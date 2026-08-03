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Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ

Мария Николишин
3 августа 2026, 09:55
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Высокие температуры и отсутствие осадков привели к потере урожая.
Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ
В Украине будет дорожать картофель / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Из-за жары и засухи урожай картофеля может сократиться
  • Осенью картофель может подорожать примерно на 30%
  • В настоящее время цены упали из-за массовой уборки раннего картофеля

Длительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью. Об этом заявил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга в своей колонке для AgroTimes.

По его словам, в большинстве регионов страны во время бутонизации и цветения картофеля наблюдался острый дефицит влаги.

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"Одной из главных причин стали длительные периоды аномальной жары. Когда температура воздуха более пяти дней подряд превышала +37 °C, растения тратили большую часть влаги на охлаждение, а не на формирование клубней. Даже на орошаемых участках шестидневный температурный стресс привел к потере около 7 т/га урожая", - подчеркнул он.

Фурдыга прогнозирует, что уже в конце октября или в начале ноября цены на картофель могут вырасти примерно на 30%.

Какие цены на картофель сейчас

В то же время аналитики EastFruit добавляют, что сегодня на рынке наблюдается противоположная тенденция.

В частности, из-за активной уборки раннего картофеля и желания фермеров быстро реализовать урожай закупочные цены временно снизились до 6,5–7 грн/кг.

Почему растут цены на продукты
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит продуктов в Украине

В последнее время активно обсуждается заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который предупредил о "тотальной войне" и сложной зиме.

В частности, его слова вызвали опасения относительно возможного дефицита продовольствия. Однако экономист Олег Пендзин считает такой сценарий маловероятным.

По его словам, люди опасаются прежде всего не нехватки продуктов, а снижения собственной покупательной способности.

"Делать запасы можно исключительно ради удобства, а не из-за угрозы дефицита", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявлял, что сокращение морского экспорта зерна приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке, что поможет сдержать рост цен на продукты питания.

Кроме того, стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать на 5–6%.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для овощного и фруктового бизнеса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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