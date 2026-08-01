США могут дать "зеленый свет": прогноз ударов Украины по целям Ирана

Прежде всего, речь может идти о политической поддержке США, говорит Игорь Семиволос.

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Дональд Трамп может одобрить удары по целям Ирана / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Важное из заявлений Семиволоса:

Вашингтон может дать "зеленый свет" Киеву на удары по целям Тегерана

Каспийское море может стать легитимным театром боевых действий

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вероятность одобрения США ударов Украины по целям Ирана, который поддерживает агрессию РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Вашингтон может дать "зеленый свет" Киеву на удары по целям Тегерана в Каспийском море.

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"Они (США, - ред.), например, могут дать Украине политический "зеленый свет" и заявить, что Каспийское море также является легитимным театром боевых действий, если речь идет о прекращении поставок иранских дронов и комплектующих в Россию", - не исключает эксперт.

При этом он считает, что, прежде всего, речь может идти о политической поддержке США.

"Именно она будет формировать позицию других государств, которые прислушиваются к Вашингтону. Если же Трамп и в дальнейшем будет занимать неопределенную позицию, эта неопределенность передастся и другим странам", - добавил Семиволос.

Угрозы Ирана - что говорят в ВСУ

В Военно-морских силах Украины отреагировали на заявления Ирана, сделанные после атак на суда в Каспийском море.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона считает законными целями любые объекты, которые используются Россией для обеспечения ведения войны.

По его словам, речь идет об инфраструктуре и средствах, задействованных в поддержке российских вооруженных сил.

/ Инфографика: Главред

Ранее Иран выдвинул жесткое обвинение в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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