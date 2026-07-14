Правая или левая нога — откуда взялось выражение "встал не с той ноги"

Читайте в материале:
- Почему говорят "встал не с той ноги"
- Что означают левая и правая нога по приметкам
- Как предки пытались привлечь удачу
Многим знакома ситуация, когда день с самого утра не складывается, а плохое настроение преследует ещё до начала дел. В народе об этом говорят: "встал не с той ноги". Однако мало кто знает, что за этим распространённым выражением стоят древние народные верования и приметы, которых придерживались наши предки, чтобы привлечь удачу. Главред расскажет, что означает эта примета и почему правой ноге придавали особое значение.
Что означают левая и правая нога по народным приметам
В древности верили, что правая и левая стороны тела символизируют разные силы. Правая сторона ассоциировалась со светом, добром, порядком и защитой, тогда как левая - с хаосом, неожиданностями и мелкими неприятностями.
Правая нога
Если после пробуждения первой ступить на пол правой ногой, день обещает быть спокойным, удачным и гармоничным. Такое начало считалось хорошей приметой, способствующей успеху в делах.
Левая нога
Если же первой опустить на пол левую ногу, по народным поверьям это могло предвещать мелкие неприятности, споры или плохое настроение. Именно с этой приметой связывают происхождение выражения "встал не с той ноги".
Какие еще приметы связаны с утром
Наши предки обращали внимание не только на первый шаг после пробуждения, но и на другие утренние действия.
Порядок обувания
Считалось, что если первым надеть левый тапок или ботинок, день может оказаться сложным и полным мелких хлопот. Если же начать с правой ноги, дела будут складываться легче.
Утреннее спотыкание
Споткнуться утром левой ногой считалось предупреждением. В таком случае советовали быть более внимательными к деталям и не торопиться с важными решениями.
Выход из дома
Во многих местностях существовало поверье, что порог дома следует переступать правой ногой, чтобы удача сопровождала человека в течение всего дня.
Как, согласно поверьям, исправить неудачное начало дня
Если человек проснулся в плохом настроении или случайно встал левой ногой, народная традиция предлагала простой способ "перезапустить" утро.
Для этого нужно было снова сесть на кровать, ненадолго успокоиться, а затем сознательно встать, ступив сначала правой ногой.
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Что следует учитывать читателю
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