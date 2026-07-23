Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому - что сказал

Юрий Берендий
23 июля 2026, 18:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Бывший глава министерства обороны объяснил, почему согласен занимать только одну должность в государстве.
Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал
Федоров отказался от предложенных должностей и назвал условие своего возвращения в правительство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы

  • Федоров отказался от альтернативных должностей
  • Назвал три должности, влияющие на ход войны

Экс-министр обороны Михаил Федоров отказался от предложенной президентом Зеленским альтернативной должности и настаивает на продолжении работы именно во главе Министерства обороны. Заявление Федорова опубликовал экс-советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко.

Федоров напомнил, что возглавляемая им команда пришла в Министерство с конкретным планом еще в начале года - по приглашению главы государства.

видео дня

"По приглашению президента Владимира Зеленского в январе 2026 года наша команда пришла в Министерство обороны с конкретным планом, как закончить войну: защитить небо, остановить фронт и нанести удар по экономике врага. Мы назвали этот план AIR-LAND-ECONOMY", - рассказал Федоров.

По его словам, в течение полугода ведомство последовательно реализовывало именно эту стратегию, и результаты работы оказались ощутимыми на уровне всей страны.

"В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, - окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой. И его нельзя упустить", - подчеркнул он.

Почему Федоров отказывается от других должностей

Объясняя свой отказ от альтернативных вариантов трудоустройства, Федоров сузил круг должностей, которые, по его мнению, реально влияют на ход боевых действий.

"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, - президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны", - заявил экс-глава ведомства.

Какие полномочия необходимы для завершения реформ

Федоров объяснил, почему считает невозможным продолжить начатую работу с любой другой государственной должности, кроме министерской.

"Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны", - подытожил Федоров.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову новую должность - вице-премьера по военным инновациям. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве.

Глава государства объяснил, почему именно координация между военным и технологическим направлениями считается сейчас ключевой задачей.

"Михаил - в команде. Я предложил ему несколько должностей, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч: последняя должность - вице-премьер-министр Украины по военным инновациям, и это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с главнокомандующим нашей армии, с президентом. Все это можно делать, и должны делать каждый день", - сказал Зеленский.

Переговоры с Федоровым еще не завершены

Как рассказал советник президента Дмитрий Литвин в комментарии изданию РБК-Украина, обсуждение новой должности продолжается в закрытом формате.

Литвин также уклонился от каких-либо подробностей относительно предлагаемой должности: не назвал ни конкретные полномочия, ни сферы ответственности, которые она будет охватывать.

"Диалог президента с Михаилом еще продолжается, поэтому некорректно раскрывать его содержание", - отметил Литвин.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Отставка Федорова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным инновациям. Экс-министр Михаил Федоров в ответ отказался от этой должности. По данным СМИ, после отставки между президентом и Федоровым происходят ежедневные контакты.

Президент Владимир Зеленский провел беседы с командирами корпусов и обсудил взаимодействие военных с органами власти на местах. Также на Банковой обсуждали вероятность нового назначения для Федорова.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил публично и объяснил свою позицию относительно взаимоотношений с экс-министром обороны. В своей колонке он извинился перед Федоровым и призвал сосредоточиться на победе.

Читайте также:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января по 14 июля 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Украины Михаил Федоров Отставка Федорова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:15Война
Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

18:10Политика
Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Последние новости

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

Реклама
17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

Реклама
16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

13:55

"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

13:37

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:23

Какой "код богатства" каждого человека: ответ кроется в дате рождения

13:14

Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

13:12

Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химииВидео

12:59

"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"Видео

12:58

Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

12:55

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

Реклама
12:42

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

12:35

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

12:28

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

12:17

Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

12:08

Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

11:57

Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 июля: Собакам - бодрость, Козлам - отказ

11:47

Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государствоВидео

11:35

Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

11:23

"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять