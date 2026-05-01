Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Многие украинцы в повседневной речи используют слово "носорог", однако это русизм.

Как правильно по-украински — "носоріг" или "носорог"

Как правильно назвать носорога на украинском

Что известно об этом животном с рогом на носу

В украинском языке есть слово, которое многие произносят неправильно, даже не задумываясь. Речь идет о названии массивного животного с рогом на носу, которое в быту часто называют "носорогом". Лингвисты отмечают, что такая форма является русизмом, а нормативный украинский вариант — носоріг. Об этом пишет "24 Канал".

Почему правильно именно "носоріг"

Правильная форма "носоріг" зафиксирована в словарях и полностью соответствует законам украинского словообразования. Часть "-ріг" прямо описывает ключевой признак животного — рог, расположенный на носу. Именно поэтому этот вариант используют в СМИ, образовании и официальных документах.

Форма "носорог" попала в украинский язык под влиянием русского языка и не считается нормативной. Лингвисты советуют отказываться от нее, чтобы избегать суржика и сохранять естественность украинской лексики.

Что известно о носорогах и почему 1 мая — их день

Носороги — это крупные травоядные млекопитающие из семейства Носорогих. Они обитают в Африке и Азии, имеют массивное тело, толстую кожу и один или два рога. Несмотря на грозный вид, эти животные обычно неагрессивны, но способны решительно защищаться, если чувствуют угрозу.

Сегодня большинство видов носорогов находятся под угрозой исчезновения. Основные причины — браконьерство и стремительная утрата естественных территорий. Именно поэтому ежегодно 1 мая отмечают День защиты носорога — событие, призванное привлечь внимание к сохранению этих уникальных животных.

Правильное употребление слова "носорог" — это не только вопрос языковой нормы. Это также уважение к собственной культуре, точность в коммуникации и поддержка тенденции очищения украинского языка от русизмов.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

