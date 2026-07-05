Мотыга не понадобится: как легко избавиться от сорняков и травы на грядке

Специалист из Чикагского ботанического сада рассказал, как избавить клумбу от травы, проросшей среди декоративных растений.

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Как избавиться от сорняков среди многолетников / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как удалить траву с клумбы

Когда лучше прорывать корни травы руками

Как избавиться от травы среди многолетников

Трава, попадающая на клумбу или грядку с почвопокровными и многолетними растениями, способна превратить ухоженный участок в источник постоянных хлопот. Избавиться от такого соседства сложно, поскольку корни сорняков переплетаются с корневой системой декоративных растений.

Главред выяснил, как правильно избавиться от сорняков на клумбах, какие методы наиболее эффективны и когда стоит использовать гербициды.

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Прополка сорняков среди культурных растений считается одной из самых сложных и наименее приятных задач в саду. Эффективность этой работы в значительной степени зависит от состояния почвы и регулярности проведения.

"Прополка сорняков, смешавшихся с другими растениями, - одна из моих наименее любимых садоводческих задач, поскольку для их правильного вырывания требуется много терпения. Траву трудно искоренить, когда она укореняется в кронах многолетних растений и почвопокровных грядках. Лучшее время для этого - когда почва влажная, так как легче вытащить корни", - рассказал старший директор по садоводству Чикагского ботанического сада Тим Джонсон, пишет Chicago Tribune.

Как не допустить распространения сорняков по клумбе

Помимо удаления уже имеющейся травы, важно предотвратить появление новых ростков. Семена травы распространяются очень быстро, и даже незначительная небрежность способна свести на нет предыдущие усилия.

"Важно не дать траве дать семена и распространиться дальше по вашим грядкам. Если у вас нет времени прополать траву, которая дала семена, просто аккуратно срежьте семенные головки и выбросьте их. Будьте осторожны, если вы сеете на соседних участках газона, чтобы семена не попали на грядки, ведь ветер может занести легкие семена в нежелательные места", - подчеркнул специалист.

Избавиться от травы с первого раза удается редко. Садовод советует набраться терпения, поскольку при регулярной прополке трава постепенно ослабевает и со временем исчезает полностью. Для работы понадобится инструмент с раздвоенным концом и совок - именно они позволяют удалять больше корневой массы за раз.

Когда стоит пересаживать многолетники, чтобы избавиться от сорняков

В отдельных случаях проще полностью обновить участок, чем бороться с сорняками по частям. Этот подход подходит не для всех типов растений на клумбе.

Многолетние кусты можно выкопать, разделить и тщательно очистить корни от сорняков перед повторной посадкой. Такой способ одновременно освежает бордюр и решает проблему сорняков в его пределах. Впрочем, для почвопокровных растений этот метод не работает - здесь придется прополать сорняки непосредственно на месте.

Смотрите видео о том, как бороться с злостными сорняками:

Какой гербицид использовать против травы на клумбе

Когда механическое удаление не даёт результата, в игру вступает химический метод. Для клумб с декоративными растениями подходят не все гербициды.

"Существуют гербициды, такие как Орнамек, которые избирательно уничтожают травы, растущие на клумбах с декоративными растениями, включая многолетники, почвопокровные растения и кустарники. Гербициды являются системными и уничтожают корни сорняков. Лучшее время для применения этого препарата - весна и осень, когда сорняки активно растут", - объясняет Тим Джонсон.

Перед обработкой эксперт советует обязательно ознакомиться с этикеткой препарата, чтобы убедиться, что конкретное декоративное растение не пострадает от химиката. Если культура не указана производителем напрямую, стоит сначала протестировать средство на небольшом участке.

Почему неселективный гербицид не подходит для клумбы

Особую осторожность следует проявлять с препаратами сплошного действия, ведь они не различают сорняки и декоративные растения.

"Неселективный гербицид не идеально подходит в таких ситуациях из-за близости декоративных растений. Неселективный гербицид, такой как глифосат, уничтожит как траву, так и декоративные растения", - предупреждает директор по садоводству.

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Об источнике: Chicago Tribune Chicago Tribune - одна из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет США, основанная в 1847 году в Чикаго. Издание освещает новости политики, экономики, культуры, науки, спорта, а также регулярно публикует материалы о садоводстве, здоровье, доме и быте. Газета неоднократно становилась лауреатом престижной журналистской премии Пулитцера.

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