Повара раскрыли секрет сочных котлет: какой ингредиент нужно добавить в фарш

Читайте в материале:
- Почему котлеты получаются сухими
- Как сделать домашние котлеты сочными
- Что добавить в фарш, чтобы котлеты не распадались
Обычные домашние котлеты легко сделать намного нежнее и сочнее, если добавить в фарш один доступный сезонный овощ.
Главред расскажет, что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились мягкими и сочными.
Что добавить в фарш для котлет
Главный секрет этого рецепта - натертый кабачок, говорится на странице kuhar.ua в Instagram. Он содержит много естественной влаги, поэтому во время запекания постепенно отдает её мясу. Именно благодаря этому котлеты остаются сочными внутри, а не становятся сухими и плотными.
Лук, морковь и сладкий перец после обжаривания становятся мягкими, приобретают более насыщенный вкус и делают фарш сочнее.
Как приготовить сочные котлеты в духовке
Ингредиенты:
- 700 г фарша
- 2 кабачка (примерно 500 г)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 1 чайная ложка соли
- 0,5 чайной ложки черного перца
- 1/3 чайной ложки молотого перца чили
- 1 чайная ложка сухого чеснока
- 1 чайная ложка итальянских трав
- 3 столовые ложки соевого соуса
- 30 г укропа
- 2 столовые ложки растительного масла
- 25 г сливочного масла
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Способ приготовления
Лук, морковь и болгарский перец обжарьте на растительном масле с добавлением сливочного масла и специй до мягкости, примерно 12–15 минут. Обжаренные овощи придают фаршу сочность и яркий вкус.
Натрите кабачки на крупной терке, добавьте чайную ложку соли и оставьте на десять минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте овощи в фарш вместе с кабачками, соевым соусом и мелко нарезанным укропом. Приправьте массу черным перцем, сухим чесноком, итальянскими травами и небольшим количеством чили.
Тщательно перемешайте фарш и несколько раз отбейте его, чтобы котлеты хорошо держали форму. Сформируйте котлеты весом примерно 150 г, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение сорока минут.
Смотрите видео пошагового приготовления котлет:
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Об источнике: Kuhar.ua
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