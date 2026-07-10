Повара раскрыли секрет сочных котлет: какой ингредиент нужно добавить в фарш

Кулинары рассказали, какие простые овощи превращают обычный фарш в нежное, сочное блюдо с румяной корочкой.

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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились мягкими и сочными / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Обычные домашние котлеты легко сделать намного нежнее и сочнее, если добавить в фарш один доступный сезонный овощ.

Главред расскажет, что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились мягкими и сочными.

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Что добавить в фарш для котлет

Главный секрет этого рецепта - натертый кабачок, говорится на странице kuhar.ua в Instagram. Он содержит много естественной влаги, поэтому во время запекания постепенно отдает её мясу. Именно благодаря этому котлеты остаются сочными внутри, а не становятся сухими и плотными.

Лук, морковь и сладкий перец после обжаривания становятся мягкими, приобретают более насыщенный вкус и делают фарш сочнее.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Как приготовить сочные котлеты в духовке

Ингредиенты:

700 г фарша

2 кабачка (примерно 500 г)

2 луковицы

1 морковь

1 болгарский перец

1 чайная ложка соли

0,5 чайной ложки черного перца

1/3 чайной ложки молотого перца чили

1 чайная ложка сухого чеснока

1 чайная ложка итальянских трав

3 столовые ложки соевого соуса

30 г укропа

2 столовые ложки растительного масла

25 г сливочного масла

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Способ приготовления

Лук, морковь и болгарский перец обжарьте на растительном масле с добавлением сливочного масла и специй до мягкости, примерно 12–15 минут. Обжаренные овощи придают фаршу сочность и яркий вкус.

Натрите кабачки на крупной терке, добавьте чайную ложку соли и оставьте на десять минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте овощи в фарш вместе с кабачками, соевым соусом и мелко нарезанным укропом. Приправьте массу черным перцем, сухим чесноком, итальянскими травами и небольшим количеством чили.

Тщательно перемешайте фарш и несколько раз отбейте его, чтобы котлеты хорошо держали форму. Сформируйте котлеты весом примерно 150 г, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение сорока минут.

Смотрите видео пошагового приготовления котлет:

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