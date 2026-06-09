Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое больше

Вы узнаете:
- как организовать гардероб в шкафу без лишних затрат
- как правильно хранить одежду и аксессуары
- какие правила помогут освободить место в гардеробе
С наступлением лета хочется обновить гардероб, но новые вещи часто просто некуда складывать. Главред расскажет о простых правилах организации шкафа, которые помогут поддерживать порядок и сделать хранение вещей максимально удобным.
Как освободить место в шкафу для нового гардероба
Первый шаг к порядку — убрать все, что сейчас не используется. Именно сезонная сортировка позволяет быстро получить дополнительное пространство и сделать шкаф более функциональным.
"Во-первых, и самое важное, сразу убирайте несезонные вещи. Так вы освободите половину шкафа", — пояснила стилистка и имиджмейкер Настя Росоха.
Эксперт советует пересматривать гардероб как минимум два раза в год и оставлять в быстром доступе только те вещи, которые соответствуют сезону.
Как хранить одежду на вешалках
Еще одна распространенная ошибка — размещение нескольких вещей на одной вешалке. Из-за этого одежда мнется, теряется среди других вещей и создает впечатление беспорядка.
"Максимальное количество вещей необходимо повесить на вешалки. Одна вешалка равна одной вещи", — подчеркнула стилистка.
Такой подход помогает быстро находить нужную одежду, лучше видеть свой гардероб и поддерживать аккуратный вид вещей.
Где хранить джинсы и спортивную одежду
Не все вещи требуют хранения на плечиках. Некоторые категории одежды гораздо практичнее складывать на полках.
"Джинсы и спортивные вещи лучше хранить на полках", — отметила специалистка.
По словам эксперта, так одежда занимает меньше места, а полки выглядят более упорядоченно.
Как правильно рассортировать вещи в гардеробе
Для быстрого доступа к одежде важно организовать ее по категориям. Это значительно сокращает время на поиск нужной вещи и помогает поддерживать порядок каждый день.
"Старайтесь развешивать вещи по типам. Например, юбки рядом с юбками, а брюки рядом с брюками", — посоветовала Росоха.
Как организовать пространство в шкафу
Если шкаф уже заполнен, стилистка советует обратить внимание на дополнительные системы организации пространства.
"Если у вас не хватает места в шкафу, вы можете приобрести текстильные коробки. Это выглядит очень стильно и эстетично", — пояснила эксперт.
В таких коробках можно хранить сезонные аксессуары, домашнюю одежду, ремни или вещи, которые используются не каждый день.
Где хранить сумки для быстрого доступа
Особое внимание стоит уделить аксессуарам, которые используются регулярно. Они должны находиться в максимально удобном месте.
"Сезонные сумки лучше хранить у выхода для более быстрого доступа", — отметила стилист.
Такой подход позволяет не тратить время на поиски перед выходом из дома и сделает ежедневные сборы значительно комфортнее.
Основные правила организации гардероба
Чтобы шкаф оставался опрятным и функциональным, стилистка напоминает о необходимости соблюдать несколько базовых принципов:
Эти простые шаги помогут рационально использовать пространство, поддерживать порядок и легко находить нужные вещи каждый день.
Как правильно организовать гардеробную комнату — советы стилиста:
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Об авторе: Настя Росоха
Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, имеющая аудиторию более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.
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