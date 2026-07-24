Лучший рецепт вишневого компота на зиму — готовится 10 минут

Рецепт вишневого компота, который с удовольствием будет пить вся семья.

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Рецепт вишневого компота на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Конец июля - время активной подготовки домашних заготовок на зиму. Помимо огурцов, помидоров и кабачков хозяйки часто закручивают компоты из вишни.

Главред узнал, что украинская блогерша Яна Кливанская в TikTok поделилась рецептом очень вкусного вишневого компота.

Вишневый компот - рецепт

Ингредиенты:

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Вишни 400-500 г

Сахар - 1 стакан

Лимонная кислота - 1 ч. л.

Вишни промываем, очищаем от листиков и засыпаем в банку. Перед этим банки не обязательно стерилизовать, достаточно хорошо вымыть. Добавляем к вишням лимонную кислоту и сахар.

Далее ставим банку на железный противень и заливаем в нее кипяток почти до верха. Закручиваем крышку и ставим банку крышкой вниз на теплое одеяло. Встряхиваем банку, чтобы растворить весь сахар, и укутываем в одеяло примерно на сутки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Яна Кливанская Яна Кливанская - UGC-креатор, украинская блогерша, которая рассказывает о жизни в деревне, материнстве и самореализации. В соцсетях делится видео о своей жизни.

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