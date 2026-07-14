В Киеве прогремели взрывы: что известно о "прилетах" после удара РФ баллистикой

Армия страны-агрессора РФ атаковала баллистическими ракетами с северного направления.

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РФ ударила по Киеву баллистикой / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

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Прогремели взрывы в Киеве в ночь на субботу

В результате удара РФ в Киеве зафиксированы пожары

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на субботу, 14 июля, после объявления воздушной тревоги.

Армия страны-агрессора РФ атаковала баллистическими ракетами с северного направления, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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О российской атаке также предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице работает ПВО. Враг атакует Киев баллистикой. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Подробности российского удара по Киеву

Позднее Кличко сообщил о том, что в результате удара РФ в Киеве зафиксированы пожары.

"В Голосеевском районе по двум адресам попадания в складские помещения. Пожар", - уточнил мэр Киева.

Также зафиксированы падения обломков ракет РФ в Дарницком районе с последющим воспламенением автомобилей.

"В Дарнице падение обломков на открытую территорию. Горят автомобили. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.

/ Инфографика: Главред

Жданов предупредил, какие регионы Украины под угрозой ударов РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что наибольший риск российских атак сохраняется для приграничных и прифронтовых областей Украины. По его оценке, именно эти территории находятся в зоне действия российских средств поражения, из-за чего вероятность ударов по объектам критической инфраструктуры остается высокой.

Эксперт также обратил внимание, что российские войска продолжают наносить удары по логистическим объектам. По его словам, такие атаки направлены на нарушение транспортного сообщения и осложнение снабжения украинских сил.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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