У популярного выражения "снять пелену с глаз" есть прекрасная украинская альтернатива.

Как правильно сказать на украинском "снять пелену с глаз"

Фраза "снять пелену с глаз" часто используется в переносном смысле — когда человек внезапно начинает ясно видеть ситуацию, избавляется от иллюзий или ложных представлений. В украинском языке есть собственные эквиваленты этого выражения, причем как буквальные, так и образные. Об этом в своем TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Что такое "полуда" и откуда это выражение

По словам лингвиста, в украинском языке существует устойчивое старинное выражение "снять полуду с глаз". "Полуда" - это белое пятнышко на роговице глаза, то есть бельмо, которое частично или полностью закрывает зрение.

Какие есть украинские эквиваленты

Помимо традиционного варианта, в украинском языке есть и другие естественные выражения с подобным значением:

розплющити очі;

розкрити очі;

з очей спала полуда;

мені нарешті розвиднілося.

Все эти варианты передают идею внезапного осознания или прозрения.

Самым точным и выразительным украинским эквивалентом русского "снять пелену с глаз" является именно "зняти полуду з очей" или "спала полуда з очей". Это выражение сохраняет как историческое происхождение, так и глубокий образный смысл, поэтому органично звучит и в современной речи.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

