В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов

Россия атакует "Калибрамы", Х-101 и баллистикой - все об обстреле Украины.

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Атака на Киев / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот

В Киеве в ночь на 6 июля раздались мощные взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны, а городские власти призвали жителей не покидать укрытий из-за угрозы баллистического удара.

По предварительной информации мониторинговых каналов, была угроза применения баллистических ракет .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

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"Находитесь в укрытиях!", – подчеркнул Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях отбоя. Берегите себя и своих близких. Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – отметил он.

Атака Киева 6 июля - детали

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, по Киеву и пригороду за короткий промежуток времени враг, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет. Речь идет о ракетах комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.

"Около 15 ракет (баллистические "Искандеры" + "Цирконы" + С-400) по Киеву и пригороду за эти 10 минут", - сообщил Мирошников.

01:40 Воздушные силы сообщили о баллистической угрозе Киеву. Через несколько минут, в 01:44, стало известно, баллистические ракеты следуют курсу на столицу.

В городе раздалась очередь громких взрывов.

"В этой российской баллистической атаке на Киев нет никакой военной логики", - написал глава Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что "это война против гражданского населения и попытка создать картинку для российского общества, которое стало уделять слишком много внимания очередям за бензином".

Последствия удара по Киеву

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе разгорелся пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу – возгорание складского помещения и падение обломков на открытой территории.

В Подольском районе в частично разрушенном жилом доме на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. Также в этом районе города есть падение обломков на территорию гаражного кооператива.

"Экстренные службы направляются на места", сообщил Кличко.

2:09 Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома, по другому адресу зафиксировали повреждение гаражей.

02:29 По данным Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, обломки упали еще на один жилой дом.

"В Подольском районе в многоэтажке заблокированы люди", - сообщили в КМВА.

2:42 В Подольском районе еще по одному адресу произошло разрушение и возгорание нежилого здания, также там горят автомобили - Кличко

Атака на Украину - последние новости

Отметим, что Президент Владимир Зеленский во время обращения заявил о возможной новой атаке на западные регионы. По его словам, передислокация Ту-95МС указывает на вероятную цель на западе страны и требует повышенной готовности граждан и профильных служб.

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал "ЄРадар" высказал позицию по поводу передислокации стратегической авиации. Он обратил внимание на сложные ракетные подлеты к городам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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