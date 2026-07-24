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Зеленский поедет в США с двойными задачами: стала известна дата визита

Анна Ярославская
24 июля 2026, 08:02обновлено 24 июля, 08:34
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На следующей неделе Зеленский летит в Америку на переговоры с Трампом и похороны Линдси Грэма.
Трамп, Зеленский
Трамп и Зеленский встретятся на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: ОП ​

Главное:

  • Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом
  • Визит президента Украины в США запланирован на 28 июля
  • Глава государства также посетит похороны сенатора Линдси Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Об пишет Суспільне со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Визит Зеленского в США намечен на 28 июля.

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В рамках поездки президент также посетит похороны сенатора Линдси Грэма.

Переговоры США и Украины о завершении войны

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский рассказал детали телефонного разговора со спецпредставителями президента США Дональда Трампа - Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, который состоялся накануне. По его словам, американская сторона поделится несколькими наработками и планами по прекращению войны, которые впоследствии планируется обсудить и с россиянами.

В связи с этим Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

Президент подчеркнул, что окончательная дата трехсторонней встречи еще согласовывается, но Украина заинтересована провести ее как можно скорее. В то же время он отметил, что сейчас американские партнеры также сосредоточены на ситуации вокруг Ирана.

"Безусловно, нужно всё это сделать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, встреча состоялась бы уже в июле. Но не все зависит от нас... В Иране не такое перемирие, как всем хотелось бы", - пояснил он, добавив, что, несмотря на это, Украина будет продолжать бороться за дипломатический путь.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина делает все, что в ее силах, для проведения реальных переговоров и завершения войны. По его словам, ключ к приближению мира заключается в синергии двух направлений: системной дипломатической работе на высшем уровне и ежедневном укреплении сил безопасности и обороны.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

У Путина назвали новые условия прекращения войны с Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь Путина от июня 2024 года с требованием полного вывода ВСУ с контролируемых Украиной территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и отказа Киева от вступления в НАТО до сих пор является основой для любых мирных переговоров.

Bloomberg со ссылкой на трех близких к Кремлю собеседников сообщает, что Москва не намерена возвращать какие-либо оккупированные территории в рамках мирного предложения. Путин якобы стремится к полному военному захвату оставшейся части Донецкой области и созданию "буферной зоны" вдоль приграничных районов Сумской и Харьковской областей, а к мирным переговорам Кремль вернется только после установления контроля над всей Донецкой областью.

В Кремле рассчитывают успеть до Нового года.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска вряд ли достигнут этой цели до конца этого года, темпы их продвижения замедлились настолько, что ISW не готова оценить, смогут ли захватчики захватить всю Донецкую область в любой момент.

Эксперт озвучил худший сценарий для Кремля

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность применения страной-агрессором РФ ядерного оружия в войне с Украиной.

"Если бы была возможность применить ядерку, россияне уже давно бы это сделали, если бы они знали, что с ее помощью и без негативных последствий для себя смогут решить вопрос", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт отмечает, что Украина не сдастся даже после удара РФ ядерным оружием.

"А вот последствия такого шага для РФ будут катастрофическими. Все ядерные государства категорически против этого, особенно Китай. Применение ядерного оружия против неядерного государства будет иметь для России ужасные последствия, и от нее отвернется даже Китай. И россияне это прекрасно понимают", - добавил Загородний.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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