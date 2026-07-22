Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

Правительство готовит новый орган для оценки критичности предприятий.

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В Украине временно приостановят бронирование через "Дию" - СМИ раскрыли подробности / Коллаж: Главред, фото: Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Главред

О чем идет речь в материале:

Правительство создает координационный центр для проверки критичности

Бронирование через "Дию" приостановят с начала августа

Бронирование работников критически важных предприятий через портал "Дія" может быть временно приостановлено уже в начале августа. Причина - намерения правительства создать отдельный координационный центр по организации бронирования, который должен более тщательно контролировать критически важные предприятия. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим вопросом.

Информация о создании такого центра впервые появилась на сайте Минэкономики 16 июля. Народные депутаты не одобрили решение правительства: член правящего большинства Александр Федиенко вместе с еще 21 коллегой обратился к премьер-министру Денису Корецкому с просьбой объяснить целесообразность создания нового органа.

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Ситуация вокруг создания центра оказалась непрозрачной даже для самих депутатов профильного комитета. Источник в комитете по вопросам экономического развития указывает на недостаток коммуникации со стороны исполнительной власти.

"И на самом деле депутатскому корпусу не особо объясняли, что это за инициатива и для чего она нужна. Вроде бы есть решение Ставки о создании этого координационного центра, а дальше - тишина. Ставка, конечно же, депутатам не отчитывается", - объясняет источник в комитете.

Путаницу усугубляет и то, что решение принималось ещё при предыдущем составе правительства. Собеседник издания из фракции "Слуга народа" обращает внимание именно на это обстоятельство.

"Это решение было принято ещё при прежнем правительстве, а новое правительство сейчас с "квадратными" глазами и само мало что понимает", - добавляет источник во фракции.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Как изменится процедура для предприятий

Механизм работы нового органа уже частично очерчен. Предприятие, как и раньше, будет подавать пакет документов о признании критичности в министерство или областную военную администрацию, однако эти органы будут обязаны направлять обращения именно в координационный центр - для получения рекомендаций и предложений по определению критичности. Окончательное решение будет приниматься уже на основе этих выводов.

Фактически в процедуре появляется дополнительное звено - и временно из процесса может выпасть сам портал "Дія". Источник в профильном комитете объясняет, с чем это связано.

"Ранее планировалось, что "Дія" перестанет работать с 8 августа. У компаний могут возникнуть проблемы с быстрым, адекватным и логичным перебронированием через "Дию". Есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз и будет проверять критичность предприятий", - объясняет источник издания в профильном комитете.

Сроки такой паузы уже обсуждаются в кулуарах, хотя официально их никто не подтверждал. Собеседник в монобольшинстве называет ориентировочный срок.

"По неофициальной информации, возможность бронирования через "Дию" закроют буквально на месяц, чтобы пересмотреть перечень критичности предприятий", - добавляет собеседник в монобольшинстве.

Риск массовой потери бронирований

Наибольшие опасения народных депутатов связаны не с самой процедурой, а с ее последствиями для уже забронированных работников. Депутаты не исключают сценария, при котором тысячи бронирований могут оказаться под угрозой одновременно.

"Здесь важно, чтобы этот координационный центр запустили, потому что если по всей стране взлетит уровень критичности, то это будет кошмар", - говорит источник издания в комитете.

Часть мужчин могут лишиться бронирования - комментарий юриста

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко пояснил, что военнообязанные украинцы, получившие бронирование через портал "Дія", могут одновременно лишиться отсрочки от мобилизации, если предприятие лишат статуса критически важного или оно не подтвердит этот статус в установленный срок.

По словам юриста, оформление бронирования через "Дию" происходит автоматически, а сама процедура достаточно проста.

В то же время Муренко отметил, что право предприятия бронировать работников действует только в течение периода, когда оно имеет статус критически важного. По истечении этого срока или в случае потери такого статуса возможность бронирования прекращается, если соответствующее решение не будет пересмотрено или изменено.

"Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, бронь снимается, и они подлежат призыву в ряды Вооруженных сил Украины на период мобилизации", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Сергей Нагорняк заявил о возможности изменения подхода к бронированию работников. Он подчеркнул, что частичное снятие бронирования может быть одним из вариантов из-за дефицита личного состава. По его словам, такие меры рассматриваются в связи с нехваткой кадров в армии и необходимостью комплектования подразделений.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, изменяющий правила отсрочки от мобилизации. Инициатива предусматривает справедливую мобилизационную отсрочку и устанавливает новые нормы участия забронированных в обороне. В тексте проекта указан запрет на бессрочную отсрочку и возможность введения платного бронирования или службы в резерве в качестве обязательного условия.

Министерство экономики обнародовало новые критерии для признания предприятий критически важными. В ведомстве сообщили, что требования к бронированию существенно ужесточены в вопросах заработной платы и масштабов деятельности. Приказом №6954 от 24 июня установлены повышенные коэффициенты заработной платы, жесткие лимиты и квота бронирования на уровне 50%.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва для военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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