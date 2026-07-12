Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

Российский диктатор воспринимает войну как единственный способ сохранить существующую систему власти.

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аналитик раскрыл, как будут убирать Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявления:

Денисенко считает, что процессы против Путина уже начались

Пока потенциала для его смещения внутри РФ нет

Путин, по мнению эксперта, стал проблемой для всех

Российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда становится проблемой не только для Запада, но и для собственного окружения.

При этом внутри Кремля уже запущены процессы, которые со временем могут ускориться, хотя предпосылок для немедленного смещения главы РФ пока нет. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко.

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По словам эксперта, после президентских выборов 2024 года вся политическая система России фактически была выстроена вокруг одной идеи - максимально долгого сохранения власти Владимиром Путиным.

"Когда мы анализируем действия Путина, мы должны понимать одну вещь: национальная идея России с 2024 года сводится к формуле: Путин должен жить максимально долго и максимально комфортно и умереть в кресле президента как можно позже", - отметил Денисенко.

По его мнению, именно поэтому российский диктатор воспринимает войну как единственный способ сохранить существующую систему власти.

Эксперт считает, что после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Путин окончательно убедился в лояльности российской элиты.

"После бунта Пригожина Путин понял одну важную вещь: элиты его боятся настолько, что готовы мириться с чем угодно", - заявил аналитик.

По словам Денисенко, нынешняя модель управления в России построена таким образом, чтобы максимально усложнить любые попытки дворцового переворота.

Он утверждает, что ключевую роль в обеспечении безопасности Путина сегодня играют Федеральная служба охраны Российской Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

При этом, как считает эксперт, внутри ФСБ Кремль сознательно поддерживает конкуренцию между несколькими влиятельными группами.

По словам Денисенко, речь идет о вертикалях, связанных с Александром Бортниковым, Сергеем Королевым и Алексеем Ткачевым, которые контролируют друг друга и регулярно докладывают президенту о действиях конкурентов.

Такая система, по мнению аналитика, существенно снижает вероятность успешного переворота внутри российской власти.

Однако эксперт считает, что постепенно ситуация меняется.

"Ситуация складывается так, что Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай. И Путин становится проблемой для США и ЕС, которые не могут ему ничего противопоставить", - отметил Денисенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас ни одна из сторон пока не обладает достаточным потенциалом для смещения российского лидера.

Тем не менее аналитик убежден, что процессы внутри российской элиты уже начались.

"Сейчас нет потенциала ни у кого для того, чтобы его сместить. Но такая ситуация не может длиться вечно. Процессы запущены и у них есть все шансы начать двигаться в более ускоренном темпе", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко сделал важное заявление по поводу возможных внутренних процессов вокруг Кремля. Он подчеркнул, что переговоры Зеленского и Путина могут радикально изменить баланс влияния между элитами и ускорить уже запущенные процессы в среде власти, если международная динамика будет складываться соответствующим образом. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что политолог Майкл Наки во время аналитического материала об избирательной кампании заявил о растущем давлении на власть и рисках для легитимности. По его словам, испытание для Кремля способно выявить глубинные расколы и ускорить смену приоритетов в элитах, что напрямую коррелирует с оценками Денисенко.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский высказал надежду на поддержку мирных инициатив внутри окружения российского лидера. Зеленский обратил внимание на сложные поддержка окружения Путина и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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