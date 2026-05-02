Бронь может не спасти: в Украине хотят изменить подход к мобилизации

В украинской армии наблюдается нехватка личного состава, заявляет народный депутат Сергей Нагорняк.

https://glavred.info/ukraine/bron-mozhet-ne-spasti-v-ukraine-hotyat-izmenit-podhod-k-mobilizacii-10761455.html Ссылка скопирована

В Украине могут изменить подход к бронированию

Что известно:

В Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live.

Это может произойти из-за дефицита личного состава в армии. Частичное снятие бронирования с работников предприятий может стать одним из вариантов комплектования украинской армии.

видео дня

"Не от хорошей жизни правительство принимает такие решения", — говорит нардеп.

Нагорняк отмечает, что на предприятиях работают также специалисты без ограничений по здоровью. В то же время он добавил, что зимой правительство пыталось сохранить специалистов критически важных отраслей из-за критической ситуации в энергетике.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Также отмечается, что длительное пребывание военных на позициях без надлежащего отдыха негативно влияет на их эффективность, поэтому служба должна иметь четко определенные сроки, ориентировочно 2–3 года. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Другие новости:

О личности: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред