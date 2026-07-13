Погода в августе: народные приметы 14 июля — на что указывает поведение пчел

Читайте в материале:
- Какие традиции существуют в день Кузьмы и Демьяна
- О чём рассказывают народные приметы этого дня
14 июля в Украине по народному календарю отмечают день Кузьмы и Демьяна, который также называют летними Кузьминками. В древности этих святых считали покровителями семьи, благополучия и ремесленников. В этот день люди наблюдали за погодой, пытались предсказать, какими будут конец лета и осень, а также собирали первый урожай. Главред расскажет об этом подробнее.
Традиции и обычаи 14 июля
В народе 14 июля считали прежде всего хозяйственным днем. Особое почтение оказывали мастерам - кузнецам, гончарам и плотникам. Недаром говорили: "Кузьма с Демьяном куют счастье людям".
Мужчины в этот день ремонтировали хозяйственный инвентарь и сельскохозяйственные орудия, а женщины наводили порядок в домах. Верили, что чистота в доме принесет семье мир, согласие и достаток на весь год.
В это время крестьяне также внимательно следили за созреванием зерновых. Если колосья уже приобретали золотистый цвет, это считалось хорошим предзнаменованием будущего щедрого урожая. Согласно народным поверьям, добрые дела, щедрость и помощь другим 14 июля должны были обеспечить семье благополучие в следующем году.
Народные приметы на 14 июля
По погоде в этот день наши предки определяли, какими будут август и предстоящая осень.
- Жара и сухая погода - осень будет тёплой и затяжной.
- Дождь на Кузьму и Демьяна - непогода продлится ещё как минимум неделю, зато в лесах будет много грибов.
- Обильная утренняя роса - предвещает ясный и солнечный день.
- Солнце садится в облака - вскоре начнутся продолжительные дожди.
- Пчелы массово собираются у ульев - приближается гроза.
- Паутина стелется по земле - хорошая погода продержится ещё несколько дней.
- Глухой гром вдали - через несколько дней возможна гроза.
В народе также говорили: "Солнце на Кузьми ясно - хлеб уродит красно". Считалось, что ясная погода 14 июля предвещает хороший урожай зерновых культур.
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