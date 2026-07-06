Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

Зеленский назвал главную слабость Украины и объяснил, почему именно контроль над воздушным пространством станет решающим фактором в войне.

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Зеленский объяснил, где решится судьба Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы:

Победа в войне достанется тому, кто окажется умнее

Трамп начал по-другому воспринимать войну, потому что хочет быть там, где есть успех

Без ядерного оружия Украина стала страной, на которую можно напасть

Война России против Украины перешла в качественно новую фазу, где ключевым полем боя становится воздушное пространство. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после остановки врага на суше и вытеснения его флота из моря именно технологии и дальнобойные дроны будут определять дальнейший ход противостояния. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Президент подчеркивает, что изменение характера боевых действий стало следствием успехов Украины на других направлениях фронта. По его словам, именно эффективное применение современных технологий все больше влияет на соотношение сил.

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"Сегодня я верю, что победа в этой войне достанется тому, кто окажется умнее. Если остановить врага на поле боя, если остановить войну на суше и если лишить его преимущества на море - как мы это сделали с помощью наших морских дронов, вытеснив российский флот, - то следующим полем боя становится небо. И, честно говоря, в этой борьбе гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушное пространство. И в воздухе мы уже конкурентоспособны", - сказал президент.

Он сообщил, что во время телефонного разговора в субботу президент США Дональд Трамп высоко оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных беспилотников, отметив, что Украина демонстрирует хорошие результаты.

Комментируя вопрос о том, достаточно ли этого для более решительной поддержки Украины со стороны США, Зеленский высказал мнение, что Трамп начал иначе воспринимать ход войны.

"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими факторами - не только с его личностью, но и с приближением выборов, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну", - отметил президент Украины.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Особое внимание глава государства уделил развитию украинской программы дальнобойных беспилотников. Он отметил, что именно эти возможности позволяют наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубоком тылу России, постепенно ослабляя ее военный потенциал. В то же время президент признал, что существует один фактор, который остается критически важным для безопасности страны.

"Остается лишь одна неизвестная. К сожалению, это противоракетная оборона. Это главная слабость [для Украины, - ред.] в этом уравнении", - подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал последние массированные российские атаки, в ходе которых оккупанты применили сотни дронов и десятки ракет. По его словам, такие удары лишь подтверждают, что война перешла в качественно новую фазу. Зеленский сказал, что перехватчики Pac-3 для Patriot иногда поступают "буквально за день до массированной атаки".

PURL / Инфографика: Главред

"Наши солдаты своей самоотверженностью остановили Россию на суше. Когда фронт в основном неподвижен, а враг не может свободно действовать на море, остается только воздух", - отметил Зеленский.

В то же время украинский лидер напомнил, что в начале полномасштабного вторжения у страны не было достаточных возможностей для перехвата баллистических ракет. Он связал это с решением Украины отказаться от ядерного арсенала после обретения независимости.

"Без ядерного оружия ты больше не являешься частью клуба, на который другие боятся напасть. Зато ты становишься частью клуба, на который можно напасть", - сказал он.

Президент убежден, что исход войны будет зависеть от поддержки партнеров, стойкости украинских военных и развития современных технологий. Именно поэтому на международных встречах он будет и дальше настаивать на укреплении украинской системы противовоздушной обороны и передаче необходимых технологий.

"Если наши партнеры не отвернутся от Украины в финансовом плане, если наши солдаты и впредь будут удерживать фронт, если каждый километр российского наступления и дальше будет стоить им десятки тысяч - а порой и сотни тысяч - бойцов, то решающая битва развернется в небе. Ведь именно небо определит исход этой войны", - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что встретится с Трампом и другими лидерами НАТО в Анкаре, где попытается убедить их предоставить больше систем противовоздушной обороны - даже тех, кто вряд ли их передаст.

"Мы понимаем, что каждая страна НАТО установила ограничения на количество ракет и систем противовоздушной обороны, которые она должна иметь на вооружении", - признал он.

Отдельно президент заявил, что Украина будет стремиться не только получить дополнительные системы ПВО, но и наладить собственное производство современных средств противоракетной обороны совместно с союзниками.

"Европа должна перестать оставаться равнодушной в этом вопросе. Она должна делиться технологиями и промышленными мощностями с другими странами, ведь "Патриотов" никогда не хватит на всех. Я поднимаю этот вопрос уже много лет. Мы ждем положительного сигнала от Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина будет продолжать наносить удары по военным объектам России и временно оккупированного Крыма, чтобы лишить противника возможностей для новых атак.

"Когда к Москве будут лететь уже не сто, а тысяча дронов… он поймёт. Как только он начнет ощущать это на собственной шкуре, как только начнет видеть это собственными глазами, вы увидите, как советники будут настаивать на том, чтобы он уехал куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе станет конец войны", - подытожил Зеленский.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Означает ли перемирие окончательное завершение войны - комментарий военного

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко заявил, что многие украинцы ошибочно воспринимают возможную паузу в боевых действиях как завершение войны.

По его мнению, прекращение огня, скорее всего, станет лишь отсрочкой перед новой военной кампанией России против Украины.

Дзюбенко также напомнил, что у Украины уже был опыт "замороженного" конфликта после 2014 года, когда действовало перемирие, однако в 2022 году это не помешало России начать полномасштабное вторжение, в результате которого фронт растянулся более чем на тысячу километров.

Он подчеркнул, что даже в случае достижения политических договоренностей о перемирии Украина должна будет немедленно готовиться к возможной новой фазе войны.

"Не знаю, в какие сроки - через неделю, месяц, год или несколько, но россияне снова начнут войну и будут пытаться оккупировать наши территории", - подытожил он.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о неудаче ПВО во время ночной атаки на Киев. Он подчеркнул, что ПВО не смогло перехватить баллистические ракеты, что напрямую связано с дефицитом перехватчиков.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил об изменении тактики России и о рисках для критической инфраструктуры из-за дефицита средств ПВО. Бескрестнов отметил, что дефицит ракет для Patriot может привести к ударам по энергетическим и заправочным объектам. По его словам, украинские подразделения сбивают примерно 92–98 % стандартных "Шахедов", но противник меняет тактику и наращивает количество реактивных аппаратов.

США предупредили о вероятных новых массированных ударах РФ и о попытках использовать промежуток времени до усиления украинской ПВО. Мониторинговые каналы сообщили, что Россия готовит как минимум два массированных обстрела в ближайшие недели

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