Как сказать на украинском "снять пелену с глаз" — правильные варианты

Фраза "снять пелену с глаз" часто используется в переносном смысле — когда человек внезапно начинает ясно видеть ситуацию, избавляется от иллюзий или ложных представлений. В украинском языке есть собственные эквиваленты этого выражения, причем как буквальные, так и образные. Об этом в своем TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Что такое "полуда" и откуда это выражение
По словам лингвиста, в украинском языке существует устойчивое старинное выражение "снять полуду с глаз". "Полуда" - это белое пятнышко на роговице глаза, то есть бельмо, которое частично или полностью закрывает зрение.
Смотрите видео о том, как по-украински сказать "снять пелену с глаз":
@vikakhmelnytska#украинский#наукраинском#каксказатьнаукраинском#укрязык#скажинаукраинском#красочныйукраинский#язык#сценическийязык#произношение♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Какие есть украинские эквиваленты
Помимо традиционного варианта, в украинском языке есть и другие естественные выражения с подобным значением:
- розплющити очі;
- розкрити очі;
- з очей спала полуда;
- мені нарешті розвиднілося.
Все эти варианты передают идею внезапного осознания или прозрения.
Самым точным и выразительным украинским эквивалентом русского "снять пелену с глаз" является именно "зняти полуду з очей" или "спала полуда з очей". Это выражение сохраняет как историческое происхождение, так и глубокий образный смысл, поэтому органично звучит и в современной речи.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред