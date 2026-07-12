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Почему сливочное масло уже не такое желтое, как в СССР: причина удивит

Инна Ковенько
12 июля 2026, 16:34
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Многие люди считают, что желтое сливочное масло более натуральное, однако на самом деле его цвет зависит от совершенно других факторов.
Почему сливочное масло уже не такое желтое, как в СССР: причина удивит
От чего зависит цвет сливочного масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему современное сливочное масло не желтое
  • От чего зависит цвет сливочного масла

Многие люди, помнящие советские времена, вспоминают сливочное масло ярко-желтого цвета с насыщенным ароматом. Современный продукт часто имеет бледный оттенок, что вызывает сомнения у потребителей.

Главред расскажет, почему сливочное масло сегодня выглядит иначе, чем в советские времена.

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Почему современное сливочное масло светлее советского

Цвет сливочного масла определяет каротин - природный пигмент, придающий моркови и зеленым кормам яркий оттенок, пишет Oboz.ua. Его количество в молоке напрямую зависит от рациона коровы. Животные, которые пасутся на лугах и потребляют свежую траву, дают молоко с высоким содержанием каротина. Масло из такого молока имеет насыщенный желтый цвет. Зимой, когда коровы переходят на сено, силос или комбикорм, содержание каротина значительно снижается, и продукт становится светлее.

В колхозах скот летом выпасали на лугах, поэтому молоко было богато природными пигментами. Кроме того, стандартная жирность масла составляла не менее 82,5%. Чем больше жира, тем насыщеннее цвет, поэтому советское масло выглядело ярче и имело более выраженный вкус.

Как распознать настоящее сливочное масло
Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Современное промышленное производство

Сегодня крупные хозяйства содержат коров преимущественно в помещениях. Их рацион состоит из сбалансированных кормовых смесей, в которых каротина значительно меньше, чем в свежей траве. Поэтому масло имеет более светлый оттенок независимо от времени года.

Влияние хранения

Каротин разрушается под действием света и кислорода. Если советское масло продавали быстро, то современное может неделями лежать в супермаркете под ярким освещением. Это дополнительно обесцвечивает продукт, даже если он изготовлен из качественного молока.

Добавляют ли в масло "химию"

Некоторые производители добавляют каротин в качестве пищевой добавки, чтобы придать маслу более аппетитный вид. Это разрешено и не вредит качеству. В результате такое масло может выглядеть даже желтее, чем натуральное зимнее.

Поэтому бледный цвет современного масла не означает, что оно хуже или менее натуральное. Качество определяется не цветом, а соблюдением технологии производства, жирностью и безопасностью продукта.

Как правильно хранить сливочное масло в морозилке
Как правильно хранить сливочное масло в морозилке / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как выбрать качественное сливочное масло:

@ksenia_marusichenko ☝️Качественное масло всегда содержит 1 ингредиент - пастеризованные сливки, допустимо также добавление соли ☝️Наличие маркировки "ДСТУ 3715" / "ДСТУ 4399:2005" (указывает на то, что продукт не содержит заменителей молочного жира) ☝️Жирность не менее 82,5% - в менее жирное масло иногда добавляют воду и загуститель, из-за чего качество такого масла ухудшается ☝️Маргарин - это не сливочное масло! Это искусственный жир с трансжирами, которые вредят сердцу, вызывают воспаления и нарушают обмен веществ ✅ Выбирай себе #масло#нутрициолог#похудение♬ оригинальный звук - ksenia_marusichenko

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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