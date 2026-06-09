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Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое больше

Кристина Трохимчук
9 июня 2026, 15:50
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Стилист объяснила, как навести порядок в шкафу и найти место для сезонного гардероба.
Организация пространства в гардеробе
Организация пространства в гардеробе / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, instagram.com, vs_gorgona

Вы узнаете:

  • как организовать гардероб в шкафу без лишних затрат
  • как правильно хранить одежду и аксессуары
  • какие правила помогут освободить место в гардеробе

С наступлением лета хочется обновить гардероб, но новые вещи часто просто некуда складывать. Главред расскажет о простых правилах организации шкафа, которые помогут поддерживать порядок и сделать хранение вещей максимально удобным.

Как освободить место в шкафу для нового гардероба

Первый шаг к порядку — убрать все, что сейчас не используется. Именно сезонная сортировка позволяет быстро получить дополнительное пространство и сделать шкаф более функциональным.

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"Во-первых, и самое важное, сразу убирайте несезонные вещи. Так вы освободите половину шкафа", — пояснила стилистка и имиджмейкер Настя Росоха.

Эксперт советует пересматривать гардероб как минимум два раза в год и оставлять в быстром доступе только те вещи, которые соответствуют сезону.

Сезонный гардероб
Сезонный гардероб / фото: pinterest.com, mayafonseca_

Как хранить одежду на вешалках

Еще одна распространенная ошибка — размещение нескольких вещей на одной вешалке. Из-за этого одежда мнется, теряется среди других вещей и создает впечатление беспорядка.

"Максимальное количество вещей необходимо повесить на вешалки. Одна вешалка равна одной вещи", — подчеркнула стилистка.

Такой подход помогает быстро находить нужную одежду, лучше видеть свой гардероб и поддерживать аккуратный вид вещей.

Где хранить джинсы и спортивную одежду

Не все вещи требуют хранения на плечиках. Некоторые категории одежды гораздо практичнее складывать на полках.

"Джинсы и спортивные вещи лучше хранить на полках", — отметила специалистка.

По словам эксперта, так одежда занимает меньше места, а полки выглядят более упорядоченно.

Сортировка вещей в шкафу
Сортировка вещей в гардеробе / фото: pinterest.com, oddinaryes

Как правильно рассортировать вещи в гардеробе

Для быстрого доступа к одежде важно организовать ее по категориям. Это значительно сокращает время на поиск нужной вещи и помогает поддерживать порядок каждый день.

"Старайтесь развешивать вещи по типам. Например, юбки рядом с юбками, а брюки рядом с брюками", — посоветовала Росоха.

Как организовать пространство в шкафу

Если шкаф уже заполнен, стилистка советует обратить внимание на дополнительные системы организации пространства.

"Если у вас не хватает места в шкафу, вы можете приобрести текстильные коробки. Это выглядит очень стильно и эстетично", — пояснила эксперт.

В таких коробках можно хранить сезонные аксессуары, домашнюю одежду, ремни или вещи, которые используются не каждый день.

Минималистичный гардероб
Капсульный гардероб / фото: instagram.com, diananserova

Где хранить сумки для быстрого доступа

Особое внимание стоит уделить аксессуарам, которые используются регулярно. Они должны находиться в максимально удобном месте.

"Сезонные сумки лучше хранить у выхода для более быстрого доступа", — отметила стилист.

Такой подход позволяет не тратить время на поиски перед выходом из дома и сделает ежедневные сборы значительно комфортнее.

Основные правила организации гардероба

Чтобы шкаф оставался опрятным и функциональным, стилистка напоминает о необходимости соблюдать несколько базовых принципов:

Как освободить место в шкафу
Как освободить место в шкафу

Эти простые шаги помогут рационально использовать пространство, поддерживать порядок и легко находить нужные вещи каждый день.

Как правильно организовать гардеробную комнату — советы стилиста:

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Об авторе: Настя Росоха

Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, имеющая аудиторию более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.

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