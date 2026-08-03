Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ

Кратко:
- Из-за жары и засухи урожай картофеля может сократиться
- Осенью картофель может подорожать примерно на 30%
- В настоящее время цены упали из-за массовой уборки раннего картофеля
Длительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью. Об этом заявил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга в своей колонке для AgroTimes.
По его словам, в большинстве регионов страны во время бутонизации и цветения картофеля наблюдался острый дефицит влаги.
"Одной из главных причин стали длительные периоды аномальной жары. Когда температура воздуха более пяти дней подряд превышала +37 °C, растения тратили большую часть влаги на охлаждение, а не на формирование клубней. Даже на орошаемых участках шестидневный температурный стресс привел к потере около 7 т/га урожая", - подчеркнул он.
Фурдыга прогнозирует, что уже в конце октября или в начале ноября цены на картофель могут вырасти примерно на 30%.
Какие цены на картофель сейчас
В то же время аналитики EastFruit добавляют, что сегодня на рынке наблюдается противоположная тенденция.
В частности, из-за активной уборки раннего картофеля и желания фермеров быстро реализовать урожай закупочные цены временно снизились до 6,5–7 грн/кг.
Возможен ли дефицит продуктов в Украине
В последнее время активно обсуждается заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который предупредил о "тотальной войне" и сложной зиме.
В частности, его слова вызвали опасения относительно возможного дефицита продовольствия. Однако экономист Олег Пендзин считает такой сценарий маловероятным.
По его словам, люди опасаются прежде всего не нехватки продуктов, а снижения собственной покупательной способности.
"Делать запасы можно исключительно ради удобства, а не из-за угрозы дефицита", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявлял, что сокращение морского экспорта зерна приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке, что поможет сдержать рост цен на продукты питания.
Кроме того, стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать на 5–6%.
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Об источнике: EastFruit
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