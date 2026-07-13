Погода в августе: народные приметы 14 июля — на что указывает поведение пчел

14 июля в Украине отмечают день Кузьмы и Демьяна. Рассказываем о традициях праздника, народных приметах, запретах, а также о прогнозах погоды и будущего урожая.

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Приметы 14 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие традиции существуют в день Кузьмы и Демьяна

О чём рассказывают народные приметы этого дня

14 июля в Украине по народному календарю отмечают день Кузьмы и Демьяна, который также называют летними Кузьминками. В древности этих святых считали покровителями семьи, благополучия и ремесленников. В этот день люди наблюдали за погодой, пытались предсказать, какими будут конец лета и осень, а также собирали первый урожай. Главред расскажет об этом подробнее.

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Традиции и обычаи 14 июля

В народе 14 июля считали прежде всего хозяйственным днем. Особое почтение оказывали мастерам - кузнецам, гончарам и плотникам. Недаром говорили: "Кузьма с Демьяном куют счастье людям".

Мужчины в этот день ремонтировали хозяйственный инвентарь и сельскохозяйственные орудия, а женщины наводили порядок в домах. Верили, что чистота в доме принесет семье мир, согласие и достаток на весь год.

В это время крестьяне также внимательно следили за созреванием зерновых. Если колосья уже приобретали золотистый цвет, это считалось хорошим предзнаменованием будущего щедрого урожая. Согласно народным поверьям, добрые дела, щедрость и помощь другим 14 июля должны были обеспечить семье благополучие в следующем году.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Народные приметы на 14 июля

По погоде в этот день наши предки определяли, какими будут август и предстоящая осень.

Жара и сухая погода - осень будет тёплой и затяжной.

Дождь на Кузьму и Демьяна - непогода продлится ещё как минимум неделю, зато в лесах будет много грибов.

Обильная утренняя роса - предвещает ясный и солнечный день.

Солнце садится в облака - вскоре начнутся продолжительные дожди.

Пчелы массово собираются у ульев - приближается гроза.

Паутина стелется по земле - хорошая погода продержится ещё несколько дней.

Глухой гром вдали - через несколько дней возможна гроза.

В народе также говорили: "Солнце на Кузьми ясно - хлеб уродит красно". Считалось, что ясная погода 14 июля предвещает хороший урожай зерновых культур.

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