Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

Бывший глава министерства обороны объяснил, почему согласен занимать только одну должность в государстве.

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Федоров отказался от предложенных должностей и назвал условие своего возвращения в правительство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы

Федоров отказался от альтернативных должностей

Назвал три должности, влияющие на ход войны

Экс-министр обороны Михаил Федоров отказался от предложенной президентом Зеленским альтернативной должности и настаивает на продолжении работы именно во главе Министерства обороны. Заявление Федорова опубликовал экс-советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко.

Федоров напомнил, что возглавляемая им команда пришла в Министерство с конкретным планом еще в начале года - по приглашению главы государства.

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"По приглашению президента Владимира Зеленского в январе 2026 года наша команда пришла в Министерство обороны с конкретным планом, как закончить войну: защитить небо, остановить фронт и нанести удар по экономике врага. Мы назвали этот план AIR-LAND-ECONOMY", - рассказал Федоров.

По его словам, в течение полугода ведомство последовательно реализовывало именно эту стратегию, и результаты работы оказались ощутимыми на уровне всей страны.

"В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, - окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой. И его нельзя упустить", - подчеркнул он.

Почему Федоров отказывается от других должностей

Объясняя свой отказ от альтернативных вариантов трудоустройства, Федоров сузил круг должностей, которые, по его мнению, реально влияют на ход боевых действий.

"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, - президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны", - заявил экс-глава ведомства.

Какие полномочия необходимы для завершения реформ

Федоров объяснил, почему считает невозможным продолжить начатую работу с любой другой государственной должности, кроме министерской.

"Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны", - подытожил Федоров.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову новую должность - вице-премьера по военным инновациям. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве.

Глава государства объяснил, почему именно координация между военным и технологическим направлениями считается сейчас ключевой задачей.

"Михаил - в команде. Я предложил ему несколько должностей, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч: последняя должность - вице-премьер-министр Украины по военным инновациям, и это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с главнокомандующим нашей армии, с президентом. Все это можно делать, и должны делать каждый день", - сказал Зеленский.

Переговоры с Федоровым еще не завершены

Как рассказал советник президента Дмитрий Литвин в комментарии изданию РБК-Украина, обсуждение новой должности продолжается в закрытом формате.

Литвин также уклонился от каких-либо подробностей относительно предлагаемой должности: не назвал ни конкретные полномочия, ни сферы ответственности, которые она будет охватывать.

"Диалог президента с Михаилом еще продолжается, поэтому некорректно раскрывать его содержание", - отметил Литвин.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Отставка Федорова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным инновациям. Экс-министр Михаил Федоров в ответ отказался от этой должности. По данным СМИ, после отставки между президентом и Федоровым происходят ежедневные контакты.

Президент Владимир Зеленский провел беседы с командирами корпусов и обсудил взаимодействие военных с органами власти на местах. Также на Банковой обсуждали вероятность нового назначения для Федорова.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил публично и объяснил свою позицию относительно взаимоотношений с экс-министром обороны. В своей колонке он извинился перед Федоровым и призвал сосредоточиться на победе.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января по 14 июля 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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