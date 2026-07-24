Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

Кремль отказался возвращать территории, а новые переговоры Рубио и Лаврова не принесли результата.

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Что стоит за новыми идеями США и ультиматумами Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в материале:

Чего хочет Россия от переговоров

Что такое "дух Анкориджа"

Что означает загадочная формула "3 плюс 2"

Переговорный процесс по прекращению войны России против Украины вновь оказался в центре внимания после встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вашингтон говорит о поиске новых подходов, а Москва продолжает настаивать на своих условиях. В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обсудить новые предложения США и возможность новой встречи.

Главред выяснил, как изменились позиции США и России в отношении переговоров о прекращении войны, какие условия выдвигает Москва и возможны ли новые встречи с участием Украины.

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О чём договорились Рубио и Лавров

Первые дипломатические контакты высокого уровня после летнего перерыва состоялись в кулуарах саммита АСЕАН в столице Филиппин. Государственный секретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров провели 35-минутную беседу, в ходе которой затронули перспективы завершения войны против Украины.

"У нас состоялся хороший разговор, откровенный разговор", - сказал Рубио о встрече с Лавровым.

Далее госсекретарь объяснил журналистам, на каких условиях Вашингтон готов содействовать урегулированию, представив это как условный сигнал для Москвы.

"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе", - цитирует госсекретаря США газета Guardian.

Марко Рубио / Инфографика Главред

По его словам, президент США Дональд Трамп готов помочь в прекращении войны, если представится такая возможность.

"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям", - заявил Рубио.

Он отметил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в дипломатическом процессе, однако предыдущие предложения не дали результата.

Как прокомментировали встречу в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров заявил о якобы готовности России к политико-дипломатическому урегулированию войны. В то же время глава российской дипломатии воспользовался встречей, чтобы повторить привычное требование Кремля о прекращении западных поставок оружия Киеву.

"Лавров подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже", - говорится в заявлении российского МИД.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после этого уточнил, что процесс контактов продолжается, однако ускорять его пока никто не собирается.

"Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится", - заявил Песков.

Почему Кремль отказался возвращать Украине оккупированные территории

Пока дипломаты в Маниле обменивались осторожными формулировками, издание Bloomberg получило информацию, которая существенно расходится с публичной риторикой Москвы. По данным трех собеседников, осведомленных о позиции Кремля, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности темы, лидер России Владимир Путин отказался от идеи территориальных уступок.

Москва продолжает требовать полного контроля над Донецкой областью, а также стремится удержать отдельные районы Сумской и Харьковской областей вблизи границы. В Кремле объясняют изменение позиции украинскими ударами по территории России и усилением давления из-за возможных новых санкций США.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Источники издания объясняют эту смену позиции тем, что в России последние заявления американских чиновников воспринимают как доказательство того, что неформальные договоренности времен Аляски больше не действуют.

Что известно о "духе Анкориджа"

Россия продолжает ссылаться на так называемый "дух Анкориджа" - якобы договоренности, которые могли быть достигнуты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время встречи на Аляске. По словам Рубио, эти предложения, которые в Москве называли формулой "3 плюс 2", не сработали.

"Предложения описывались как формула "3 плюс 2" и торговое соглашение, но все это ни к чему не привело", - сказал Рубио.

Вероятно, речь шла о пяти украинских регионах: "3" - Крым, Донецкая и Луганская области, а "2" - Херсонская и Запорожская области. Вашингтон заявляет, что никакого окончательного соглашения во время встречи на Аляске не было.

На фоне этих споров президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал скептицизм по поводу самого понятия, которым Кремль описывает эти договоренности.

"Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". И мы можем только догадываться, что они на самом деле имеют в виду", - прокомментировал украинский президент.

Почему Лавров обвинил Вашингтон в провале договоренностей на Аляске

Объяснение Рубио относительно провала переговоров мгновенно вызвало нервную реакцию в Москве. Сергей Лавров после той же встречи в Маниле заявил, что еще нужно выяснить, кто именно виноват в срыве "анкориджских договоренностей", и фактически возложил ответственность за это на Киев и его союзников.

"Мы приступили к их рассмотрению, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились", - заявил Лавров, утверждая, что Россия якобы приняла предложения США как компромиссные.

Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Глава МИД России настаивал, что согласованные позиции в Анкоридже все-таки существовали, а провал произошел исключительно из-за позиции Киева и поставок оружия от западных партнеров.

"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп - не открою большой секрет - неоднократно говорил, что наше предложение отчасти является компромиссным. Мы это приняли: это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неотъемлемый элемент компромисса", - сказал Лавров, комментируя возможные условия завершения войны, передает ТАСС.

Дипломатическое поражение Кремля он завершил обращением к подростковому сленгу, заявив, что Россия в случае с анкориджскими договоренностями придерживалась простого принципа.

"Пацан сказал - пацан сделал", - заявил Лавров, имея в виду якобы незыблемость позиции Москвы.

Какие новые предложения по миру получил Зеленский от США

Как писал Главред, пока дипломаты в Маниле обменивались взаимными обвинениями, в Киеве президент Украины провел собственные переговоры со спецпредставителями Белого дома. Владимир Зеленский сообщил, что после телефонного разговора с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом получил предложения, которые американцы впоследствии обсудят с россиянами, и не исключил трехсторонней встречи уже к осени.

"Я думаю, тогда состоится трехсторонняя встреча. Безусловно, нужно все это сделать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, она состоялась бы уже в июле. Но не все зависит от нас", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что конкретное содержание идей ему изложили по телефону накануне, без лишних деталей.

"Что касается американцев, мы обсудили, что может быть несколько идей. Я понимаю, что это за идеи, которые мне вчера кратко представили, потому что это был долгий разговор, но по телефону, без лишних деталей. Я получил соответствующие предложения, мы будем обсуждать их с американцами. Я постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время", - рассказал Зеленский журналистам.

Помимо дипломатического направления, глава государства предупредил о подготовке России к новой фазе агрессии в преддверии осени, включая возможную мобилизацию и блокирование морского судоходства.

"Говорили об угрозах, о реальных вызовах, которые именно сейчас, в преддверии осени, когда Путин готовит новые удары по Украине, готовит, на наш взгляд, дополнительную мобилизацию в России, готовит расширение войны", - сказал Зеленский.

Что сказал Илон Маск о действиях России

Миллиардер Илон Маск в интервью The Economist затронул вопрос о своей роли в войне через спутниковую связь Starlink. В то же время он призвал к скорейшему поиску компромиссного мира.

"Я не считаю, что мы определяем конечный исход войны в Украине. Я надеюсь, что в скором времени будет достигнута какая-то форма мирного соглашения. Уже два или три года линия фронта почти не меняется, а каждый день на передовой гибнет много людей. Многие принимают желаемое за действительное, надеясь на полный уход России. Но это нереалистично. Люди не должны ещё три года бессмысленно гибнуть на фронте. Как объяснять детям, что их родители погибли?" - сказал Маск.

Илон Маск / Главред - инфографика

Предприниматель прямо признал, что считает будущие уступки Киева Москве неизбежными, несмотря на критику со стороны оппонентов такого подхода.

"Я не пророссийский, я просто прагматичен. Иначе люди годами будут гибнуть без какого-либо результата. Именно это сейчас и происходит", - сказал бизнесмен, добавив, что не верит в полное возвращение оккупированных территорий.

Зачем в России зарегистрировали духи "Дух Анкориджа"

Дипломатическая терминология вокруг аляскинского саммита успела обрести даже коммерческое измерение. В России подали заявку на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа" по третьему классу международной классификации - духи, ароматическая вода и одеколоны, пишет ТАСС.

Заявку подал Роман Масленников, который представляет себя PR-технологом и руководит агентством "Взрывной PR", а Moscow Times обратила внимание на то, что заявка на патент была подана в тот же день, когда американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против РФ.

Украинский дипломат оценил эту инициативу как очередной пример цинизма российской пропагандистской машины в отношении названия американского города, где проходил саммит.

"Думаю, многие замечательные люди в Анкоридже протестовали бы против такого издевательства со стороны России над их прекрасным городом", - прокомментировал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

Как ISW объясняет использование Кремлем термина "Дух Анкориджа"

Коммерческая выходка с духами лишь подчеркивает, насколько прочно словосочетание "дух Анкориджа" укоренилось в российском пропагандистском лексиконе. Аналитики Института изучения войны в отчете от 23 июля отметили, что российские чиновники регулярно ссылаются на так называемые "анкориджские соглашения" для продвижения нарратива о готовности Москвы к переговорам, несмотря на отсутствие каких-либо публичных подтверждений договоренностей и неоднократные опровержения со стороны американских чиновников.

Исследователи отмечают, что само отсутствие официальных заявлений после саммита в августе прошлого года делает этот термин удобным инструментом манипуляции, который можно наполнять любым содержанием в зависимости от потребностей момента. Именно на это несоответствие между публичной риторикой и фактическим отсутствием соглашения и указывал накануне госсекретарь Марко Рубио, отвергая претензии Москвы.

Как "Дух Анкориджа" связан с советской пропагандой

Предприниматель Леонид Невзлин обращает внимание на сам язык, которым Москва описывает свои дипломатические провалы. В колонке для Главреда он проводит прямую параллель между современным термином "дух Анкориджа" и советским штампом "дух Женевы", который возник еще в 1955 году для маскировки провала переговоров четырех государств.

Автор колонки с иронией описывает воображаемый "аромат" современной пропаганды, смешивая образы главных участников переговорного процесса вокруг Аляски.

"Смешать запахи вечерних подгузников Трампа и содержимого чемодана Путина, добавить к ним многодневный перегар Пита Хегсета и аромат рвотных масс Медведева, сверху сбрызнуть старческим пердежом Лаврова и нестираными чулками Герасимова, смешать с запахом нервного пота испуганного криком босса Рубио, вонючим запахом грязных долларов Виткоффа и дурманящим опиумным ароматом сладких обещаний Дмитриева, всё это перемешать с запахами крови, гари и грязи войны - получится "Дух Анкориджа", - пишет Невзлин.

Публицист завершает свою метафору открытым вопросом о долговечности этого пропагандистского "запаха" в самой Москве.

"В Москве им до сих пор воняет, Путин регулярно обрызгивает себя им, в Вашингтоне, кажется, он выветрился. Но надолго ли?" - отмечает автор колонки.

Каким может быть крах режима Путина

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник в интервью Главреду охарактеризовал внутренние экономические процессы, которые, по его мнению, приближают развязку для Владимира Путина.

"Дело идет к банковскому кризису, топливный кризис будет нарастать, энтропия будет усиливаться, недовольство элит и давление будут нарастать", - подчеркнул он.

Публицист также описал специфику отношений между кремлевским лидером и президентом США. Трамп, по его мнению, является важным рычагом влияния Москвы.

"Я не знаю, сколько продержится Трамп, потому что это очень важный рычаг влияния Путина. Они же о чём-то говорили: Владимир Владимирович выдаёт Дональду Фредовичу какие-то методические пособия, причём делает это уже без всякого стеснения. Куратор звонит своему подопечному и говорит: "Донни, надо сделать вот это, это и это. А дальше можешь хоть в золотых подгузниках ходить", - отметил он.

Завершая прогноз, Сотник признал, что предсказать точное развитие событий невозможно, хотя лично надеется на развязку уже в ближайшее время.

"По моим ощущениям, этот год должен стать последним. Очень надеюсь, что в 2026 году наступит развязка для Путина, Трампа и Нетаньяху. Но как будет на самом деле - никто не знает. Ведь, помимо того, что человек может внезапно умереть, существуют такие повороты судьбы, о которых мы даже не догадываемся", - добавил Сотник.

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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