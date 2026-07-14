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Россия бьет по Киеву новым опасным оружием: в ISW раскрыли замысел врага

Анна Косик
14 июля 2026, 09:52обновлено 14 июля, 11:21
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Последние атаки на столицу показали, какую цель на самом деле преследует Кремль.
шахед, реактивный дрон
Россия всё чаще использует реактивные дроны, чтобы запугать украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Что сообщили аналитики:

  • РФ увеличивает использование реактивных дронов для атак на Киев
  • "Шахеды" с реактивными двигателями пугают жителей столицы больше, чем другие дроны
  • Кремль пытается заставить киевлян уехать из города

Страна-агрессор Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев уехать из города.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), сославшись на слова представителя Воздушных сил Украины, полковника Юрия Игната.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Он отметил, что от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

Эти низколетящие беспилотники пугают украинских мирных жителей даже больше, чем другие типы беспилотников, летающих на больших высотах. На это и рассчитывает РФ.

Недавние российские удары по столице, по мнению аналитиков, были направлены именно на то, чтобы сделать Киев "полностью непригодным для жизни".

РФ начала наносить удары по Киеву опасной баллистической ракетой

Главред писал, что после атаки на столицу 11 июля глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов сообщил, что ракета, которой был нанесен удар по Киеву, была оснащена шрапнельными элементами.

Это значительно увеличило площадь поражения и создало дополнительную опасность для мирных жителей. Именно разлет поражающих элементов стал причиной повреждения жилых домов и припаркованных автомобилей.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. В результате ударов РФ возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города.

Ранее, 11 июля, в результате российских ударов по столице пострадали 8 человек, среди раненых - 11-летний мальчик. Также были зафиксированы разрушения и пожары.

Накануне, 8 июля, в Деснянском районе Киева российский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. В результате атаки пострадали восемь человек.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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