Шесть приёмов сделают комнату визуально в два раза больше: как покрасить стены

Читайте в материале:
- Покраска стен остается самым доступным методом расширения комнат
- Дизайнеры советуют не бояться темных оттенков на всех поверхностях
- Окрашивание мебели в тон стен убирает визуальную загруженность
Цвет стен обладает удивительной способностью преображать интерьер: он способен добавить комнате индивидуальности, выразительности и уюта. При этом покраска остается одним из самых доступных способов обновления пространства.
К слову, краска не только мгновенно придает помещению стиль и характер, но и помогает визуально расширить даже самую небольшую комнату.
Дизайнеры интерьеров поделились профессиональными приемами, которые помогут работать с пространством, даже если его площадь ограничена, пишет The Spruce.
Как визуально увеличить небольшие комнаты
1. Наполните пространство цветом.
Не бойтесь смелых решений — иногда небольшая комната только выигрывает от насыщенных оттенков.
"Когда все поверхности воспринимаются как единое целое, взгляд перестает цепляться за границы, и пространство ощущается более цельным. Это делает интерьер более продуманным и выразительным, чем можно ожидать от небольшой площади", — говорит Мари Клауд, основательница дизайн-студии Indigo Pruitt.
По словам дизайнера, особенно эффективно работают глубокие и темные оттенки, поэтому не стоит бояться насыщенной палитры.
2. Покрасьте только потолок.
Потолок — это пространство, о котором часто забывают. Однако именно потолок может полностью изменить восприятие комнаты.
"Окрашенный потолок притягивает взгляд вверх и добавляет драматичности, не затрагивая стены. Это создает ощущение глубины и делает пространство более осознанным, а не ограниченным", - рассказала дизайнер.
Такой прием особенно хорош для тех, кто только экспериментирует с цветом и пока не готов к смелым решениям на стенах.
3. Окрасьте встроенную мебель или полки.
Если вы не готовы полностью погружать комнату в цвет, начните со встроенной мебели или полок, окрашенных в тон стен.
Когда мебель и стены окрашены в один цвет, элементы визуально "растворяются", уменьшая ощущение загруженности. Это делает пространство более спокойным и просторным.
4. Распространите цвет за пределы одной комнаты.
В домах с открытой планировкой этот прием помогает создать ощущение целостности.
Один и тот же цвет в смежных пространствах, например в комнате и коридоре, визуально объединяет интерьер. Отсутствие резких цветовых переходов делает пространство более гармоничным и просторным.
5. Используйте вертикальные акценты.
Вертикальные цветовые решения помогают визуально "поднять" потолок.
Полосы, панели или более темный цвет, уходящий от пола к потолку, направляют взгляд вверх. Это создает ощущение высоты и делает комнату более воздушной.
Такой прием также позволяет добавить интерьеру характер и индивидуальность.
6. Выберите правильную отделку.
Финишное покрытие играет не меньшую роль, чем сам цвет.
В небольших помещениях матовые и полуматовые поверхности рассеивают свет и смягчают границы пространства, благодаря чему комната кажется больше.
Ранее Главред писал, как выбрать цвет стен чтобы интерьер выглядел дороже. Детальнее читайте в материале: Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже.
Вам также может быть интересно:
- Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок
- Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся все
- Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки
Об источнике: The Spruce
The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.
Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред