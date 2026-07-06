Дождь или рекордная жара: какие приметы 7 июля предсказывают погоду

Народные приметы 7 июля позволяют предсказать, какой будет погода и урожай. Почему приметы 7 июля связывают росу, грозу и звёздное небо с грядущими переменами.

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Приметы на 7 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие приметы на 7 июля считаются самыми точными

Почему в этот день собирали лекарственные травы

Каких действий советовали избегать наши предки

7 июля в Украине отмечают День работника природоохранной деятельности. В народном календаре этот день издавна считался серединой лета. Наши предки внимательно наблюдали за погодой и природой 7 июля, чтобы предсказать, какими будут урожай и погода в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что после церковной реформы традиционный праздник Ивана Купала перенесли на июнь, народные приметы этого дня до сих пор остаются популярными среди многих украинцев. Главред расскажет о них подробнее.

Какие приметы на 7 июля предвещают погоду

Наши предки верили, что погода в этот день может подсказать, какими будут остаток лета и осень. Вот самые известные народные наблюдения:

видео дня

Дождь 7 июля - первая половина июля будет сырой и дождливой.

Гроза в этот день - к небольшому урожаю орехов.

Обильная утренняя роса - к большому урожаю огурцов.

Звездное небо в ночь на 7 июля - в лесах будет много грибов.

Сильный аромат цветов и трав - скоро пойдет дождь.

Громкое пение цикад вечером - впереди длительная жара.

Пауки активно плетут большие паутины - в ближайшие дни установится сухая погода.

Какие традиции существуют 7 июля

Поскольку 7 июля официально является Днём работника природоохранной деятельности, в этот день экологи и сотрудники заповедников привлекают внимание к вопросам сохранения украинских лесов, степей и редких видов растений и животных. В условиях полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение, ведь немало природоохранных территорий пострадали в результате боевых действий.

В народе этот период также считается благоприятным для сбора лекарственных растений. В это время собирают мяту, зверобой, ромашку и липовый цвет. Считается, что заготовленные в начале июля травы хорошо подходят для сушки и приготовления чаев и настоек зимой.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать 7 июля

Согласно народным поверьям, в этот день существовали определенные запреты:

Нежелательно купаться в открытых водоемах ночью. В народе верили, что в это время водоемы становятся опасными, поэтому купаться советовали только днем и в проверенных местах.

Не стоит выполнять тяжелую работу на земле. Считалось, что в этот день следует дать почве и посевам отдохнуть.

Не рекомендуется ссориться и выносить мусор после захода солнца, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности.

Современные синоптики отмечают, что народные приметы лишь частично совпадают с научными прогнозами из-за изменений климата. В то же время они остаются важной частью украинского культурного наследия и народных наблюдений за природой.

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