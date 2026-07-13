Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Что на самом деле скрывают логотип и название бренда Mazda: знают лишь единицы

Мария Николишин
13 июля 2026, 12:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
История бренда включает не только автомобили, но и производство оружия.
Что на самом деле скрывают логотип и название бренда Mazda: знают лишь единицы
Секрет логотипа Mazda / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Откуда на самом деле происходит название Mazda
  • Что означает логотип известного бренда

Автомобили бренда Mazda популярны не только в Украине, но и во всем мире. Они часто привлекают людей своим внешним видом и характеристиками. Однако не менее интересно и название, которое имеет богатую историю и значение.

Главред решил разобраться, почему бренд Mazda называется именно так.

видео дня

Как появилось название бренда Mazda

Название Mazda имеет двойное происхождение - от фамилии основателя компании до имени древнего божества мудрости, и это сочетание до сих пор интригует исследователей истории автопрома, пишет Jalopnik.

Компания начала свою деятельность в 1920 году как производитель Toyo Cork Kogyo, а уже через год Дзюдзиро Мацуда возглавил фирму и переориентировал ее на машиностроение, что впоследствии привело к выпуску автомобилей.

Само название "Mazda" появилось лишь в 1931 году, когда компания выпустила свою первую модель - трехколесный грузовик "Mazda-Go".

Что интересно, японское произношение слова "Mazda" имеет фонетическое сходство с фамилией Мацуды, что и считается основной версией происхождения названия.

Божественное происхождение названия

Наряду с версией о фамилии основателя существует и другая, более символическая линия происхождения бренда. Речь идет о связи названия с Ахура Маздой - божеством, олицетворяющим мудрость и гармонию.

"Мы интерпретировали Ахура Мазду, бога мудрости, интеллекта и гармонии, как символ происхождения как восточной, так и западной цивилизаций, а также как символ автомобильной культуры. Это включает стремление к миру во всем мире и развитию автомобильной промышленности", - заявляют в компании.

Военное прошлое бренда

Стремление компании к миру и гармонии, заложенное в трактовке названия, резко контрастирует с событиями, произошедшими вскоре после регистрации торговой марки.

Уже через несколько лет Mazda начала выпускать винтовки и карабины в связи со Второй мировой войной - практика, которую в то время применяли и другие автопроизводители, в частности Ford с заводом по производству бомбардировщиков.

Что означает логотип Mazda

Mazda пережила несколько изменений логотипа, нынешний в виде стилизованной буквы "М" в овале был представлен в 1996 году.

Овал в логотипе символизирует солнце, а "М", очевидно, - компанию. Он также выглядит как распростертые крылья, которые, как утверждается, символизируют свободу самовыражения Mazda.

Как менялся логотип Mazda – видео:

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik

Jalopnik - новостной сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Зеленский решил сменить премьера: что стоит за перезагрузкой правительства

Почему Зеленский решил сменить премьера: что стоит за перезагрузкой правительства

13:35Аналитика
РФ может изменить направление массированных атак: какие области в зоне риска

РФ может изменить направление массированных атак: какие области в зоне риска

12:05Украина
Российский "Шахед" залетел в Молдову и взорвался - что известно

Российский "Шахед" залетел в Молдову и взорвался - что известно

10:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 45 с

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

Последние новости

13:35

Почему Зеленский решил сменить премьера: что стоит за перезагрузкой правительства

13:27

Украшения засияют как новые за 10 минут: простой способ почистить золото и серебро дома

13:14

"Есть угрозы": Винник сделал заявление о возвращении в Украину

12:56

Самые недооцененные черты каждого знака зодиака: что скрывают Девы, Весы и Львы

12:54

Командир 225-го ОШП Олег Ширяев отметил роль Христианского корпуса и подчеркнул важность подобных инициатив

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
12:46

Что на самом деле скрывают логотип и название бренда Mazda: знают лишь единицыВидео

12:19

Никакие не "костилі": как на украинском правильно назвать опоры для ходьбы

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 14 июля: Кроликам – коварство, Драконам – скандал

12:05

РФ может изменить направление массированных атак: какие области в зоне риска

Реклама
11:57

Гороскоп на завтра, 14 июля: Козерогам — путешествие, Скорпионам — радость

11:54

Как очистить деревянные шкафы на кухне от жира и грязи: безопасные способыВидео

11:14

Победил рак и внезапно умер: звезда "Парка Юрского периода" скончался

11:14

Цены взлетели на 23% всего за неделю: в Украине резко дорожает популярная ягода

10:38

Российский "Шахед" залетел в Молдову и взорвался - что известноФото

10:32

"Очаровательный мальчик": Билык неожиданно показала повзрослевшего сынаВидео

10:30

Привлекают в дом беды и болезни: какие цветы не стоит сажать возле дома

10:19

"Российское руководство сошло с ума": Зеленский сделал заявление после ударов РФФото

10:14

Погода в Одессе резко изменится: когда регион накроют грозы и шквалы

09:52

"Очень ревнивый": молодой возлюбленный сделал Камалии предложение руки и сердца

09:49

Россияне проникают в один город: в ISW сделали тревожный прогноз

Реклама
09:19

Украинцев призывают поставить на подоконнике миску с кофейной гущей: в чем причина

09:06

Полотенца будут мягкими годами: эксперты раскрыли правильный способ стирки

08:52

РФ ударила по Одессе, над городом - черный дым: горят автобусы, есть раненыеФотоВидео

08:29

Смерть Линдси Грэма: Украина потеряла ключевой канал связи с Трампом - Bloomberg

07:59

Разрушены дома, много раненых, среди них - ребенок: РФ ночью атаковала ЗапорожьеФото

07:52

Портников о смерти Линдси Грэма: "Умер последний ястреб Америки"мнение

07:06

В РФ - взрывы и пожары: дроны ударили по Москве и НПЗ в Ставропольском краеВидео

05:10

Для трех знаков зодиака начинается судьбоносная неделя: кто среди счастливчиков

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 45 с

03:33

Нужно ли вытирать посуду после мытья: последствия обычной привычки

03:03

Как чужая посуда нарушает гармонию в доме — народные приметы и предостережения

02:13

Говорить "круглосуточно" - ошибка: как правильно сказать на украинском языке

12 июля, воскресенье
23:57

РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе: есть раненые и "прилеты"Видео

23:20

Тысячи патронов и гранат: новые детали о скандале с двойным убийством в 155 ОМБр

23:04

Макрон собирает масштабную "коалицию желающих" в Париже: что готовят для Украины

22:23

Вероятность завершения войны: в Fox News оценили удары Украины по НПЗ РФ

22:09

Как выгнать кротов с участка раз и навсегда: способ, о котором знают далеко не все

21:41

Смерть Грэма выглядит слишком вовремя, чтобы быть случайной - Невзоровмнение

21:26

Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

21:17

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на ключевом участке фронта

Реклама
20:25

Зачистили территории и взяли десятки пленных: детали успеха РДК на юге

19:32

Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

19:25

РФ атакует опасным дроном нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

18:27

Крысы в панике покинут дом: нужен лишь один простой кухонный ингредиентВидео

17:54

В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

17:43

Терехов вышел за рамки регионального политика и может претендовать на пост премьера, — считает эксперт

17:35

Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

17:30

Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

17:23

Слизни будут обходить грядки десятой дорогой: копеечный способ спасет урожайВидео

17:16

Нет денег: стала известная неприглядная правда про принца Гарри

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять