Что на самом деле скрывают логотип и название бренда Mazda: знают лишь единицы

Вы узнаете:
- Откуда на самом деле происходит название Mazda
- Что означает логотип известного бренда
Автомобили бренда Mazda популярны не только в Украине, но и во всем мире. Они часто привлекают людей своим внешним видом и характеристиками. Однако не менее интересно и название, которое имеет богатую историю и значение.
Главред решил разобраться, почему бренд Mazda называется именно так.
Как появилось название бренда Mazda
Название Mazda имеет двойное происхождение - от фамилии основателя компании до имени древнего божества мудрости, и это сочетание до сих пор интригует исследователей истории автопрома, пишет Jalopnik.
Компания начала свою деятельность в 1920 году как производитель Toyo Cork Kogyo, а уже через год Дзюдзиро Мацуда возглавил фирму и переориентировал ее на машиностроение, что впоследствии привело к выпуску автомобилей.
Само название "Mazda" появилось лишь в 1931 году, когда компания выпустила свою первую модель - трехколесный грузовик "Mazda-Go".
Что интересно, японское произношение слова "Mazda" имеет фонетическое сходство с фамилией Мацуды, что и считается основной версией происхождения названия.
Божественное происхождение названия
Наряду с версией о фамилии основателя существует и другая, более символическая линия происхождения бренда. Речь идет о связи названия с Ахура Маздой - божеством, олицетворяющим мудрость и гармонию.
"Мы интерпретировали Ахура Мазду, бога мудрости, интеллекта и гармонии, как символ происхождения как восточной, так и западной цивилизаций, а также как символ автомобильной культуры. Это включает стремление к миру во всем мире и развитию автомобильной промышленности", - заявляют в компании.
Военное прошлое бренда
Стремление компании к миру и гармонии, заложенное в трактовке названия, резко контрастирует с событиями, произошедшими вскоре после регистрации торговой марки.
Уже через несколько лет Mazda начала выпускать винтовки и карабины в связи со Второй мировой войной - практика, которую в то время применяли и другие автопроизводители, в частности Ford с заводом по производству бомбардировщиков.
Что означает логотип Mazda
Mazda пережила несколько изменений логотипа, нынешний в виде стилизованной буквы "М" в овале был представлен в 1996 году.
Овал в логотипе символизирует солнце, а "М", очевидно, - компанию. Он также выглядит как распростертые крылья, которые, как утверждается, символизируют свободу самовыражения Mazda.
Как менялся логотип Mazda – видео:
Читайте также:
- Кабмин принял решение: водительские удостоверения будут выдавать по-новому, что изменится
- Жара может "убить" автомобиль: водителей призвали срочно проверить одну деталь
- Запутанный тест по ПДД с регулировщиком: даже опытные водители ошибаются
Об источнике: Jalopnik
Jalopnik - новостной сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред