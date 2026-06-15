7 стильных вещей заменят целый шкаф: капсульный гардероб на лето 2026

Вы узнаете:
- как создать капсульный гардероб на лето 2026
- какие базовые вещи на лето должны быть в шкафу
- как собрать стильный летний гардероб для разных ситуаций
Летний гардероб не обязательно должен состоять из большого количества вещей. Достаточно нескольких универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой и позволяют создавать образы для любого случая. Главред расскажет о семи вещах, которые помогут полностью покрыть потребности базового летнего гардероба.
Базовый топ для летнего гардероба
Стилистка и блогер Анастасия Кривицкая рассказала, что основой большинства летних образов остается качественный базовый топ. Именно он легко комбинируется с юбками, брюками, шортами и жакетами.
"Начнем с базового топа. Крой и стиль подбирайте под свою фигуру, но главное, чтобы он был из качественного материала и сохранял форму", — отметила Кривицкая.
Светлые брюки или джинсы на лето
Светлые оттенки одежды не только выглядят свежо, но и более комфортны в жаркую погоду. Для летнего гардероба стилистка советует обратить внимание на светлые джинсы или брюки прямого кроя, которые легко интегрировать в повседневные и офисные образы.
"Светлые брюки или джинсы. В них не так жарко, лучше выбирать прямой крой", — пояснила стилистка.
Юбка миди или макси для стильных образов
Юбки средней и максимальной длины остаются одними из самых универсальных вещей летнего сезона. Они обеспечивают комфорт даже в жару и позволяют создавать женственные образы.
"Юбки миди или макси. Юбки обеспечивают комфорт в жаркую погоду. Здесь главное — найти свою модель. Я ношу такую юбку как в городе, так и на пляже", — поделилась Кривицкая.
Универсальное летнее платье
Еще одна незаменимая вещь в капсуле — платье, которое подходит сразу для нескольких жизненных ситуаций. Такой вариант поможет быстро собрать образ без лишних усилий.
"Это платье, которое можно носить в городе, на вечеринке, на работе и даже на пляже", — подчеркнула стилистка.
Комфортные шорты-бермуды
Бермуды уже несколько сезонов подряд остаются среди главных трендов. Они сочетают в себе комфорт, практичность и актуальный вид.
"Они визуально удлиняют ноги благодаря широким штанинам. Здесь главное — найти свою длину", — отметила Кривицкая.
Оверсайз-рубашка как завершение образа
Оверсайз-рубашка может выполнять сразу несколько функций: защищать от солнца, создавать многослойность и придавать образу завершенность.
"Не только защищают от жары, но и помогают завершить образ. Добавляют объем сверху, а в летних образах его очень часто не хватает", — пояснила стилистка.
Летний костюм с жакетом
Завершить капсулу Кривицкая советует жакетом, который можно покупать сразу в комплекте с шортами, брюками или юбкой. Такой подход делает гардероб более функциональным и позволяет создавать больше комбинаций.
"Советую приобрести пиджак в комплекте с шортами, юбкой или брюками. Тогда такой костюм удовлетворит сразу две потребности летнего гардероба", — подытожила Кривицкая.
Капсульный летний гардероб — советы стилиста:
Вас может заинтересовать:
- Стильное спасение от жары: что носить летом 2026
- В офис и на отдых: какая обувь модна летом 2026
- Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 аксессуаров на лето для стильных образов
Об источнике: Анастасия Кривицкая
Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред