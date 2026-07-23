Москитная сетка будет как новая в считанные минуты: как помыть ее без снятия

Даже сильно загрязненную москитную сетку можно очистить, не снимая её.

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Как быстро помыть москитные сетки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как очистить москитную сетку без снятия

Как удалить застарелую грязь с сетки

Какие средства не повредят полотно

Москитные сетки защищают от насекомых и пыли, но при этом сами быстро накапливают грязь. Особенно это заметно, если окна выходят на оживленную дорогу или рядом растут деревья. Уже через несколько месяцев на поверхности появляется слой пыли, следы от насекомых и пятна, которые портят вид окна.

Главред расскажет, как очистить сетку без снятия конструкции.

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Как очистить сетку без снятия

Для регулярного ухода достаточно мягкой щетки, пылесоса с насадкой или сухой микрофибры, пишет EngineerFix. Сначала нужно удалить сухую пыль, двигаясь сверху вниз. Это предотвратит появление грязных разводов при последующей мойке.

После сухой очистки можно перейти к влажной. В тёплой воде растворите несколько капель жидкого мыла или средства для мытья посуды, смочите губку и осторожно протрите сетку с обеих сторон. Завершающий этап - пройтись чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Если грязь застарелая

Если сетка долго не очищалась, обычного мыльного раствора может оказаться недостаточно. В таком случае поможет вода с добавлением уксуса или соды. Раствор удобно наносить из пульверизатора, оставить на несколько минут, а затем протереть губкой. Чтобы избежать появления пятен на подоконнике или полу, рекомендуем подложить полотенце.

Важный момент: если сетка имеет пластиковые элементы или специальное покрытие, сначала протестируйте средство на незаметном участке.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Чего делать не следует

Самая большая ошибка - использовать жесткие щетки или абразивные губки. Они могут повредить тонкое полотно и оставить дырки. Не менее опасны агрессивные химические средства, они способны испортить пластик или оставить пятна. Также не рекомендуем сразу лить много воды на сухую сетку. В таком случае пыль превращается в густую массу, которую трудно удалить. Сначала стоит провести сухую очистку, а затем - влажную.

Смотрите видео о том, как самостоятельно заменить москитную сетку:

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