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Стильное спасение от жары: что носить летом 2026

Кристина Трохимчук
11 июня 2026, 17:03
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Стилист Яна Марковская рассказала, какие цвета помогут создать модный и удобный летний гардероб.
Тенденции лета 2026 года
Тенденции лета 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, brinleemonettee, auraattelier

Вы узнаете:

  • какие модные цвета лета 2026 стоит добавить в гардероб
  • что носить летом 2026 года, чтобы выглядеть стильно и дорого

В жаркую погоду особенно важно выбирать не только удобную одежду, но и правильные цвета. Они могут сделать образ легче, свежее и визуально дороже. Главред расскажет, какие оттенки будут актуальны летом 2026 года и как носить их так, чтобы выглядеть стильно даже в самые жаркие дни.

Какие цвета носить летом 2026

По мнению стилистки Яны Марковской, в летнем гардеробе стоит избегать слишком мрачных решений, особенно если речь идет о полностью черных образах. Именно светлые и яркие оттенки помогают создать ощущение легкости и придают образу летнее настроение.

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Главные цвета лета 2026:

  • сливочный белый (Cloud Dancer);
  • маслянистый оттенок;
  • цитрусовые цвета;
  • зелено-желтые сочетания;
  • цвет морской воды;
  • яркие контрастные комбинации.
Главные цвета лета 2026
Главные цвета лета 2026

Сливочный белый — главный цвет лета 2026

Одним из самых актуальных оттенков сезона станет Cloud Dancer или сливочный белый. По словам стилистки, он выглядит гораздо благороднее и дороже, чем классический белый цвет.

"Это мягкий, деликатный оттенок расслабленного отдыха и абсолютного спокойствия. В нем нет ни капли детской инфантильности. Это спокойный, сдержанный и благородный оттенок", — пояснила Марковская.

В то же время эксперт советует осторожно стилизовать этот цвет и сочетать его со светлыми вещами, в частности с белыми брюками. Такой образ создает эффект круизной элегантности и дорогого отдыха.

Образ в кремовом цвете
Образ в сливочном цвете / фото: pinterest.com, shekotixina

Масляные и цитрусовые оттенки для летнего гардероба

Еще одним трендом лета станут масляные цвета и яркие цитрусовые акценты. Они прекрасно освежают гардероб и добавляют образам настроения. Такие цвета легко интегрировать даже в базовый гардероб с помощью аксессуаров или отдельных акцентных вещей.

"Настоящий витаминный заряд для летнего гардероба. Масляный оттенок просто создан для нежных платьев. А сочный цитрус — это лучший акцент для сумок и обуви, который мгновенно привлекает взгляды", — отметила стилистка.

Жёлтые оттенки на лето
Желтые оттенки на лето / фото: pinterest.com, lis_morning

Чем заменить черный цвет в летнем гардеробе

Марковская советует не бояться экспериментов с насыщенными оттенками. Особенно актуальным будет сочетание зеленого и желтого цветов, которое придает образу характер. По мнению стилистки, такие цвета могут стать современной альтернативой черному гардеробу и сделать образ значительно интереснее.

"Дерзкий микс зеленого и желтого. Идеально, когда хочется добавить образу перца, но так, чтобы это выглядело как дорогая дизайнерская история, а не подростковый эксперимент", — подчеркнула специалистка.

Желто-зеленый наряд
Желто-зеленый наряд / фото: pinterest.com, dashakorniyasheva

Цвет морской воды — лучший выбор для лета

Особое внимание эксперт советует обратить на оттенки морской волны и чистой морской воды. Они освежают внешний вид и прекрасно сочетаются с загорелой кожей. Этот оттенок выглядит дорого как в повседневных, так и в вечерних образах.

"Он настолько освежающий, что даже посреди жаркого города без какого-либо отпуска роскошно подчеркнет ваш загар", — пояснила Марковская.

Цвет морской волны в образе
Цвет морской волны в образе / фото: pinterest.com, peacholettaa

Как одеваться в жару — советы стилиста:

@gozhe_style Черный тотал-лук в жару — это стилистическая ошибка! ❌ Хватит прятаться за темными вещами, когда тренды лета 2026 предлагают готовые коды роскоши. Ловите 7 самых модных цветов сезона: ☀️ Светлые коды свежести: ▫️Cloud Dancer (сливочный) — мягкий белый, оттенок роскошного отдыха. ▫️Припыленная роза — благородный и сдержанный, без инфантильности. ▫️Ледяной голубой — эффект круизного шика, будто вы только что из Монако. ? Сочная и глубокая гамма: ▫️Масляно-желтый — тренд для летних платьев. ▫️Лаймовый и шартрез — сложный зелено-желтый, выглядящий как дорогой эксклюзив. ▫️Кобальт и бирюза — идеальная замена черному, которая нереально подчеркивает летний загар. ? Секретный прием: смешивайте эти яркие цвета между собой! Техника колорблокинг мгновенно оживляет вещи из прошлого сезона и превращает обычный наряд в дизайнерский образ. ? Какой оттенок Вы точно добавите в свой летний гардероб, а какой считаете катастрофой? #тренды2026#женскаяодежда#одеждаукраина#тренды#советыстилиста♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

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Об источнике: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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