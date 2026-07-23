Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиент

Домашний способ помогает уменьшить влажность в шкафу, снизить риск появления плесени и сохранить вещи в хорошем состоянии.

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Плесень в шкафах появляется незаметно / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@mama_mila_

Вы узнаете:

Как обычный рис помогает остановить появление плесени в шкафу

Какие два простых средства защитят одежду от сырости без осушителя

Из-за какой привычки в шкафу появляется плесень

Плесень в шкафах появляется незаметно, но может быстро испортить одежду, обувь и даже мебель. Однако предотвратить проблему можно с помощью двух простых бытовых средств, которые наверняка уже есть дома.

Советом поделилась популярная блогер по уборке Шантель Мила, известная в соцсетях как Mama Mila. По ее словам, этот простой способ помогает снизить влажность внутри шкафа даже без использования электрического осушителя воздуха.

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Почему плесень появляется именно в шкафах

Шкафы часто становятся идеальным местом для появления плесени из-за плохой вентиляции и повышенной влажности. Ситуацию усугубляют влажная одежда после дождя или стирки, конденсат и недостаточная циркуляция воздуха.

В таких условиях споры плесени быстро распространяются по полкам, стенкам шкафа и ткани, оставляя неприятный запах и трудновыводимые пятна.

Какой лайфхак помогает бороться с сыростью

Шантель Мила рекомендует насыпать сырой рис в небольшой тканевый мешочек и добавить несколько капель лимонного эфирного масла.

Рис способен впитывать лишнюю влагу из воздуха / Фото: tiktok.com/@mama_mila_

Рис способен впитывать лишнюю влагу из воздуха, создавая более сухую среду внутри шкафа. Лимонное масло, в свою очередь, помогает сохранить приятный аромат и ощущение свежести.

Такой мешочек достаточно разместить на полке или подвесить среди вещей.

Что говорят специалисты

Эксперт по ремонту Тим Уоррен отметил, что оптимальная влажность внутри шкафов должна находиться в пределах 40–60%. Наиболее эффективным способом борьбы с сыростью он назвал осушитель воздуха.

Однако, если его нет, можно воспользоваться натуральными влагопоглотителями. Помимо риса, эксперт рекомендует использовать:

пищевую соду;

пакетики с силикагелем;

мешочки с древесным углем.

Все эти средства помогают уменьшить количество влаги в воздухе, что снижает риск появления плесени.

Смотрите в видео о том, как убрать влагу со шкафа с одеждой:

Как снизить риск появления плесени Чтобы шкаф оставался сухим, специалисты также советуют не убирать внутрь влажную одежду, периодически проветривать шкаф и оставлять небольшие зазоры между вещами для циркуляции воздуха.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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