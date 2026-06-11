Стильное спасение от жары: что носить летом 2026

Стилист Яна Марковская рассказала, какие цвета помогут создать модный и удобный летний гардероб.

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Тенденции лета 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, brinleemonettee, auraattelier

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какие модные цвета лета 2026 стоит добавить в гардероб

что носить летом 2026 года, чтобы выглядеть стильно и дорого

В жаркую погоду особенно важно выбирать не только удобную одежду, но и правильные цвета. Они могут сделать образ легче, свежее и визуально дороже. Главред расскажет, какие оттенки будут актуальны летом 2026 года и как носить их так, чтобы выглядеть стильно даже в самые жаркие дни.

Какие цвета носить летом 2026

По мнению стилистки Яны Марковской, в летнем гардеробе стоит избегать слишком мрачных решений, особенно если речь идет о полностью черных образах. Именно светлые и яркие оттенки помогают создать ощущение легкости и придают образу летнее настроение.

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Главные цвета лета 2026:

сливочный белый (Cloud Dancer);

маслянистый оттенок;

цитрусовые цвета;

зелено-желтые сочетания;

цвет морской воды;

яркие контрастные комбинации.

Главные цвета лета 2026

Сливочный белый — главный цвет лета 2026

Одним из самых актуальных оттенков сезона станет Cloud Dancer или сливочный белый. По словам стилистки, он выглядит гораздо благороднее и дороже, чем классический белый цвет.

"Это мягкий, деликатный оттенок расслабленного отдыха и абсолютного спокойствия. В нем нет ни капли детской инфантильности. Это спокойный, сдержанный и благородный оттенок", — пояснила Марковская.

В то же время эксперт советует осторожно стилизовать этот цвет и сочетать его со светлыми вещами, в частности с белыми брюками. Такой образ создает эффект круизной элегантности и дорогого отдыха.

Образ в сливочном цвете / фото: pinterest.com, shekotixina

Масляные и цитрусовые оттенки для летнего гардероба

Еще одним трендом лета станут масляные цвета и яркие цитрусовые акценты. Они прекрасно освежают гардероб и добавляют образам настроения. Такие цвета легко интегрировать даже в базовый гардероб с помощью аксессуаров или отдельных акцентных вещей.

"Настоящий витаминный заряд для летнего гардероба. Масляный оттенок просто создан для нежных платьев. А сочный цитрус — это лучший акцент для сумок и обуви, который мгновенно привлекает взгляды", — отметила стилистка.

Желтые оттенки на лето / фото: pinterest.com, lis_morning

Чем заменить черный цвет в летнем гардеробе

Марковская советует не бояться экспериментов с насыщенными оттенками. Особенно актуальным будет сочетание зеленого и желтого цветов, которое придает образу характер. По мнению стилистки, такие цвета могут стать современной альтернативой черному гардеробу и сделать образ значительно интереснее.

"Дерзкий микс зеленого и желтого. Идеально, когда хочется добавить образу перца, но так, чтобы это выглядело как дорогая дизайнерская история, а не подростковый эксперимент", — подчеркнула специалистка.

Желто-зеленый наряд / фото: pinterest.com, dashakorniyasheva

Цвет морской воды — лучший выбор для лета

Особое внимание эксперт советует обратить на оттенки морской волны и чистой морской воды. Они освежают внешний вид и прекрасно сочетаются с загорелой кожей. Этот оттенок выглядит дорого как в повседневных, так и в вечерних образах.

"Он настолько освежающий, что даже посреди жаркого города без какого-либо отпуска роскошно подчеркнет ваш загар", — пояснила Марковская.

Цвет морской волны в образе / фото: pinterest.com, peacholettaa

Как одеваться в жару — советы стилиста:

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Об источнике: Яна Марковская Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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