Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

Малышам не обязательно хорошо говорить, чтобы обманывать или что-то скрывать от родителей.

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Обман - часть развития детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

С какого возраста дети учатся лгать

Нормально ли, что малыши обманывают родителей

Новое исследование показало, что первые проявления обмана могут появляться у детей ещё до первого дня рождения. Малыши делают вид, что не слышат родителей, прячут игрушки или пытаются незаметно съесть запрещённую еду.

Главред узнал, что исследование, в котором приняли участие родители более 750 детей из Великобритании, США, Канады и Австралии, показало: примерно 25% детей уже в 10 месяцев демонстрируют простейшие формы обмана.

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О выводах исследования из журнала Cognitive Development сообщило издание The Guardian.

По словам ученой, ранее считалось, что обман требует хорошо развитых речевых навыков и способности понимать мысли других людей. Однако новые данные свидетельствуют о том, что его первые проявления возникают значительно раньше.

До двух лет дети чаще всего используют простые способы скрыть правду: делают вид, что не слышат просьбу убрать игрушки, отрицают, что ели шоколад, или прячут вещи от других.

Нормально ли, что дети начинают обманывать родителей

Авторы исследования подчеркивают, что такое поведение является естественной частью развития ребенка, а не признаком плохого воспитания. Оно помогает малышам учиться взаимодействовать с окружающими, избегать наказания или добиваться желаемого.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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