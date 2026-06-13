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Шесть приёмов сделают комнату визуально в два раза больше: как покрасить стены

Анна Ярославская
13 июня 2026, 12:50
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Грамотно подобранный цвет стен моментально преобразит тесный интерьер.
Дизайн интерьера
Покраска стен - как правильная палитра меняет восприятие пространства / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Покраска стен остается самым доступным методом расширения комнат
  • Дизайнеры советуют не бояться темных оттенков на всех поверхностях
  • Окрашивание мебели в тон стен убирает визуальную загруженность

Цвет стен обладает удивительной способностью преображать интерьер: он способен добавить комнате индивидуальности, выразительности и уюта. При этом покраска остается одним из самых доступных способов обновления пространства.

К слову, краска не только мгновенно придает помещению стиль и характер, но и помогает визуально расширить даже самую небольшую комнату.

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Дизайнеры интерьеров поделились профессиональными приемами, которые помогут работать с пространством, даже если его площадь ограничена, пишет The Spruce.

Как визуально увеличить небольшие комнаты

1. Наполните пространство цветом.

Не бойтесь смелых решений — иногда небольшая комната только выигрывает от насыщенных оттенков.

"Когда все поверхности воспринимаются как единое целое, взгляд перестает цепляться за границы, и пространство ощущается более цельным. Это делает интерьер более продуманным и выразительным, чем можно ожидать от небольшой площади", — говорит Мари Клауд, основательница дизайн-студии Indigo Pruitt.

По словам дизайнера, особенно эффективно работают глубокие и темные оттенки, поэтому не стоит бояться насыщенной палитры.

Не стоит бояться темных оттенков
Не стоит бояться темных оттенков / Фото: pexels.com

2. Покрасьте только потолок.

Потолок — это пространство, о котором часто забывают. Однако именно потолок может полностью изменить восприятие комнаты.

"Окрашенный потолок притягивает взгляд вверх и добавляет драматичности, не затрагивая стены. Это создает ощущение глубины и делает пространство более осознанным, а не ограниченным", - рассказала дизайнер.

Такой прием особенно хорош для тех, кто только экспериментирует с цветом и пока не готов к смелым решениям на стенах.

3. Окрасьте встроенную мебель или полки.

Если вы не готовы полностью погружать комнату в цвет, начните со встроенной мебели или полок, окрашенных в тон стен.

Когда мебель и стены окрашены в один цвет, элементы визуально "растворяются", уменьшая ощущение загруженности. Это делает пространство более спокойным и просторным.

Дизайнеры советуют покрасить встроенную мебель
Дизайнеры советуют покрасить встроенную мебель / Фото: pexels.com

4. Распространите цвет за пределы одной комнаты.

В домах с открытой планировкой этот прием помогает создать ощущение целостности.

Один и тот же цвет в смежных пространствах, например в комнате и коридоре, визуально объединяет интерьер. Отсутствие резких цветовых переходов делает пространство более гармоничным и просторным.

5. Используйте вертикальные акценты.

Вертикальные цветовые решения помогают визуально "поднять" потолок.

Полосы, панели или более темный цвет, уходящий от пола к потолку, направляют взгляд вверх. Это создает ощущение высоты и делает комнату более воздушной.

Такой прием также позволяет добавить интерьеру характер и индивидуальность.

Вертикальный акцент делает комнату воздушной
Вертикальный акцент сделает комнату воздушной / Фото: pexels.com

6. Выберите правильную отделку.

Финишное покрытие играет не меньшую роль, чем сам цвет.

В небольших помещениях матовые и полуматовые поверхности рассеивают свет и смягчают границы пространства, благодаря чему комната кажется больше.

Матовая краска рассеивает свет
Матовая краска рассеивает свет / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, как выбрать цвет стен чтобы интерьер выглядел дороже. Детальнее читайте в материале: Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже.

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Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

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