Ночная атака на Киев: количество погибших и раненых увеличилось

В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах.

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В Киеве увеличилось число погибших после атаки РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DSNSKyiv

Кратко:

В Киеве погибло девять человек

Еще десятки человек пострадали

Российские военные преступники нанесли баллистические удары по Киеву в ночь на 1 августа. В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах. В городе погибло девять человек, еще 27 человек пострадали, среди них – 4 ребенка. Об этом сообщила ГСЧС в Киеве в Facebook и выложила соответствующие фото.

Спасатели также перечислили последствия ночной атаки врага.

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Соломенский район

Пожар в нежилом здании и возгорание автомобилей на парковке. Два человека погибли, один пострадал; пожар ликвидирован.

По другому адресу частичное разрушение пятиэтажного жилого дома и возгорание на первом и втором этажах. Семь человек пострадали, из них двое детей. Трое человек госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей; пожар ликвидирован.

Дарницкий район

Пожар и разрушения в административном здании и на одной из локаций в нежилом здании. По другому адресу возгорание автомобилей, повреждены дома. Семь человек погибли, еще 14 - пострадали, из них двое детей. Спасатели ликвидировали пожары.

Также на открытой территории в одном из скверов обнаружена воронка. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горит обочина.

Шевченковский район

Пожар в нежилом здании и возгорание автомобилей скорой помощи; пожар ликвидирован. По одному из адресов обнаружен один пострадавший.

Также произошел пожар контейнеров на открытой территории киностудии.

Днепровский район

Поврежден один из магазинов без пожара.

Печерский район

Повреждены четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве - 28 пострадавших.

Кроме того, двое человек ранены Киевской области. Об этом в сообщила Киевская ОВА в Telegram.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмированы двое человек", - говорится в сообщении.

У женщины 1981 года рождения диагностированы резаные раны головы и стопы. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Молодой человек 2005 года рождения получил резаную рану спины, но его состояние не требовало госпитализации. Ему также оказали необходимую медицинскую помощь.

В дополнение к этому, в Вышгородском районе поврежден частный дом.

Последствия вражеской атаки в регионе продолжают фиксироваться; информация уточняется.

Россия наносит удары по Киеву новым опасным оружием

По данным аналитиков ISW, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

Уже от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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