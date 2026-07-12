Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

Вооруженные силы РФ могут готовить резервы для наступления на Черниговском направлении при условии достижения договоренностей с Лукашенко.

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Россия может открыть новый фронт против Украины / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, 148-я бригада

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РФ после выборов в Госдуму может открыть новый фронт против Украины

Одним из возможных направлений является Черниговская область

В случае расширения фронта Украине может потребоваться привлечение дополнительных ресурсов для обороны

После выборов в Госдуму, которые состоятся уже осенью этого года, Россия может попытаться открыть новый фронт против Украины.

Одним из возможных направлений является Черниговская область. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире "Киев 24".

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В Верховной Раде предупреждают, что если Россия сформирует достаточные резервы, Вооруженным силам Украины может не хватить сил для одновременной обороны нескольких направлений.

"Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог ещё договорится с Беларусью, то тех сил и средств, которые у нас есть сейчас, будет явно недостаточно. В таком случае Украине придётся искать дополнительные ресурсы для обороны", - сказал он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Существует ли угроза наступления в Черниговской области - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские войска не отказались от намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы.

По его словам, в Черниговской области возможное активирование действий противника пока будет ограничиваться преимущественно приграничной полосой и проявляться в виде единичных рейдов или диверсионных акций. Эксперт также отметил, что группировка российских войск в Брянской области пока не имеет достаточной численности для создания серьезной угрозы непосредственно для Черниговской области.

"В то же время за состоянием этой группировки необходимо постоянно наблюдать, ведь пока она не является достаточно боеспособной для формирования масштабной угрозы", - указал он.

Война России против Украины - ситуация на фронте

Напомним, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным.

"Главред" ранее писал, что российская армия продолжает активные наступательные действия на Лиманском направлении, несмотря на значительные потери личного состава. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он также сообщил, что российские войска в Харьковской области изменили тактику. Он пояснил, что ставка на небольшие группы стала причиной сокращения использования бронетехники. По его словам, на отдельных участках врагу удалось проникнуть через государственную границу, и продолжаются бои в Граневе и Козачьей Лопане.

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О личности: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, сообщает Википедия.

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