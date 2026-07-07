Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

Рецепт овощного салата без лишних хлопот.

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Рецепт отличного овощного салата / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салаты из капусты любят не все, но если удачно сочетать этот овощ с другими ингредиентами, можно приготовить блюдо, которое понравится многим.

Главред узнал, что об этом салате в TikTok рассказал украинский блогер Алексей Крючков.

Салат из капусты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Красная капуста 300 г

Морковь 1 шт.

Свекла вареная 1 шт.

Майонез

Соль

Уксус 6%

Консервированный горошек

Капусту нашинковываем, а морковь натираем на терке. Смешиваем овощи с солью, уксусом, натертой свеклой и горошком. Заправляем салат 1 столовой ложкой майонеза.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Салат "Алексей" ⠀ Шучу, это не его название. На самом деле это coleslaw со свеклой и горошком, но я такого сочетания не видел, поэтому говорю, что сам придумал :) ⠀ Обязательно попробуйте? ⠀ Пропорции: ⠀ - красная капуста 300 граммов - морковь маленькая/средняя - свекла средняя вареная/запеченная - майонез/растительное масло на выбор по вкусу - соль - уксус 6% - пару столовых ложек (не 9%) - консервированный горошек ⠀ Если дать ему постоять в холодильнике, он станет ещё вкуснее! #рецепты #рецептынаукраинском #простыерецепты ♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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