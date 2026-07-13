Что на самом деле скрывают логотип и название бренда Mazda: знают лишь единицы

История бренда включает не только автомобили, но и производство оружия.

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Секрет логотипа Mazda / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Откуда на самом деле происходит название Mazda

Что означает логотип известного бренда

Автомобили бренда Mazda популярны не только в Украине, но и во всем мире. Они часто привлекают людей своим внешним видом и характеристиками. Однако не менее интересно и название, которое имеет богатую историю и значение.

Главред решил разобраться, почему бренд Mazda называется именно так.

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Как появилось название бренда Mazda

Название Mazda имеет двойное происхождение - от фамилии основателя компании до имени древнего божества мудрости, и это сочетание до сих пор интригует исследователей истории автопрома, пишет Jalopnik.

Компания начала свою деятельность в 1920 году как производитель Toyo Cork Kogyo, а уже через год Дзюдзиро Мацуда возглавил фирму и переориентировал ее на машиностроение, что впоследствии привело к выпуску автомобилей.

Само название "Mazda" появилось лишь в 1931 году, когда компания выпустила свою первую модель - трехколесный грузовик "Mazda-Go".

Что интересно, японское произношение слова "Mazda" имеет фонетическое сходство с фамилией Мацуды, что и считается основной версией происхождения названия.

Божественное происхождение названия

Наряду с версией о фамилии основателя существует и другая, более символическая линия происхождения бренда. Речь идет о связи названия с Ахура Маздой - божеством, олицетворяющим мудрость и гармонию.

"Мы интерпретировали Ахура Мазду, бога мудрости, интеллекта и гармонии, как символ происхождения как восточной, так и западной цивилизаций, а также как символ автомобильной культуры. Это включает стремление к миру во всем мире и развитию автомобильной промышленности", - заявляют в компании.

Военное прошлое бренда

Стремление компании к миру и гармонии, заложенное в трактовке названия, резко контрастирует с событиями, произошедшими вскоре после регистрации торговой марки.

Уже через несколько лет Mazda начала выпускать винтовки и карабины в связи со Второй мировой войной - практика, которую в то время применяли и другие автопроизводители, в частности Ford с заводом по производству бомбардировщиков.

Что означает логотип Mazda

Mazda пережила несколько изменений логотипа, нынешний в виде стилизованной буквы "М" в овале был представлен в 1996 году.

Овал в логотипе символизирует солнце, а "М", очевидно, - компанию. Он также выглядит как распростертые крылья, которые, как утверждается, символизируют свободу самовыражения Mazda.

Как менялся логотип Mazda – видео:

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