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Болезненная потеря для РФ: названы новые вероятные вражеские цели для обстрелов

Алексей Тесля
1 августа 2026, 16:22
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Силы обороны могут обратить внимание на предприятия в РФ, которые занимаются производством удобрений.
Дроны атаковали Москву - горит НПЗ
Украина наносит мощные удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Шапрана:

  • Уничтожение аффинажных заводов в РФ снизит "золотые" доходы Кремля
  • Можно ударить по предприятиям в РФ, которые занимаются производством удобрений

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал вопрос о вероятность нанесения по стране-агрессору РФ новых болезненных ударов в сфере экономики.

"Производство банковского и технического золота. Россия активно его продает. Добыча составляет примерно 300–350 тонн в год. Они засекретили эту информацию, но общие объемы все равно можно оценить", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что себестоимость золота составляет примерно от 1000 до 1500 долларов за тройскую унцию, а продают его по 3000–4000 долларов.

"Кроме того, золото используют для расчетов. Те 44 тонны, о которых я говорил, исчезли с баланса Центрального банка только за первое полугодие. Но было еще золото в "Гохране" и других государственных структурах, о котором они не отчитываются", - пояснил он.

Собеседник убежден, что уничтожение аффинажных заводов в РФ, где производится большая часть банковского золота, может снизить "золотые" доходы Кремля на 30–40%.

"Если НПЗ лучше горит, но его можно относительно быстрее отремонтировать, то афинажный завод с оборудованием из Швейцарии, Германии и других стран восстановить сейчас будет очень сложно. Торговля золотым песком или самородками - это уже совсем другой уровень доходов. Выручка сразу упадет, потому что это фактически сырье. Отказ от экспорта необработанного золотого сырья в Россию был бы для них большим минусом, а для нас - плюсом", - сказал он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Кроме того, Шапран также предложил Силам обороны обратить внимание на предприятия в РФ, которые занимаются производством удобрений.

"Я понимаю, что международное сообщество беспокоится о мировой продовольственной безопасности. Но удобрения - это продукция двойного назначения. Они технологически очень близки к производству взрывчатки. Думаю, нам также нужно обратить на это внимание. А "вишенкой на торте" является производство сжиженного природного газа. Это одна из моих любимых тем, потому что потеря таких мощностей была бы для России очень болезненной. Почти все они расположены в зоне вечной мерзлоты", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

В ВСУ раскрыли детали ночной операции по объектам российских войск

В ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели масштабную операцию, нанеся удары по ряду военных объектов российских войск, расположенных на временно оккупированных территориях.

Как сообщили украинские военные, беспилотники успешно поразили 36 целей, находившихся далеко в тылу противника. Под удар попали штабы и пункты управления, радиолокационные комплексы, логистическая инфраструктура, а также объекты, обеспечивающие российские силы топливом и энергоснабжением.

По данным ВСУ, основной задачей операции было снижение возможностей российской военной инфраструктуры, а также нарушение работы объектов, которые используются для обеспечения и поддержки боевых действий.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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