверсайз
Рубашка оверсайз / скриншот из видео

Летний костюм с жакетом

Завершить капсулу Кривицкая советует жакетом, который можно покупать сразу в комплекте с шортами, брюками или юбкой. Такой подход делает гардероб более функциональным и позволяет создавать больше комбинаций.

"Советую приобрести пиджак в комплекте с шортами, юбкой или брюками. Тогда такой костюм удовлетворит сразу две потребности летнего гардероба", — подытожила Кривицкая.

Капсульный летний гардероб — советы стилиста:

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Об источнике: Анастасия Кривицкая

Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.

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