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Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиент

Константин Пономарев
23 июля 2026, 14:40
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Домашний способ помогает уменьшить влажность в шкафу, снизить риск появления плесени и сохранить вещи в хорошем состоянии.
Плесень в шкафах появляется незаметно
Плесень в шкафах появляется незаметно / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@mama_mila_

Вы узнаете:

  • Как обычный рис помогает остановить появление плесени в шкафу
  • Какие два простых средства защитят одежду от сырости без осушителя
  • Из-за какой привычки в шкафу появляется плесень

Плесень в шкафах появляется незаметно, но может быстро испортить одежду, обувь и даже мебель. Однако предотвратить проблему можно с помощью двух простых бытовых средств, которые наверняка уже есть дома.

Советом поделилась популярная блогер по уборке Шантель Мила, известная в соцсетях как Mama Mila. По ее словам, этот простой способ помогает снизить влажность внутри шкафа даже без использования электрического осушителя воздуха.

видео дня

Почему плесень появляется именно в шкафах

Шкафы часто становятся идеальным местом для появления плесени из-за плохой вентиляции и повышенной влажности. Ситуацию усугубляют влажная одежда после дождя или стирки, конденсат и недостаточная циркуляция воздуха.

В таких условиях споры плесени быстро распространяются по полкам, стенкам шкафа и ткани, оставляя неприятный запах и трудновыводимые пятна.

Какой лайфхак помогает бороться с сыростью

Шантель Мила рекомендует насыпать сырой рис в небольшой тканевый мешочек и добавить несколько капель лимонного эфирного масла.

Рис способен впитывать лишнюю влагу из воздуха
Рис способен впитывать лишнюю влагу из воздуха / Фото: tiktok.com/@mama_mila_

Рис способен впитывать лишнюю влагу из воздуха, создавая более сухую среду внутри шкафа. Лимонное масло, в свою очередь, помогает сохранить приятный аромат и ощущение свежести.

Такой мешочек достаточно разместить на полке или подвесить среди вещей.

Что говорят специалисты

Эксперт по ремонту Тим Уоррен отметил, что оптимальная влажность внутри шкафов должна находиться в пределах 40–60%. Наиболее эффективным способом борьбы с сыростью он назвал осушитель воздуха.

Однако, если его нет, можно воспользоваться натуральными влагопоглотителями. Помимо риса, эксперт рекомендует использовать:

  • пищевую соду;
  • пакетики с силикагелем;
  • мешочки с древесным углем.

Все эти средства помогают уменьшить количество влаги в воздухе, что снижает риск появления плесени.

Смотрите в видео о том, как убрать влагу со шкафа с одеждой:

@mama_mila_ Work smarter, not harder ? save these 5 easy cleaning hacks for your next home reset ? 1. Place rice + lemon oil in your wardrobes to aborb moisture and keep mould away 2. To repel flies, place cloves inside a lemon and place this around your kitchen 3. Boil lemon, clove and vanilla to make your home smell amazing 4. Remove makeup stains instantly using shaving cream 5. And shaving cream is also amazing at cleaning mirrored appliances around the home Hope these quick tips were helpful lovelies! Have an amazing weekend xx #homehacks#hometips#cleaninghacks#cleaningtips#tipsandtricks#homesweethome#mamamilastips#homefragrance♬ Manchild - Sabrina Carpenter

Как снизить риск появления плесени

Чтобы шкаф оставался сухим, специалисты также советуют не убирать внутрь влажную одежду, периодически проветривать шкаф и оставлять небольшие зазоры между вещами для циркуляции воздуха.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

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