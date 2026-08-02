Утром, днём или вечером: когда запускать стиральную машину летом

Эксперты объяснили, почему важно правильно выбирать время суток для стирки.

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Лучшее время для запуска стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Когда не стоит включать стиральную машину

Как стиральная машина влияет на работу кондиционера

Многие люди запускают стиральную машину во второй половине дня. Но выяснилось, что стирка в это время суток обходится значительно дороже, чем поздно вечером.

Главред узнал, что эксперты издания Southern Living назвали лучшее время суток для запуска стиральной машины.

видео дня

Представитель коммунальной компании MLGW Уильямсон пояснил, что, несмотря на распространенное мнение о том, что большинство людей пользуются стиральными машинами в выходные дни, на самом деле пик потребления приходится на будние дни.

Поэтому запускать стиральную машину в будние дни после 13:00 и до 20:00 он не рекомендует. Для стирки одежды лучше всего выбирать поздний вечер, ночь или выходные дни.

Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

Директор и владелец компании Bright Force Electrical Даниэль Василевский обратил внимание на ещё один нюанс работы стиральной машины, который увеличивает счета за электроэнергию.

"Работа стиральной машины вечером или ночью в тёплые месяцы помогает избежать дополнительной нагрузки, когда солнце сильнее всего. Таким образом, вы не заставляете свой кондиционер работать больше, чем нужно", - отметил он.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

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