США могут дать "зеленый свет": прогноз ударов Украины по целям Ирана

Важное из заявлений Семиволоса:
- Вашингтон может дать "зеленый свет" Киеву на удары по целям Тегерана
- Каспийское море может стать легитимным театром боевых действий
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вероятность одобрения США ударов Украины по целям Ирана, который поддерживает агрессию РФ.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, Вашингтон может дать "зеленый свет" Киеву на удары по целям Тегерана в Каспийском море.
"Они (США, - ред.), например, могут дать Украине политический "зеленый свет" и заявить, что Каспийское море также является легитимным театром боевых действий, если речь идет о прекращении поставок иранских дронов и комплектующих в Россию", - не исключает эксперт.
При этом он считает, что, прежде всего, речь может идти о политической поддержке США.
"Именно она будет формировать позицию других государств, которые прислушиваются к Вашингтону. Если же Трамп и в дальнейшем будет занимать неопределенную позицию, эта неопределенность передастся и другим странам", - добавил Семиволос.
Угрозы Ирана - что говорят в ВСУ
В Военно-морских силах Украины отреагировали на заявления Ирана, сделанные после атак на суда в Каспийском море.
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона считает законными целями любые объекты, которые используются Россией для обеспечения ведения войны.
По его словам, речь идет об инфраструктуре и средствах, задействованных в поддержке российских вооруженных сил.
Ранее Иран выдвинул жесткое обвинение в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.
Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана.
Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".
Читайте также:
- Нападение на выставку в Киевской области, в результате которого погибли 11 человек: какое решение принял суд в отношении организатора
- "Россиянами пора собирать манатки": Загородний о новых целях в Крыму для ударов
- Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели
О персоне: Игорь Семиволос
Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.
Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.
Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред