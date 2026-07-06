Дождь или рекордная жара: какие приметы 7 июля предсказывают погоду

Вы узнаете:
- Какие приметы на 7 июля считаются самыми точными
- Почему в этот день собирали лекарственные травы
- Каких действий советовали избегать наши предки
7 июля в Украине отмечают День работника природоохранной деятельности. В народном календаре этот день издавна считался серединой лета. Наши предки внимательно наблюдали за погодой и природой 7 июля, чтобы предсказать, какими будут урожай и погода в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что после церковной реформы традиционный праздник Ивана Купала перенесли на июнь, народные приметы этого дня до сих пор остаются популярными среди многих украинцев. Главред расскажет о них подробнее.
Какие приметы на 7 июля предвещают погоду
Наши предки верили, что погода в этот день может подсказать, какими будут остаток лета и осень. Вот самые известные народные наблюдения:
- Дождь 7 июля - первая половина июля будет сырой и дождливой.
- Гроза в этот день - к небольшому урожаю орехов.
- Обильная утренняя роса - к большому урожаю огурцов.
- Звездное небо в ночь на 7 июля - в лесах будет много грибов.
- Сильный аромат цветов и трав - скоро пойдет дождь.
- Громкое пение цикад вечером - впереди длительная жара.
- Пауки активно плетут большие паутины - в ближайшие дни установится сухая погода.
Какие традиции существуют 7 июля
Поскольку 7 июля официально является Днём работника природоохранной деятельности, в этот день экологи и сотрудники заповедников привлекают внимание к вопросам сохранения украинских лесов, степей и редких видов растений и животных. В условиях полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение, ведь немало природоохранных территорий пострадали в результате боевых действий.
В народе этот период также считается благоприятным для сбора лекарственных растений. В это время собирают мяту, зверобой, ромашку и липовый цвет. Считается, что заготовленные в начале июля травы хорошо подходят для сушки и приготовления чаев и настоек зимой.
Чего нельзя делать 7 июля
Согласно народным поверьям, в этот день существовали определенные запреты:
- Нежелательно купаться в открытых водоемах ночью. В народе верили, что в это время водоемы становятся опасными, поэтому купаться советовали только днем и в проверенных местах.
- Не стоит выполнять тяжелую работу на земле. Считалось, что в этот день следует дать почве и посевам отдохнуть.
- Не рекомендуется ссориться и выносить мусор после захода солнца, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности.
Современные синоптики отмечают, что народные приметы лишь частично совпадают с научными прогнозами из-за изменений климата. В то же время они остаются важной частью украинского культурного наследия и народных наблюдений за природой.
Читайте также:
- Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь крепкое здоровье
- Почему нельзя оставлять посуду на ночь: такая привычка разрушает счастье в семье
- Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред