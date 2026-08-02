Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как спасались от жары до появления кондиционеров: секрет, который знали наши предки

Инна Ковенько
2 августа 2026, 17:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Наши прабабушки и прадедушки ещё задолго до появления кондиционеров знали, как сделать двор прохладным.
Как спасались от жары до появления кондиционеров: секрет, который знали наши предки
Как охладить дом без кондиционера - как спастись от летней жары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как раньше защищались от жары без кондиционеров
  • Как сад и двор помогали сохранять прохладу летом
  • Как растения помогали защищать почву от перегрева

В жаркие летние дни прохлада в доме и во дворе была особенно важна. Кондиционеры появились относительно недавно, поэтому ещё несколько поколений назад от жары защищались с помощью природных решений.

Главред расскажет, как раньше обустраивали сад и двор, чтобы легче пережить летнюю жару.

видео дня

Виноградные беседки

Виноградная лоза быстро разрасталась и образовывала густую листву, которая защищала от прямых солнечных лучей, но не препятствовала движению воздуха, пишет Agroinform. Под виноградными беседками и навесами проводили время в самые жаркие часы.

Виноград охлаждал окружающее пространство благодаря испарению влаги через листья. Затененная почва медленнее нагревалась и теряла воду, поэтому под навесом создавался более комфортный микроклимат.

Фасоль

Вьющиеся фасоли за несколько недель могли оплести забор, образовав густой зеленый покров. Она давала тень, обеспечивала урожай и одновременно взаимодействовала с азотфиксирующими бактериями в почве, которые участвуют в усвоении атмосферного азота.

Цветки фасоли привлекали пчел, шмелей и других опылителей, а густая листва создавала укрытие для мелких насекомых. В жаркий период растение также помогало затенять землю и уменьшать потерю влаги.

Тыквы

Тыквы занимали нижний ярус. Их крупные листья быстро разрастались по земле и закрывали её поверхность от солнца. Благодаря этому почва меньше нагревалась, а вода медленнее испарялась.

Под листьями сохранялись более прохладные и влажные условия, что помогало растению переносить жару и засуху. Сегодня такой способ защиты почвы называют живым мульчированием. В традиционных садах его использовали задолго до появления современной агротехнической терминологии.

Многоуровневая система охлаждения

Виноград, фасоль и тыквы образовывали многоуровневую систему: верхний ярус затенял, средний охлаждал и привлекал опылителей, нижний защищал землю. Вместе они создавали естественную "зеленую комнату", где воздух нагревался медленнее, а влажность сохранялась дольше. Это была живая архитектура, которая работала на комфорт и выживание.

Читайте также:

Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
жара кондиционер лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

18:33Регионы
Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:23Фронт
Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

16:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Последние новости

18:33

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

18:23

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:06

Археологи развенчали главный миф Кремля: что нашли под центром ОдессыВидео

17:29

Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работаетВидео

17:28

Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
17:12

Сколько на самом деле "мотает" кондиционер: цифры впечатляют

17:06

Как спасались от жары до появления кондиционеров: секрет, который знали наши предки

16:25

Отключения света в Украине: эксперт ответил, будут ли ограничения на фоне жары

16:22

Что может помочь против баллистики РФ: у Зеленского сделали тревожное заявление

Реклама
16:11

Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

15:47

Пригоревшие пятна и накипь исчезнут без следа: как быстро очистить утюг дома

15:45

Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

15:21

"Понаехали": в Италии водительница такси набросилась на украинок из-за языка

15:14

Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям — любовь, а Лошадям — успех

15:07

Секрет огромных и сладких помидоров: что обязательно нужно сделать в августеВидео

15:04

Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

14:57

Как сказать по-украински "сделать для галочки": правильные вариантыВидео

14:29

Август озолотит только избранных: трех знака зодиака ждет неожиданное богатство

14:07

Зачем класть лавровый лист в холодильник: неожиданная польза этого трюка

13:47

Аэродром, база дронов и НПЗ горят в РФ: Зеленский сделал заявлениеВидео

Реклама
13:32

Покупать или продавать: доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени

13:31

Маринованные сливы со специями — простой рецепт быстрого приготовления

13:04

Как без ссор научить ребенка убирать комнату: необычный лайфхак

12:40

Украинцев призвали застелить ящики фольгой: простой трюк решает вечную проблемуВидео

12:30

Как правильно консервировать овощи: ошибки, из-за которых взрываются банки

12:24

Наступление РФ захлебнулось: в ISW раскрыли, насколько провальными оказались результаты июля

12:15

Сочные чебуреки без замеса теста за 15 минут — ленивый рецепт

11:46

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

11:30

Аэродром, где базируются Ту-95МС, и НПЗ в огне: Украина мощно ударила по России

11:26

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

11:12

Гороскоп Таро с 3 по 10 августа: Львам — спокойствие, а Деву ждет успех

11:07

Большинство ошибается: как за минуту отличить змеиную нору от мышиной

10:51

Как сделать разрыхлитель для теста дома - нужно всего четыре ингредиента

10:39

Китайский гороскоп на завтра, 3 августа: Быкам — компромиссы, Крысам — спокойствие

10:31

Напор станет как у новой: чем быстро прочистить забитую душевую лейкуВидео

09:54

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

09:29

Утром, днём или вечером: когда запускать стиральную машину летом

09:28

В августе жизнь 5 знаков изменится навсегда: астрологи назвали главных счастливчиков

09:07

Гигантский пожар вспыхнул на складе Wildberries: в РФ вводили план "Ковер"Видео

09:04

"Банкомат выдал только чек": в ПриватБанке произошел сбой, люди без денег

Реклама
08:47

Приехала спасать людей: в Киеве в результате удара РФ погибла 20-летняя студентка

08:37

Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд

08:10

Криминал становится нормой: Эйдман о том, как Путин создает новую Россию страхамнение

07:33

Горят НПЗ и аэродром "Энгельс-2": дроны прорвались вглубь РФ

05:33

Гороскоп на завтра, 3 августа: Близнецам — прибыль, Скорпионам — напряжение

04:34

Кому повезет в любви, а кому в бизнесе: лунный календарь на 3–9 августа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

03:37

Почему буреют листья на гортензии: шесть причин и способы их устранения

03:03

"Киев уже стал прифронтовым городом": военный предупредил об опасном сценарии

01:05

Два разрушительных удара подряд: ученые предупредили о риске мега-землятрясения

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять