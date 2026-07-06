США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

Мониторинговые каналы объяснили, почему РФ спешит нанести новые масштабные удары.

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США предупредили Украину о новых массированных ударах - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты, УНИАН

Ключевые тезисы:

США предупредили о подготовке двух новых массированных обстрелов со стороны РФ

Враг стремится воспользоваться текущей нехваткой украинских средств ПВО

Бомбардировщик Ту-160 передислоцирован на Дальний Восток России

Украина может столкнуться с новой волной масштабных российских воздушных атак уже в ближайшие недели. По информации, распространяемой мониторинговыми ресурсами, Россия может попытаться воспользоваться текущими трудностями с обеспечением украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщили мониторинговые каналы, которые отслеживают активность российской стратегической авиации и анализируют данные о возможных ракетных ударах.

"США предупредили Украину, что Россия готовит еще как минимум два массированных обстрела в течение ближайших двух недель, чтобы максимально воспользоваться нехваткой средств ПВО. В течение ближайших 10 дней не исключается повторение еще двух-трех массированных комбинированных атак, подобных той, что произошла прошлой ночью", - сообщили авторы мониторинговых каналов. видео дня

Одной из причин такого прогноза называют стремление российского командования воспользоваться моментом до возможного усиления украинской системы противовоздушной обороны. Именно этот временной промежуток, по мнению аналитиков, может рассматриваться Кремлем как наиболее выгодный для нанесения ударов.

В то же время мониторинговые ресурсы подчеркивают, что приведенные оценки носят предварительный характер и пока не получили официального подтверждения. Они основаны на имеющейся информации и аналитических выводах относительно действий российских войск.

Особое внимание аналитики обратили на активность стратегической авиации РФ. Зафиксирован вылет одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Энгельс".

"Борт осуществляет передислокацию на Дальний Восток после оснащения крылатыми ракетами. Это тот самый самолет, который осуществлял пуски ракет сегодня ночью", - отметили авторы мониторинговых каналов.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Когда может произойти новый массированный удар - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду предположил, что новые российские атаки могут произойти уже в ближайшие дни, однако они, вероятно, не будут иметь такого масштаба и разрушительных последствий, как удары 2 и 6 июля.

По его словам, интенсивность последующих атак зависит от того, сколько времени понадобится российским войскам для восстановления своих ударных возможностей после предыдущих операций. Именно необходимость подготовки, по мнению эксперта, является главным фактором, сдерживающим масштаб новых ударов.

Коваленко также отметил, что атака, произошедшая после удара 2 июля, уже была менее мощной по количеству использованных средств поражения. Если же новый удар будет нанесен через 24–48 часов, он, вероятно, окажется еще слабее, поскольку российская сторона не успеет провести техническое обслуживание авиации, подготовить пусковые установки и сформировать новые полетные задания.

"Поэтому, если такой удар и состоится, он будет еще более ограниченным по масштабу. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - подчеркнул Коваленко.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил о намерении России нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской и других областях Украины. По его словам, дано поручение об усилении мер безопасности, и руководство АЗС проинформировано об угрозе, в частности о возможном применении беспилотников и ракет. Руководство автозаправочных станций проинформировано и получило соответствующие поручения об усилении мер безопасности.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о массированных вражеских ударах по Одессе и их последствиях в жилых районах города. Глава Одесской городской военной администрации отметил, что массированная атака на Одессу привела к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие, продолжается разбор завалов и восстановление инфраструктуры.

Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о тяжелой ситуации в Вишневом после ракетного удара и вторичной детонации. Президент подчеркнул, что правительство и соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий и что сотни домов остаются без газоснабжения из-за повреждений инфраструктуры. По данным НАК "Нафтогаз Украины", без газоснабжения оказалось около 300 частных домов, и в настоящее время ведутся работы по обследованию и устранению повреждений.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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