Правая или левая нога — откуда взялось выражение "встал не с той ноги"

Выражение "встал не с той ноги" происходит из древних народных верований. Почему правую ногу считали счастливой и как наши предки пытались привлечь удачу.

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С какой ноги вставать утром? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему говорят "встал не с той ноги"

Что означают левая и правая нога по приметкам

Как предки пытались привлечь удачу

Многим знакома ситуация, когда день с самого утра не складывается, а плохое настроение преследует ещё до начала дел. В народе об этом говорят: "встал не с той ноги". Однако мало кто знает, что за этим распространённым выражением стоят древние народные верования и приметы, которых придерживались наши предки, чтобы привлечь удачу. Главред расскажет, что означает эта примета и почему правой ноге придавали особое значение.

Что означают левая и правая нога по народным приметам

В древности верили, что правая и левая стороны тела символизируют разные силы. Правая сторона ассоциировалась со светом, добром, порядком и защитой, тогда как левая - с хаосом, неожиданностями и мелкими неприятностями.

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Правая нога

Если после пробуждения первой ступить на пол правой ногой, день обещает быть спокойным, удачным и гармоничным. Такое начало считалось хорошей приметой, способствующей успеху в делах.

Левая нога

Если же первой опустить на пол левую ногу, по народным поверьям это могло предвещать мелкие неприятности, споры или плохое настроение. Именно с этой приметой связывают происхождение выражения "встал не с той ноги".

Какие еще приметы связаны с утром

Наши предки обращали внимание не только на первый шаг после пробуждения, но и на другие утренние действия.

Порядок обувания

Считалось, что если первым надеть левый тапок или ботинок, день может оказаться сложным и полным мелких хлопот. Если же начать с правой ноги, дела будут складываться легче.

Утреннее спотыкание

Споткнуться утром левой ногой считалось предупреждением. В таком случае советовали быть более внимательными к деталям и не торопиться с важными решениями.

Выход из дома

Во многих местностях существовало поверье, что порог дома следует переступать правой ногой, чтобы удача сопровождала человека в течение всего дня.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как, согласно поверьям, исправить неудачное начало дня

Если человек проснулся в плохом настроении или случайно встал левой ногой, народная традиция предлагала простой способ "перезапустить" утро.

Для этого нужно было снова сесть на кровать, ненадолго успокоиться, а затем сознательно встать, ступив сначала правой ногой.

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