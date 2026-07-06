Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов

Мария Тупик
6 июля 2026, 01:54обновлено 6 июля, 02:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия атакует "Калибрамы", Х-101 и баллистикой - все об обстреле Украины.
В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов
Атака на Киев / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот

В Киеве в ночь на 6 июля раздались мощные взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны, а городские власти призвали жителей не покидать укрытий из-за угрозы баллистического удара.

По предварительной информации мониторинговых каналов, была угроза применения баллистических ракет .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

видео дня

"Находитесь в укрытиях!", – подчеркнул Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях отбоя. Берегите себя и своих близких. Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – отметил он.

Атака Киева 6 июля - детали

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, по Киеву и пригороду за короткий промежуток времени враг, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет. Речь идет о ракетах комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.

"Около 15 ракет (баллистические "Искандеры" + "Цирконы" + С-400) по Киеву и пригороду за эти 10 минут", - сообщил Мирошников.

01:40 Воздушные силы сообщили о баллистической угрозе Киеву. Через несколько минут, в 01:44, стало известно, баллистические ракеты следуют курсу на столицу.

В городе раздалась очередь громких взрывов.

"В этой российской баллистической атаке на Киев нет никакой военной логики", - написал глава Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что "это война против гражданского населения и попытка создать картинку для российского общества, которое стало уделять слишком много внимания очередям за бензином".

Инфографика циркон

Последствия удара по Киеву

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе разгорелся пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу – возгорание складского помещения и падение обломков на открытой территории.

В Подольском районе в частично разрушенном жилом доме на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. Также в этом районе города есть падение обломков на территорию гаражного кооператива.

"Экстренные службы направляются на места", сообщил Кличко.

2:09 Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома, по другому адресу зафиксировали повреждение гаражей.

02:29 По данным Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, обломки упали еще на один жилой дом.

"В Подольском районе в многоэтажке заблокированы люди", - сообщили в КМВА.

2:42 В Подольском районе еще по одному адресу произошло разрушение и возгорание нежилого здания, также там горят автомобили - Кличко

Атака на Украину - последние новости

Отметим, что Президент Владимир Зеленский во время обращения заявил о возможной новой атаке на западные регионы. По его словам, передислокация Ту-95МС указывает на вероятную цель на западе страны и требует повышенной готовности граждан и профильных служб.

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал "ЄРадар" высказал позицию по поводу передислокации стратегической авиации. Он обратил внимание на сложные ракетные подлеты к городам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов

В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов

01:54Украина
Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали новый дедлайн Путина

Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали новый дедлайн Путина

00:18Мир
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

22:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения

Последние новости

01:54

В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистикой, Цирконами и летит табун дронов

01:18

Рядом с Землей нашли загадочную суперземлю: ученые заговорили о возможной жизни

00:18

Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали новый дедлайн Путина

05 июля, воскресенье
23:14

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

22:51

Защищая Украину, погиб выпускной редактор ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
22:50

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

22:46

Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФВидео

22:12

Марина Боржемская показала своего бойфренда

21:48

Что ты делал во время войны станет ответом на то, кем ты будешь после неё - Казаринмнение

Реклама
21:48

Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома ЗапорожьяФотоВидео

20:44

Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

20:38

Жара больше не проблема: как быстро остудить кухню и ванную одним шагомВидео

20:32

Военные, пограничники, а теперь и НАБУ подтвердили отсутствие претензий к польскому поставщику боеприпасов

20:15

"Коварный план": в DeepState раскрыли, зачем РФ просит "перемирие" в Константиновке

19:29

Массированные удары БПлА: на объектах Нафтогаза бушуют пожары, есть "прилеты"

19:29

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать на украинском "ежевика"

18:30

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:25

Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

17:59

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

17:58

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

Реклама
17:47

Чем нельзя закусывать алкоголь: почему сало и огурцы оказались под запретом

17:32

В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

17:00

Неделя больших денег: три знака китайского зодиака сорвут куш с 6 по 12 июля

16:55

Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

16:33

Садоводы раскрыли простой секрет: черная пятнистость больше не испортит розыВидео

16:27

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:07

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:04

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

16:02

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

16:01

Какие иконы следует держать в комнате и в машине: как обеспечить духовную защиту

15:33

Умер актер-копия Путина: где он играл и чем прославилсяВидео

15:18

Паутинный клещ поражает огурцы в жару: как спасти урожай без химикатов

15:16

Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

15:12

"Нагрянули": в армию мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг" - детали

15:10

Почему нельзя сидеть на пороге: священник раскрыл истинную причинуВидео

14:52

Украина ударила по ключевым объектам в Крыму: Мадяр и Генштаб сообщили детали

14:28

Мотыга не понадобится: как легко избавиться от сорняков и травы на грядкеВидео

14:06

Почему 6 июля нельзя считать деньги: какой церковный праздник

13:56

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

13:43

Странное табу прошлого: почему в СССР запрещали даже ложиться на кровать днём

Реклама
13:27

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

13:15

Магия входной двери: эзотерик поделилась ритуалом защиты дома от негатива

12:47

Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранныеВидео

12:47

РФ готовит новый массированный удар: Жданов рассказал,они изменили тактику ударов

12:45

Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото

12:32

Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

12:05

"Он знал риски": СМИ назвали новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

12:01

6000 исчезли со счета: Ощадбанк и ПриватБанк подставляют украинцев

12:00

Ночью не охлаждает, а днём только нагревает: назван худший способ проветриванияВидео

11:47

Удача 6 июля: шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять