Лучший рецепт вишневого компота на зиму — готовится 10 минут

Конец июля - время активной подготовки домашних заготовок на зиму. Помимо огурцов, помидоров и кабачков хозяйки часто закручивают компоты из вишни.
Главред узнал, что украинская блогерша Яна Кливанская в TikTok поделилась рецептом очень вкусного вишневого компота.
Вишневый компот - рецепт
Ингредиенты:
- Вишни 400-500 г
- Сахар - 1 стакан
- Лимонная кислота - 1 ч. л.
Вишни промываем, очищаем от листиков и засыпаем в банку. Перед этим банки не обязательно стерилизовать, достаточно хорошо вымыть. Добавляем к вишням лимонную кислоту и сахар.
Далее ставим банку на железный противень и заливаем в нее кипяток почти до верха. Закручиваем крышку и ставим банку крышкой вниз на теплое одеяло. Встряхиваем банку, чтобы растворить весь сахар, и укутываем в одеяло примерно на сутки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@yana_klivanska ? Вишневый компот на зиму ? Что нужно на 3-литровую банку: ✅ 400–500 г спелых вишен ✅ 1 стакан сахара ✅ 1 ч. л. лимонной кислоты Говорят, что во время месячных лучше не заниматься консервированием, потому что может "не получиться" ?? А вы верите в такие приметы? Напишите в комментариях! #рецепткомпота#компотизвишни#украинскаякухня♬ original sound - nicole
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О персоне: Яна Кливанская
Яна Кливанская - UGC-креатор, украинская блогерша, которая рассказывает о жизни в деревне, материнстве и самореализации. В соцсетях делится видео о своей жизни.
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