100 баллов для гражданства: актер Дизель-шоу рассказал, как получал паспорт

Евгений Сморыгин официально получил паспорт гражданина Украины.

Евгений Сморыгин сдал экзамен на высокий балл

В сети завирусилась информация о том, что актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин официально получил паспорт гражданина Украины, а для этого сдал экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции Украины на 97 баллов из 100.

Как пишет 1+1, пользователи соцсети начали массово комментировать ситуацию, а среди реакций было немало одобрительных отзывов:

"Вау! Если это правда, то это вау", "Молодец, это его сознательный выбор", "Приветствую господина Евгения!", "Респект и уважение этому замечательному актеру!", "Ого 97, такой результат не каждый коренной украинец наберет".

Евгений Сморыгин получил паспорт 3 года назад

Сам Сморыгин уточнил, что экзамен он сдал еще три года назад, когда подавал прошение о предоставлении украинского гражданства.

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что представителем Украины на 70-м песенном конкурсе "Евровидение 2026" в Вене будет солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Ранее победительница романтического реалити "Холостяк 13" блогерка Инна Белень впервые стала мамой. Как рассказала девушка в своем Instagram, у пары родилась девочка.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

