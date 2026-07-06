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Как спасти пересоленный суп: популярный лайфхак оказался мифом

Марина Иваненко
6 июля 2026, 21:41
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Что делать, если пересолили суп? Шеф-повар объяснил, что делать, если пересолили суп, и назвал четыре простых способа быстро исправить вкус.
Пересолений суп
Пересоленный суп / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как спасти пересоленный суп
  • Почему картофель не помогает
  • Как не пересолить блюдо в будущем

Даже самый простой суп можно испортить одной ошибкой. Достаточно добавить слишком много соли или слишком долго кипятить блюдо - и бульон станет пересоленным.

Главред расскажет о том, как справиться с этой проблемой.

видео дня

Как сообщает Real Simple со ссылкой на исполнительного шеф-повара Криса Нгуена, пересоленный суп не обязательно придется выливать. Существует несколько простых способов исправить ситуацию, однако один популярный народный метод эксперт называет неэффективным.

Как шеф-повара спасают пересоленный суп

Добавьте сливки или молоко

Этот способ лучше всего подходит для крем-супов и картофельных супов. Одна-две столовые ложки сливок, молока или растительного аналога (например, соевого или овсяного) помогут смягчить вкус и сделать избыток соли менее ощутимым.

Добавьте немного кислоты

Для томатных, овощных или луковых супов подойдут несколько капель лимонного сока или уксуса. Кислота помогает сбалансировать вкус, но добавлять её нужно постепенно - примерно по половине чайной ложки, каждый раз пробуя блюдо.

Разбавьте бульон

Если пересолился прозрачный мясной или овощной суп, долейте немного чистой воды или несоленого бульона. Если жидкости станет слишком много, часть можно аккуратно слить.

Увеличьте объем блюда

Профессиональные повара часто используют именно этот способ. Сварите ещё одну порцию такого же супа без соли, а затем смешайте её с пересоленным. Так вкус и консистенция останутся максимально сбалансированными.

Видео о том, как спасти пересоленный суп, можно посмотреть здесь:

Почему картофель не поможет

Распространенный совет бросить в пересоленный суп сырой картофель или горсть риса, чтобы они "впитали" соль, на практике почти не работает.

По словам Криса Нгуена, во время кипения крахмал из картофеля или риса лишь сгущает жидкость. После удаления этих продуктов уровень соли почти не меняется, а консистенция супа может ухудшиться.

Как не пересолить суп

Лучший способ избежать ошибки - солить блюдо постепенно и регулярно пробовать его во время приготовления. Также стоит помнить, что во время кипения вода испаряется, а готовые бульоны, консервированные томаты, копчености и другие ингредиенты уже могут содержать значительное количество соли.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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