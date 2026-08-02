Неприятный запах в морозильнике исчезнет без химии: что поставить внутрь

Избавиться от неприятного запаха в морозильной камере можно без дорогих специальных средств.

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Как избавиться от неприятного запаха в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему возникает запах в морозильной камере

Как избавиться от неприятного запаха в морозилке

Морозильная камера помогает надолго сохранять продукты, но со временем внутри может появиться неприятный запах. Он накапливается постепенно и создает ощущение неопрятности даже после уборки.

Главред расскажет, как избавиться от неприятного запаха в морозильной камере без использования агрессивной химии.

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Почему возникает запах в морозильной камере

Основная причина - продукты с выраженным ароматом, которые хранятся в открытых или плохо закрытых пакетах и контейнерах, пишет "Телеграф". Рыба, мясо, лук или даже некоторые овощи легко передают свой запах другим продуктам. Влажность внутри камеры, остатки еды на стенках или полках, а также частое открывание дверцы только усугубляют проблему.

Несмотря на то, что морозильная камера кажется герметичной, запахи в ней сохраняются долго. Если не уделять внимания правильной упаковке и регулярной уборке, неприятный запах может распространиться на все продукты, хранящиеся внутри.

Как избавиться от неприятного запаха в морозилке

Самым доступным способом нейтрализовать запах является пищевая сода. Она действует как природный абсорбент, впитывающий посторонние запахи. Для этого достаточно насыпать примерно полстакана соды в небольшую емкость и поставить её на одну из полок морозилки. Если есть риск, что порошок рассыплется, можно использовать баночку с крышкой, в которой проделано несколько небольших отверстий.

Такой "фильтр" будет работать несколько недель, после чего соду нужно заменить. Оптимально делать это раз в один-два месяца, ведь со временем она теряет способность эффективно впитывать запахи.

Можно ли обойтись только содой

Важно понимать, что сода не заменяет полноценную уборку морозильной камеры. Она помогает поддерживать свежесть между уборками, но не устранит источник запаха, если внутри остались остатки еды или продукты испортились. Поэтому лучший результат дает сочетание регулярной уборки морозильной камеры и использования соды в качестве дополнительного средства.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление запаха

Чтобы избежать этой проблемы в будущем, стоит соблюдать несколько простых правил:

Всегда храните продукты в плотно закрытых пакетах или контейнерах, особенно те, которые имеют сильный аромат;

Регулярно проверяйте содержимое морозильной камеры и своевременно избавляйтесь от испорченных продуктов;

После размораживания камеру нужно тщательно вымыть и высушить, а уже потом снова загружать продуктами.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из холодильника:

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, сообщает Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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