Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

Салаты из капусты любят не все, но если удачно сочетать этот овощ с другими ингредиентами, можно приготовить блюдо, которое понравится многим.
Главред узнал, что об этом салате в TikTok рассказал украинский блогер Алексей Крючков.
Салат из капусты - рецепт
Ингредиенты:
- Красная капуста 300 г
- Морковь 1 шт.
- Свекла вареная 1 шт.
- Майонез
- Соль
- Уксус 6%
- Консервированный горошек
Капусту нашинковываем, а морковь натираем на терке. Смешиваем овощи с солью, уксусом, натертой свеклой и горошком. Заправляем салат 1 столовой ложкой майонеза.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Салат "Алексей" ⠀ Шучу, это не его название. На самом деле это coleslaw со свеклой и горошком, но я такого сочетания не видел, поэтому говорю, что сам придумал :) ⠀ Обязательно попробуйте? ⠀ Пропорции: ⠀ - красная капуста 300 граммов - морковь маленькая/средняя - свекла средняя вареная/запеченная - майонез/растительное масло на выбор по вкусу - соль - уксус 6% - пару столовых ложек (не 9%) - консервированный горошек ⠀ Если дать ему постоять в холодильнике, он станет ещё вкуснее! #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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